Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия прошел сквозь столетия и сохранил традиционные порядки празднования. По поверьям, весна обретает полную силу, природа обновляется, а отправленные небу запросы сбываются.

О том, как традиционно праздновали в народе этот день, и что делать, чтобы заветные желания сбылись наверняка, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru эзотерик Аделина Панина.

Когда весеннее равноденствие в 2023 году

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Время наступления весеннего равноденствия в северном полушарии варьируется в зависимости от часовых поясов. По всемирному времени этот день настает поздно ночью или рано утром 20 марта. В России день весеннего равноденствия наступает 21 марта.

В день весеннего равноденствия начинается астрологический год, новый цикл и настоящая весна. Солнце в этот период пересекает экватор и переходит из Южного полушария в Северное. день становится равен ночи.

В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

Солнце и Луна встречаются, объединяют свои силы и помогают в исполнении желаемого, подтверждая тот факт, что все в природе циклично, а после тьмы и холода наступает свет и тепло.

Народные традиции на день весеннего равноденствия

По словам Паниной, все народные обряды и ритуалы в день весеннего равноденствия связаны с переходом на новый уровень.

«Этот праздник цветов и посевов. Вся природа просыпается. Во всех культурах день весеннего равноденствия называется по-разному, но смысл несет одинаковый. Раньше праздновали восхваление солнца и весны. Акценты по ритуалам делались на плодородие, зачатие и потомство скота и на то, чтобы посев дал всходы. Издревле люди умасливали богов. В кельтской астрологии — это праздник богини Остары, которая была символом прихода весны и пробуждения природы», — говорит эксперт.

В день весеннего равноденствия было принято совершать обряды, чтобы богиня плодородия одарила своей благосклонностью. По традиции кельты прыгали через костер, пели песни и праздновали наступление нового цикла. Народные развлечения были созвучны со славянской Масленицей.

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На Востоке 21 марта празднуют древний праздник Навруз. У персоязычных и ряда тюркоязычных народов это начало нового сельскохозяйственного года. Официально праздновать Навруз начали во время Ахеменидской империи в VI–IX веках до нашей эры. На сегодняшний день это многодневное торжество по случаю наступления весны с красочными шествиями и концертами. Главным символом праздника считаются ростки пшеницы, украшенные красной лентой.

На Руси вплоть до XVI века в день весеннего равноденствия праздновали Комоедицу — прообраз современной Масленицы. Главный смыслом праздника были победа над зимой, встреча весны и начало земледельческих работ.

В Индии праздник весеннего равноденствия носит название Холи и известен в мировом масштабе как фестиваль красок. Люди собираются на площадях и обсыпают друг друга цветными порошками, изготовленными из местных специй.

В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун но хи и совпадает с началом цветения сакуры.

Что нужно обязательно сделать до дня весеннего равноденствия

Всему застарелому и ненужному не место в новом астрологическом цикле. До дня весеннего равноденствия необходимо навести порядок в доме: выбросить ненужные вещи, помыть окна, постирать шторы, перебрать одежду и вымести паутину после долгой зимы. Избавление от грязи и хлама требуется, чтобы в жизни появилось место для нового. Чем больше старых вещей уйдут на помойку, тем больше хорошего войдет в жизнь.

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Помимо чистоты в доме, следует навести порядок в голове. Желательно очистить ментальное поле — удалить старые фотографии на телефоне, контакты, сообщения. Все обиды и страхи до заветного дня надо обдумывать и выписывать на бумагу, чтобы их сжечь.

Что делать в сам день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия рекомендуется очиститься от скверной зимы, встать из спячки. Утро праздничного дня надо встретить осознано, поприветствовав его. Если солнечного света нет, то необходимо встать лицом на восток и поблагодарить мир за новый день.

Эзотерик рекомендует провести ревизию прошлого, так сказать «оставить прошлое в прошлое» и настроиться на новые вибрации и возможности. Для этого надобно зажечь свечу, посидеть над ней и подумать о будущем. Важно прописывать стратегии, планы, сделать практику «колесо баланса» и посмотреть какая из сфер жизни задействована больше или меньше. Чтобы сделать это, желательно прописать сферы жизни и выявить на какую больше всего утекает энергии, а на какую не хватает сил. В этот день энергия настраивается на будущее и на то, каким оно будет.

«Я очень рекомендую в этот день зажечь свечу, ибо энергия свечи всегда очищает, убирает все ненужное и добавляет новых мыслей и энергий», — говорит Панина.

Также преимуществом будет собраться с близкими за круглым столом, приготовить торжественный ужин и отпраздновать приход весны, обсуждая совместные планы на жизнь.

Как гадать на день весеннего равноденствия 21 марта

Три заветных желания

В день весеннего равноденствия желательно загадать три самых важных желания на этот год. Лучше всего воспользоваться техникой написания заветного на листе бумаги, потом сжечь его и пепел положить в блюдце. Далее следует взять семена, например, укроп или петрушку, и посадить их в землю.

Можно высадить цветок, куст или лук дома. Поливать растение нужно водой, в которой будет размешен пепел желаний. В течение года его нужно поливать и визуализировать исполнение своих грез. Таким образом, желание буквально вырастит и расцветет на глазах.

Гадание для девушек на суженного

На одинаковых полосках бумаги необходимо выписать мужские имена знакомых, одну бумажку оставить пустой. Ложась спать, сложить их под подушку. С утра надо случайно достать одну из бумажек и прочитать — это и будет имя будущего мужа. Если лист окажется пустой, то имя не угадано, потому что скорее всего, оно будет не из списка.

Пряники с секретами

Можно попробовать испечь пряники, а в сырое тесто положить мелкие предметы, которые что-то означают. Например, если дама вытащила выпечку с колечком внутри, то ей следует готовиться в этом году к свадьбе. Монета будет означать достаток, а ключ — наследство, бусинка — беременность, а серьга — встречу суженым.

Техника для изменения жизни

В этот весенний день желательно повторять мантру, заряженную на благополучие, так как поток силы, которую дают Солнце и Луна, благотворно влияют на исполнение желаний.

«Я проснулась абсолютно здоровая, счастливая, любимая, с большой благодарностью Богу и Вселенной, вокруг меня мои родные и близкие, все мы радуемся друг другу. Я имею … доход, я трачу деньги столько-то на это, а столько — туда, столько-то откладываю», — этой технологией позитивного мышления поделилась парапсихолог Райская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Она добавила, что аффирмации должны быть точными и с конкретными цифрами. Неправильным будет произносить, что «я хочу достаточно денег». Такая формулировка не сработает. Проработав таким образом свои мысли и желания в день весеннего равноденствия, можно действительно круто изменить свою жизнь.