Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Каждую весну астрологи высчитывают особый день, в который на планету снисходит мощный поток энергии. В ведической традиции он называется Акшая Тритья и считается самым лучшим днем в году.

В переводе с санскрита такое название означает «непобедимый третий лунный день». Многие века считалось, что это самое удачное время для исполнения давней мечты, составления планов на будущее, избавления от лишнего и начала чего-то новое.

Каждый год дата события меняется, так как оно зависит от лунного календаря и других астрологических явлений. В 2023-м Акшая Тритья приходится на 22 апреля.

Самый счастливый день в астрологии

С позиции астрологии, Акшая Тритья — день, когда Солнце и Луна оказываются в точках с наибольшей экзальтации — в Овне и Тельце соответственно. Такое положение небесные тела принимают только раз в году. Солнце и Луна являются важными аспектами в жизни людей.

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В натальной карте Солнце отвечает за духовную составляющую. Именно это светило определяет, в каком воплощении человеку суждено было родиться и что ему нужно получить в текущей жизни.

Луна же руководит тем, как происходит взаимодействие с окружающим миром, помогает адаптироваться к изменяющейся реальности и проживать различные эмоции.

В день Акшая Тритья человек оказывается максимально открыт для беседы с высшими силами, поэтому именно данные сутки идеально подходят для кардинальных перемен в жизни.

Эта дата очень важна для тех, у кого Солнце и Луна в натальной карте находят в напряженных аспектах. Считается, что проведя определенные ритуалы, можно сгармонизировать негативное влияния планет на целый год.

Как подготовиться к самому счастливому дню 2023

С давних времен люди верили, что, если войти в самый лучший день с чистыми помыслами, то высшие силы на целый год одарят позитивной энергией и позволят исполнить все желания.

Начинают подготовку обычно накануне особенной даты. 21 апреля 2023-го надо обязательно провести генеральную уборку в доме, помыть пол, особое внимание уделяя углам комнат, так как именно там чаще всего скапливается грязь, а значит, и негативная энергетика.

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Второй этап подготовки начинается рано утром. Лучше встать до рассвета, так как в это время в воздухе витает больше божественной энергии. Стоит помнить, что в ведической традиции время с четырех до семи утра считается самым благостным. В эти часы 22 апреля нужно успеть:

принять душ для очищения тела;

выпить на голодный желудок стакан воды с медом, чтобы подготовиться воспринимать сигналы Вселенной всеми фибрами души;

встретить рассвет на природе, так можно получить больше энергии от окружающего пространства.

Выполнив эти условия, каждый сможет лучше подготовиться к 22 апреля и в самый мощный в энергетическом плане день получить информацию, позволяющую изменить жизнь в позитивную сторону.

Что можно делать в самый лучший день

С древних времен во время Акшая Тритьи соблюдали определенные правила. Считалось, что все начинания в такой день, будут иметь большой успех. Заставить высшие силы лучше услышать просьбу человека можно, если приложить усилия. Не стоит, правда, рассчитывать на мгновенный результат, но мечта обязательно исполнится в ближайший год.

Акшая Тритья — идеальный момент для:

заключения брака;

подписания контрактов и договоров;

устройства на работу;

зачатия ребенка;

начала обучения;

длительной поездки;

денежных инвестиций.

В данные сутки можно заложить прочный фундамент для будущего успеха, поэтому следует заранее продумать, что попросить у Вселенной 22 апреля. Загадывать желания нужно не в одной какой-то сфере, а просить высшие силы направить на путь всесторонних улучшений.

Что нужно обязательно сделать в самый счастливый день 2023

Для ускорения успеха в самый лучший день, чтобы высшие силы точно услышали желание, нужно обязательно:

выглядеть красиво: женщины и мужчины должны нарядиться в лучшую одежду в своем гардеробе, сделать прическу;

провести время на природе;

сделать посильное пожертвование на благие дела;

навестить родителей (так как Солнце и Луна в астрологии символизируют отца и мать);

соблюдать определенные правила питания: исключить мясо, рыбу, яйца;

отказаться от вредных привычек;

составить план на будущее.

22 апреля рекомендуется больше думать о желаемом, визуализировать мечту. Важным аспектом здесь является то, что задуманное должно быть позитивным и не направленным против других людей.

Аскеза в самый мощный день 2023

Чтобы ускорить исполнение желания, можно дать Вселенной обещание — аскезу. Длительность его проведение и суть обета можно выбрать самостоятельно. Увидев, на что человек готов ради исполнения мечты, высшие силы обязательно наградят его.

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Для совершения аскезы нужно:

четко сформулировать желаемое;

выбрать аскезу и срок, который не должен быть меньше 30 дней (обычно аскезе посвящают три месяца);

проговорить следующие слова: «Я, [назвать фамилию, имя и отчество], беру на себя аскезу [какую именно] на [срок]. Свои заслуги от нее я посвящаю выполнению желания [произнести желаемое]».

После нужно обязательно соблюдать данное обещание в течение определенного времени. Никакие поблажки не пройдут мимо внимательного взора высших сил, поэтому нарушать обещание не рекомендуется. Также не стоит рассказывать кому-либо о загаданном, иначе можно спугнуть удачу.

После истечение срока аскезы надо произнести: «Я, [назвать фамилию, имя и отчество], брала на себя аскезу [вспомните какую] и успешно довела ее до конца. Все результаты я отдаю на исполнение своего желания [напомнить Вселенной, что было загадано]».

Если соблюсти обет не удалось, то ни в коем случае нельзя злиться. Такое происходит, когда человек еще не готов к осуществлению мечты.

Аффирмация в самый счастливый день

Чтобы ускорить достижение цели, требуется произнести аффирмацию: «Я открыт для благополучия и богатства космоса, я успешен в любом деле, мой доход постоянно увеличивается». Эти простые фразы помогут поверить в себя и привлечь позитивные изменения в свою жизнь.

Что нельзя делать в самый лучший день

Ни в коем случае в самый счастливый день года не стоит поддаваться негативным эмоциям и воспоминаниям. Особый день направлен на обретение гармонии с собой и внешним миром.

В Акшая Тритью категорически нельзя:

желать зла и ссориться;

плести интриги, распускать сплетни и врать;

брать деньги в долг.

Соблюдая эти правила, можно зарядиться позитивной энергией на целый год и в ближайшем будущем воплотить все замыслы.

Древние легенды про самый удачный день в году

Считается, что Акшая Тритья имеет давнюю историю. В данный период на землю, согласно индийским сказаниям, пришел Парашурама, непобедимый воин, обладавший невероятной силой. Как утверждается в древних писаниях, ему было по силам даже удержать лук бога Шивы.

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Древнеиндийский богатырь явился в человеческий мир освободить брахманов (священнослужителей) от кшатриев (влиятельных воинов). Именно Парашурама ввел обряд ягья, ритуальное жертвоприношение, в рамках которого рис и другую пищу бросают в огонь, чтобы задобрить высшие силы.

Считается, что все события, которые происходят в данное время несут важность для будущего человека, поэтому необходимо умилостивить божеств.

В ведической культуре данному дню уделяют особое внимание, так как в Акшая Тритью происходит поклонение богу Вишну и его супруге Лакшми. Они помогают каждому наполниться позитивной энергией и начать путь к реализации цели. В Индии на алтарь в храмах, посвященных данным божествам преподносят золото и серебро, олицетворяющие Солнце и Луну. Эти металлы издавна являются идеальными проводниками энергии, поступающей на землю от высших сил.

В этот день в ведической традиции начинается сезон свадеб. Говорят, если обручиться с любимым в Акшая Тритью, союз будет долгим и крепким.