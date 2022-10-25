Королева эпизода: как Галина Стаханова стала главной российской бабушкой

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, как актриса относится к своей популярности.

Эксклюзивное интервью Галины Стахановой! Как королева эпизода стала главной российской бабушкой? Почему актриса никогда не выходила замуж? Кем работает единственная дочь звезды? И как артистка помогает наследнице с воспитанием внучки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Галине Стахановой исполнилось 82 года. Знаменитая кино-бабушка уже с трудом передвигается, ходит, опираясь на костыль, и все чаще пользуется инвалидным креслом. Но актриса не привыкла жаловаться на здоровье.

«Я легко перенесла ковид. Дочка у меня в больнице лежала в Коммунарке, а я как-то дома, в легкой форме», — поделилась Стаханова.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Галина Константиновна продолжает активно трудиться. Сейчас работает над ролью в сериале «Не дождетесь». Актриса говорит: без любимого дела ей скучно!

«Дома, когда засиживаюсь, очень как-то тяжело и тоскливо. Когда уже приходишь на площадку или на какую-то передачу, там черпаешь общение», — рассказала Галина Константиновна.

К своей востребованности актриса шла всю жизнь. В юности Галину не взяли в театральный вуз, но она не отчаялась. Стаханова устроилась в театр Маяковского ученицей гримера, который много лет изготавливал парики для Кобзона.

«Это было доверено только нашему главному гримеру Ивану Васильевичу. Я просто шила крепе, косички делали мы», — вспоминает актриса.

Вскоре целеустремленную Стаханову пригласили сняться в киноленте «Девчата». Правда, всего лишь в массовке. Но Галина Константиновна верила, что главные роли еще впереди.

«Так всю дорогу верила. Сейчас ведь приходят молодые студенты, их в массовочку пускают, а мы тоже бегали в массовочку», — сказала артистка.

Успех пришел к Стахановой только в 43 года. Тогда она впервые сыграла роль бабушки. К ней тут же пришла популярность. Но личным триумфом Галины Константиновны стала роль бабы Мани в фильмах серии «Елки».

«Они мне говорят: «Галина Константиновна, вот матрасики тут постелим. Вам надо лечь». Я говорю: «Ребят, вы что, обалдели что ли? Я упаду, вы меня бульдозером не поднимете“», — поделилась актриса.

На экране Галина Стаханова всегда заряжала зрителей энергией и оптимизмом. А за кадром — страдала от неудач в личной жизни. Ее первой любовью стал актер Ролан Быков. Поначалу влюбленная актриса прощала ему измены. Но вскоре случилась трагедия. Артистка забеременела и потеряла ребенка из-за заражения крови. Полгода лежала в больнице, но мужчина проведал ее всего один раз.

«Это, конечно, немножко обидно. Но, может быть, не повезло мне так в жизни», — предположила артистка.

После этого случая Галина Стаханова еще не раз заводила романы, но замуж ее так никто и не позвал. В свободных отношениях она родила дочь Марию. А затем 40 лет скрывала от наследницы имя отца.

«Когда работала в „Лужниках“, заводила романтические отношения. Целью был ребенок. Вроде у того мужчины была семья, мама не стала ее рушить», — рассказала дочь актрисы.

И только три года назад, после проведенного теста ДНК, наследница выяснила, ее отец — некто Николай Махляев, который работал с Галиной Стахановой в молодости.

«Я больше с мужчинами дружу, а большой любви я не испытала, пожалуй, в своей жизни», — уверяет Галина Константиновна.

Мария не пошла по стопам знаменитой матери. 47-летняя женщина преподает в медицинском колледже. После смерти супруга одна растит дочь Лизу.

Галина Стаханова чуть не умерла, потеряв ребенка от Ролана Быкова

Сейчас они живут втроем. Галина Константиновна помогает дочери воспитывать ребенка.

«Говорит: „Бабушка, я тебя так люблю, бабушка, ты такая у меня хорошая“. Но ругаюсь все-таки часто с ней. Учится плохо, хулиганка», — заявила Стаханова.

Галина Константиновна не жалеет, что так и не познала семейного счастья. К тому же всероссийской бабушке уже давно не до романтики!

«Да вы что? За 80 лет уже. Дочка есть, внучка есть, и я счастлива», — сказала артистка.

Сейчас актриса наслаждается своей популярностью. Радуется, когда ее узнают в магазинах. Оставляет автографы каждому поклоннику. И жалеет только об одном: что все это не случилось с ней раньше.