Едва сводит концы с концами: почему Галине Стахановой не хватает денег на жизнь

Актриса Галина Стаханова снимается, несмотря на почтенный возраст. Почему она хватается за любое предложение и покупает лотерейные билеты, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Галина Стаханова рассказала, почему ей до сих пор приходится работать. Правда, что 82-летней актрисе практически не на что жить? Какую пенсию она получает? И помогает ли ей финансово единственная дочь Мария? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Да-да, у меня призвание. Сколько бы мне ни платили. Я не настаиваю на больших гонорарах», — призналась артистка.

Галину Стаханову называют главной бабушкой российского кино. Ткачиха из «Глянца», неподражаемая Баба Маня из «Елок», техничка тетя Лида из сериала «Ранетки». Эти роли сделали из артистки королеву эпизода. Ее узнают на улице, просят автограф.

«У меня школы нет особой. Что значит моя школа? Моя школа — это студенческий театр МГУ. А меня и так все узнают. Когда спрашивают, говорю: «Я народная, признанная народом», — заявила актриса.

Женщина признается: режиссеры никогда не предлагали ей главных ролей. Несмотря на то что в кадре Стаханова могла появиться всего на несколько минут, ее колоритные героини тут же запоминались зрителям. Около десяти лет назад она сыграла бабушку-злодейку в мистическом триллере. Галина Константиновна вспоминает: сложная работа далась ей на удивление легко.

«В интернете писали, говорили: „Мы не ожидали Стаханову увидеть в такой роли“. Она сначала там мягенько со всеми. Их приняла, за стол с чайком, все прочее. А потом оказалось, что она на них ружье наставила и мстила за свою любовь», — вспоминает актриса.

Королева эпизода: как Галина Стаханова стала главной российской бабушкой

Сегодня Галина Стаханова продолжает активно работать. Снимается в кино и рекламе. Без этого бы ей пришлось совсем туго. Артистке еще нужно помогать своей старшей дочери и внучке.

47-летней Марии не повезло в личной жизни. После смерти супруга она одна растит ребенка. Зарабатывает мало. Женщина работает в медицинском колледже и живет вместе с матерью в ее квартире.

«Она уже преподает-то давно. Она по административной работе какие-то дела…» — сказала Стаханова.

Актриса едва сводит концы с концами. Она получает 33 тысячи рублей пенсии. Большая часть денег уходит на продукты и оплату коммунальных услуг.

«Квартплата, телефон, свет — эти дела. Подкинуть немножко внучке, маме (дочери Стахановой. — Прим. ред.) на магазинчик дать. На аптеку много очень идет», — подсчитала звезда кино.

Коллеги по цеху поддержали артистку.

«Пусть действительно ей дадут звание, которое она заслужила», — считает актриса Маруся Климова.

«Я знаю, есть такие фонды. И даже фонды актерские есть. Просто надо обратиться и получить такую помощь. Уверен, неодноразовую», — высказался артист Эвклид Кюрдзидис.

Десять тысяч в месяц 82-летняя актриса тратит только на лекарства. Галина Константиновна страдает от болей в коленях и спине. Несколько лет назад врачи диагностировали у нее хондроз и дистрофию межпозвонковых дисков. Также у Стахановой проблемы с сердцем и сосудами.

«Выписали комплекс целый этих лекарств. И если не будешь от сахара или от давления, от чего-то, то все нарушится. А так и то, и то, и пару раз в неделю мочегонное надо… Вы знаете, как-то надо выполнять указания врачей наших. И дороговато это стоит», — рассказала артистка.

Чтобы справиться с безденежьем, Стаханова соглашается на любую работу. Она даже ездит на съемки в другие города. Актриса регулярно покупает лотерейные билеты и каждый раз надеется на удачу.

«Кроме 500 рублей, ничего не выиграла. По мелочевке все. Я невезучая в этом деле», — призналась Стаханова.

Она говорит: ей вполне бы хватило 50-ти тысяч рублей в месяц. Но помощи ждать неоткуда. Всю жизнь актриса сама прокладывала свой путь.

Ее отец ушел из семьи, когда Галина Стаханова была еще маленькой. Мама в одиночку растила ее с младшим братом. А замуж всенародная бабушка так ни разу и не вышла.

«Я, может быть, семью полноценную с мужем никогда не имела и не имею из-за того, что я все туда, в кино. Трудоголик, да. Потому что на семью мало времени отдавала», — заявила актриса.

В жизни Галины Стахановой была лишь одна большая любовь — Ролан Быков. Однако режиссер поступил с ней некрасиво. Оставил ее в самый тяжелый момент, когда женщина перенесла выкидыш и едва не умерла.

«Может быть, не повезло мне так в жизни, понимаете?» — предположила актриса.

Надежный мужчина в жизни Стахановой так и не появился. Но артистка не считает себя одинокой. У нее есть дочь и любимая внучка. Она надеется, что ей хватит сил и здоровья обеспечить школьнице высшее образование.