Секрет парковки без парктроников: что такое линза Френеля

Если у машины зеркала только бокового вида, то мелкие препятствия позади авто увидеть невозможно. Такие помехи могут повредить пластиковый бампер машины, и на ремонт уйдут многие десятки тысяч рублей. Как избежать подобной ситуации и застраховать себя от дорогостоящего сервиса? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Что такое линза Френеля

Можно купить и установить в машине парктроники или камеру заднего вида. Правда, стоят они недешево. Вместе с установкой за гаджеты придется выложить от пяти до нескольких десятков тысяч рублей. Хорошо, что есть более дешевый, но не менее удобный вариант.

Читайте также Надежный помощник автолюбителя: как выбрать точный алкотестер

Бюджетная альтернатива — линза панорамного обзора, она же линза Френеля. Ее изобрел французский физик и инженер Огюстен Жан Френелюь для использования в маяках.

За линзу заплатили всего 600 рублей. Крепить такую линзу нужно в салоне на заднее стекло. Но производитель предупреждает: девайс подойдет не для всех моделей авто, а только для тех, где стекло стоит прямо, а не под углом, как у внедорожников, минивэнов, универсалов или фургонов. То есть на седанах, где стекло под углом, отображение будет не таким ярким и широким.

Парковочную линзу делают из пластика. По сути, это очень толстая пленка, но за счет особой конструкции она значительно улучшает обзор. Если верить изготовителю, то обзор линзы: 13 градусов сверху, 25 по бокам и 27 снизу. Такие стекла используют в светофорах и на маяках, благодаря им свет становится рассеянным и мощным.

Как установить линзу Френеля на авто

В отличие от камеры заднего вида или парктроников, установить линзы Френеля сможет каждый. Для начала заднее стекло нужно протереть от грязи и пыли, а само место крепления смочить водой. Затем приложить линзу гладкой стороной к стеклу и как следует разровнять так, чтобы вышли все пузырьки воздуха.

Линза Френеля — незаменимая вещь во время парковки и движения задним ходом, стоит она значительно дешевле камеры или парктроников, но со своей задачей справляется. Она поможет сохранить кузов автомобиля в целости и сохранности.

Основным недостатком линзы Френеля является то, что из-за наличия переходных краевых участков между зонами создается высокий уровень паразитной засветки и разного рода «ложных изображений».

Поэтому ее использование для построения оптически точных изображений может быть затруднено.

Заменяет ли линза Френеля парктроники

Читайте также Какие новые правила дорожного движения начали действовать с 1 марта в России

Самое большое количество столкновений случаются при движении автомобилей задним ходом. В восьми случаях из десяти аварии происходят при наезде на статичное транспортное средство, например, выезд с парковки. Эксперты считают, что как минимум трети столкновений можно было бы избежать, если бы автомобили были оборудованы задними парктрониками.

Чтобы проверить линзу Френеля в действии, водитель поставил на дороге два бетонных блока и стал сдавать назад. По боковым зеркалам препятствия не видно, но линза четко указывает на посторонний объект на дороге.

Результат эксперимента положительный — от блока до бампера осталось около метра. А если ехать только по зеркалам, то преграда перестает быть видна за 9 метров. Приемлемая по цене наклейка на стекло помогла водителю сориентироваться в слепой зоне и сохранить кузов в целости и сохранности.