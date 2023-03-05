«Ответ напрашивается сам»: пойдет ли детям на пользу сокращение летних каникул

Летние каникулы предложили серьезно сократить. Как это скажется на здоровье и успеваемости школьников?

Продолжительные летние каникулы отрицательно сказываются на здоровье и умственном развитии школьников. К таким выводам пришли эксперты РАНХиГС.

Ученые проанализировали количество несчастных случаев, в которых пострадали дети в течение нескольких лет, и выяснили, что их пик приходится именно на этот сезон. Причиной печальных историй становится отсутствие контроля со стороны родителей во время летнего отдыха, а также желание детей скрасить досуг опасными играми.

Исследователи выступили с инициативой сократить каникулы, а лишние недели добавить к отдыху между четвертями. Пойдут ли такие меры на пользу современным детям, Пятому накалу ответили эксперты в эксклюзивном материале.

Сколько летние каникулы длятся в разных странах

За рубежом по-разному относятся к отдыху школьников. Так же, как и в России, с июня по сентябрь уходят на каникулы в странах постсоветского пространства Литве, Латвии, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и некоторых других.

Схожие по продолжительности перерыва между этапами обучения установлены в Италии. Однако образовательный период в этой стране смещен на полторы недели. Учащиеся уходят на отдых в середине июня, а возвращаются за парты в середине сентября.

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Самые короткие в Европе летние каникулы в Великобритании, Нидерландах и Германии. Там детям на передышку дается полтора месяца — шесть недель. Столько же длится перерыв в учебе в Дании. Эту страну вообще можно назвать рекордсменом по краткости каникул. Всего в году юные датчане отдыхают от школы 11 недель.

Иначе устроены перерывы в образовательном процессе в других частях света. В Японии учебный год начинается в апреле, после того как начинает просыпаться природа и расцветает сакура. Процесс обучения разбит на три триместра. Первый заканчивается в середине июля. В это время дети уходят на каникулы до середины сентября, но им дают особое домашнее задание, которое проверят после возвращения за парты. Также в летние каникулы жители Страны восходящего солнца привыкли проводить с пользой. Родители отправляют детей на дополнительные курсы.

У жителей другого восточного государства — Индии — ситуация с каникулами зависит от региона и его климатических условий. На севере Индии принято отдыхать с середины мая по начало июля. Исключение составляет лишь долина Кашмира, где летом отдыхают всего 10 дней, а длинные каникулы приходятся на зимний период. В остальных частях страны продолжительный перерыв в учебном процессе детям предоставляют весной.

У жителей Южного полушария летние каникулы также смещены из-за погодных условий. Знойный сезон здесь приходится на календарную зиму, поэтому и длинные каникулы выпадают на это время. В Уругвае и Бразилии дети уходят на отдых в начале декабря, а возвращаются за парты только в марте. В Новой Зеландии школьников освобождают от учебы с декабря по февраль.

Причины сокращения летних каникул

В России каникулы у школьников, как считают родители и педагоги, не сбалансированы. Если между четвертями дети отдыхают всего по неделе, то летом им предоставляют целых три месяца.

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Исследовать вопрос о пользе и вреде летних каникул решили эксперты РАНГХиГС. Они проанализировали данные о травмах и детской смертности в течение всего года. Ученые пришли к выводу, что школьники в это время больше подвержены опасности, так как много времени проводят без присмотра взрослых.

С июня по август смертность среди детей 5-9 лет возрастает на 21%, у подростков от 10 до 14 лет — более чем на 30%, а у старшеклассников с 15 до 19 лет — на 19%. Изучив тенденции в других странах, эксперты пришли к выводу, что там из-за сокращенного периода отдыха таких скачков не происходит. Дети постоянно находятся под присмотром, что снижает показатель.

Исторически продолжительность каникул была обусловлена желанием дать детям возможность развиваться в других направлениях: спорте, творчестве и так далее. В СССР такой график отдыха приняли неслучайно. Лето рассматривали как «трудовой семестр», то есть детей отправляли в лагеря, студентов — на картошку, повсюду действовали кружки по интересам, чтобы разнообразить отдых маленьких граждан и дать им возможность переключиться со штудирования учебников на физическое и творческое развитие.

Но сейчас ситуация изменилась, поэтому требуется пересмотр времени отдыха школьников.

К чему приведет сокращение летних каникул в России

Психологи считают, что сокращение летних каникул позитивно отразится на жизни учащихся, их родителей и педагогов. Лишние недели отдыха с летних каникул, по мнению экспертов, лучше перенести на осенний и весенний периоды.

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«Ответ напрашивается сам собой: перераспределение каникул в течение года скажется положительно и продуктивно», — эксклюзивно Пятому каналу пояснил ситуацию психолог Наиль Гарифуллин.

Самая большая проблема — это отсутствие контроля взрослых. На выручку родителям приходят бабушки и дедушки. Они могут посидеть со школьником днем или даже отвезти его на свежий воздух. Но влияние родственников способно негативно сказаться на взаимоотношениях в семье.

«Для родителей это значит, что придется принимать чужую систему воспитания, которая часто основана на столпах „Ничего с ним не будет“, „Вы же выросли — и ничего“, „Я троих вырастила, лучше знаю“. Что уж скрывать, дети от деревенских каникул тоже не в восторге», — сказал врач.

Другой популярный выход из ситуации — отправить детей в лагерь, но это удовольствие не из дешевых. Многим семьям такое решение просто не по карману. Да и взрослые сами проходили это испытание, поэтому побаиваются отпускать школьников, памятуя о собственных сомнительных развлечениях в лагерях.

Сами же родители не всегда могут выбраться вместе с чадом на отдых. Отпуск у многих длится всего от двух недель до месяца.

Сколько времени нужно детям для полноценного детского отдыха

Положительно оценивают перераспределение каникул и врачи. Современные дети, по мнению экспертов, от безделья летом могут попасть в дурную компанию или решиться на необдуманные поступки.

«Свободное время для детей приводит к неблагоприятным последствиям. Там дурные привычки, варианты зависимости. Подростки начинают курить, пить алкоголь, потому что сидели с друзьями и нечего было делать. Наркотические какие-то пристрастия появляются, потому что все это кажется крутым. А если будет сохраняться частичный контроль просто для того, чтобы детям подсовывать новые увлечения, (то этого можно избежать. — Прим. ред.). И в этом контексте сокращения каникул достаточно», — прокомментировал инициативу эксклюзивно Пятому каналу врач-психотерапевт Евгений Фомин.

Специалист отметил, что отдых ребенка должен быть целенаправленным и проходить под контролем со стороны взрослых. Это поможет направлять их бурлящую энергию в мирное русло.

Если приблизить сроки российских каникул к зарубежному нормативу, то этого времени вполне хватит, чтобы восполнить силы перед новым учебным годом.

«В принципе, для того чтобы нормально отдохнуть, месяца — полутора достаточно», — заявил эксперт.

Но и этот период нужно правильно организовать. Дети должны переключать внимание на другие занятия. Активное и творчески насыщенное времяпрепровождение позволит ребенку стать успешнее в делах.

«У подростков много энергии, <…> очень важно, чтобы была возможность дать ей направление, чтобы они это выливали в спорт, в интерес, в коммуникацию. Опять же сейчас из-за цифровизации, появления огромного количества гаджетов они начинают хуже социализироваться, меньше общаются», — пояснил врач-психотерапевт.

Правильный отдых помогает не только восполнить силы, но и настроиться на дальнейшую учебу, если же школьники пренебрегают правилами, то и последствия скажутся на успеваемости.

«Допустим, ребенок три месяца сидел и по 15 часов в день играл в компьютерные игры. Он по факту отдохнул, не учился, не бегал, а его мозг, когнитивная сфера перегружены. Он выйдет и еще будет эмоционально нестабилен. <…> И голова будет у него тяжелая, то есть ему будет сложно потом влиться в учебу», — предостерег специалист.

Однако изменения в учебном процессе, вероятно, начнут проводить постепенно, поэтому вряд ли сроки летних каникул перенесут уже в 2023-м. Этот вопрос требует серьезной проработки и консультации со всеми участниками образовательного процесса.