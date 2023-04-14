Лимит превышен: сколько можно съесть яиц, чтобы не провести Пасху в больнице

Любой праздник — это испытание для желудка и поджелудочной железы. Чтобы не попасть после обеденного стола на операционный, важно не переоценить свои силы.

Поедание яиц на Пасху может стать причиной экстренной госпитализации на праздник или несколько дней спустя.

Причем гастрономический символ главного православного торжества представляет опасность не только для вышедших из церковного поста, но и для тех, кто не придерживается никаких ограничений в питании.

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Как встретить светлый праздник без вреда здоровью и как часто рекомендуется употреблять яйца, эксклюзивно Пятому каналу объяснила нутрициолог Валентина Салман.

Почему опасно есть яйца на Пасху

Любое застолье — это испытание для организма. Обилие вкусных блюд чревато неприятными ощущениями в области живота или резкими покалываниями в правом или левом боку.

Казалось бы, на Пасху едят самые обычные продукты — яйца, хлебобулочные изделия и творог. Однако общее количество съеденного, как правило, сильно превышает ежедневную норму. Кроме того, праздничное меню, помимо обязательных атрибутов, содержит другие очень вкусные, но не всегда полезные блюда, разрешенные после Великого поста. В результате очень быстро происходит перенасыщение.

«Человек резко переходит из одного режима питания в другой. Еще в субботу у него был достаточно скудный рацион, небогатый жирами и белком, а уже в воскресенье он очень сильно насыщает свою еду жирами — это крашеные яйца и творожная пасха — и углеводами — это куличи. Отсюда, естественно, могут возникнуть проблемы, потому что кишечник просто отвык за время поста от такого количества и обилия питательной еды», — объяснила специалист.

Кроме того, с возрастом поджелудочная железа снижает выработку ферментов, участвующих в переваривании пищи.

Нежелательными, но к сожалению, частыми последствиями празднования Пасхи считаются проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). К ним относятся заворот кишок, диарея, запор и вздутие.

«Проявления могут быть диаметрально противоположными, но каждое говорит о том, что поджелудочная железа не справилась с этим объемом пищи», — прокомментировала врач.

Важно понимать: подобные последствия чаще всего возникают у людей, соблюдавших пост.

Если человек в предшествующие празднику семь недель старался сбалансированно питаться и держать в норме соотношение растительных белков, жиров и углеводов, ему можно съесть на Пасху не более 1-2 яйца. Однако крайне рекомендуется ограничить себя в объемах порций других блюд, чтобы для организма это не стало стрессом.

Если же человек не соблюдал пост и питался привычной пищей, для него пасхальная трапеза не будет ничем отличаться от других праздничных застолий. Скорее всего, он почувствует уже знакомые ему симптомы переедания и сможет справиться с дискомфортом с помощью аптечных средств.

Сколько можно есть яиц в день

Согласно современным исследованиям, не замечена корреляция между показателями повышенного холестерина и употреблением яиц.

«Даже наоборот: важно сказать, что яичный желток и фосфолипиды в его составе обладают очень важной функцией для нашего организма. С одной стороны стимулируют работу желчного пузыря, с другой — идут на построение тканей нашего мозга», — пояснила Салман.

Поэтому норма потребления яиц в день — до двух штук, если речь идет о куриных яйцах высшей категории.

По словам нутрициолога, яйца в целом могут быть неполезны для людей с индивидуальной непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями. Однако в этом случае можно найти выход, например, перейти на перепелиные яйца.