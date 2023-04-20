«Сумерки» возвращаются: 10 киноляпов саги, которые не заметили даже фанаты

Киностудия Lionsgate объявила о старте съемок сериала по вампирской саге «Сумерки» Стефани Майер. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. В настоящий момент проект пока находится на начальной стадии разработки, но уже идет активный поиск сценариста. Ожидается, что автор книжного цикла станет консультантом к будущей телеадаптации.

Первая часть кинофраншизы «Сумерки» вышла на экраны в 2008 году, покорив сердца миллионов зрителей по всему миру. Фильм при бюджете 37 миллионов долларов собрал более 393 миллионов и получил пять номинаций MTV Movie Award, в том числе «Лучший фильм».

Подростковая мелодрама об отношениях застенчивой ученицы старшей школы Беллы и таинственного одноклассника-вампира Эдварда Каллена получила продолжение в виде еще четырех полнометражных фильмов. Исполнители главных ролей Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон в одночасье стали знаменитостями, а сама экранизация — феноменом поп-культуры. До сих пор поклонники не устают сочинять по фильмам фанфики и мемы.

По этому случаю Пятый канал вспоминает интересные факты и забавные киноляпы популярной кинофраншизы «Сумерки» (2008-2012).

Интересные факты о «Сумерках»

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

Роль Эдварда и Беллы должны были сыграть другие актеры

Сегодня трудно представить кого-то еще на месте Беллы и Эдварда, кроме Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. Уже позднее автор «Сумерек» Стефани Майер призналась, что в главной роли видела исключительно звезду «Ведьмака» Генри Кавилла. Но поскольку производство сериала затянулось на несколько лет, создатели фильма решили, что 24-летний Кавилл уже не подходит на роль старшеклассника. Кристен Стюарт также не была в числе первых кандидаток. Изначально продюсеры рассматривали Лили Коллинз и Дженнифер Лоуренс.

Паттинсону пришлось дать обещание режиссеру ради роли

Поскольку Кристен Стюарт уже утвердили на роль, актера на роль Эдварда выбирали под нее. Из тысячи претендентов до финала дошли Бен Барнс, Шайло Фернандес, Джексон Рэтбоун и Роберт Паттинсон. В конечном счете роль отдали Паттинсону из-за «химии» между ним и Стюарт.

Правда, сначала режиссер «Сумерек» Кэтрин Хардвик заставила его поклясться на Библии, что он будет держаться на безопасном расстоянии от девушки, которой на тот момент было 17 лет.

В реальной жизни Белла ушла бы за Эриком

Пока фанаты кинофраншизы спорили о том, кто лучше — Эдвард или его соперник Джейкоб, Кристен Стюарт сделала неожиданное заявление, что на месте Беллы выбрала бы чудаковатого одноклассника Эрика. По словам актрисы, в этом герое ее привлек интеллект и общительность: «Я люблю Эрика. Он умен, понимаете? Мне нравятся ботаники. Я бы встречалась только с придурками».

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

Но, как известно, в реальной жизни у Кристен Стюарт завязались серьезные отношения с Робертом Паттинсоном. Радости поклонником не было предела. Пара даже планировала пожениться, однако в 2012 году они объявили о расставании.

Кстати, во время свадьбы их героев на съемках присутствовал настоящий священник, поэтому в некотором смысле актеры являются супругами.

Сцена на лугу приснилась Стефани Майер

Красочный момент, когда Эдвард и Белла лежат на цветочном лугу, когда-то приснился Стефани Майер. По признанию писателя, именно тогда она решила написать книгу, которая принесла ей славу. Если бы не сон, то, вероятно, она так бы и осталась домохозяйкой.

Кстати, автор «Сумерек» не только выступала консультантом к фильму, но и исполнила эпизодическую роль. Она сыграла посетительницу кафе, сидящую за ноутбуком, пока Белла разговаривает со своим отцом на заднем плане. Во второй раз она появилась в «Рассвете», став гостьей на свадьбе Беллы и Эдварда.

Некоторым актерам пришлось носить линзы и парики

Тейлор Лотнер, сыгравший оборотня Джейкоба, в действительности не обладает такой роскошной шевелюрой. По словам актера, ему приходилось носить парик, который он всей душой ненавидел. Когда сценаристы решили укоротить ему волосы, он испытал большое облегчение.

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

Кстати, он был не единственным, кому пришлось терпеть неудобства ради роли. Никки Рид решила перекраситься в блондинку, чтобы больше соответствовать книжной Розали Хейл-Каллен. Однако эксперимент обернулся катастрофой: у нее начали сильно выпадать волосы. В результате было решено использовать парик.

Кристен Стюарт также решилась на перемены, чтобы больше походить на Беллу. На съемках актриса носила карие линзы, маскирующие ее настоящий зеленый цвет глаз.

Роберт Паттинсон сам играл на фортепиано

В «Сумерках» Эдвард исполняет на фортепиано «Lucille» Литл Ричарда. В этой сцене Паттинсону не пришлось имитировать музыкальные способности, поскольку этим инструментом он владеет с трех лет. Кроме того, актер играет на гитаре.

Выпускное платье Беллы стоило всего 20 долларов

В конце первой части киносаги Белла идет на выпускной в милом фиолетовом платье, которое стоило всего 20 долларов. Зато смокинг Эдварда, напротив, стал самой дорогой вещью в фильме.

Курьезные киноляпы в «Сумерках»

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

Вампирский завтрак

Известно, что вампиры не едят человеческую пищу, однако в сцене, где Каллены сидят в школьной столовой, можно заметить, как они едят. На столе у них зелень, булочка, яйца и бутылки с водой. Причем позже можно заметить, как на других кадрах Эмметт носит с собой пакет яиц.

Такую же логическую нестыковку можно обнаружить, когда Каллены решают приготовить ужин для Беллы. Несмотря на то что им не нужна еда, в их доме почему-то есть кухня со всем столовым набором и техникой. Кроме того, в жилище почему-то стоит камин, хотя у вампиров нет необходимости контролировать температуру в помещении. Сама автор саги объяснила это тем, что Каллены имитировали образ жизни обычных людей, чтобы не выдать свою истинную сущность. Правда, в фильме этого пояснения нет.

Сияние Эдварда

Семья Калленов проживает в дождливом Форксе не просто так. На солнечном свете кожа вампиров сияет. Однако почему-то во многих дневных сценах это сияние появляется и исчезает по умолчанию. Например, в момент, когда он с Беллой лежит на лугу, лицо Эдварда блестит, а руки — нет. В «Новолунии», когда Элис и Белла летят в Италию на самолете, кожа вампирши также не светится.

Посторонние люди и оборудование в кадре

Время от времени в «Сумерках» некстати появляются актеры массовки. Например, когда Белла приходит на занятия по физкультуре, среди старшеклассников можно заметить маленькую девочку.

Однако не только люди, но и вещи неожиданно всплывают в кадре. Когда Белла сидит в своем красном пикапе, в стекле отражается съемочное оборудование. В одной из сцен, где Эдвард сидит за рулем машины, вообще виден оператор с камерой. Также внимательные зрители могут заметить, как через одежду героев проступают провода от микрофонов.

Исчезновение и появление предметов

На уроке по биологии Эдвард и Белла сидят за одной партой, а на заднем плане сначала появляется, а затем пропадает чучело броненосца.

Во время флешбэка в «Новолунии», когда Эдвард и Белла лежат на лугу из первой части фильма, левая ступня героини почему-то отсутствует вовсе. По-видимому, при обработке графики специалисты по спецэффектам ее попросту стерли.

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

Проблемы с волосами

Отдельного внимания заслуживают прически персонажей, живущие своей жизнью. Если присмотреться, то они меняются по несколько раз в одних и тех же сценах. Например, на уроках биологии или в той самой сцене спасения Беллы от удара автомобиля. Можно заметить, что волосы сами «заправляются» в капюшон. Дело в том, что в большинстве сцен со спины и моментов, угрожающих жизни актерам, были задействованы дублеры и профессиональные каскадеры.

Перевоплощение в дублеров

Знаменитая сцена объяснения главных героев в лесу стала предметом мемов не только из-за диалогов, но и досадного киноляпа. В момент, когда Эдвард с Беллой на спине прыгает на «вампирской» скорости по деревьям, можно отчетливо увидеть лица двух дублеров — бразильских моделей Рафаэля Мартинса и Роберты Таес.

Кстати, у «двойников» актеров и правда много общего во внешности, например, острый подбородок Кристен Стюарт и рыжеватая шевелюра Роберта Паттинсона.

Неверные номера автомобилей

Учесть все детали на съемках довольно сложно. Так, на одном из свиданий Беллы и Эдварда по пути в итальянский ресторан можно заметить, что на парковке стоят машины штата Орегон, хотя действие фильма происходит в Форксе, штат Вашингтон.

Цвет глаз Беллы

По книжному канону у Беллы должны быть карие глаза, однако во многих сценах можно заметить, что они зеленые — это настоящий цвет глаз актрисы. Известно, что для роли Кристен Стюарт носила линзы. Скорее всего, она попросту забыла о них, а специалисты по спецэффектам не заметили ошибку.

Татуировки Джейкоба

Сцена, когда Джейкоб демонстрирует свой рельефный пресс, осталась в памяти многих девушек. Впоследствии, когда герой будет демонстрировать свой торс, можно заметить, что татуировка на его плече уже на другой высоте. По-видимому, небрежность гримеров так и осталась незамеченной большинством фанатов.

Отражение вампиров в зеркалах и на фото

За все пять фильмов остается неясным, отражаются ли вампиры в зеркалах или нет. Так, в конце первой части, когда Эдвард дерется с Джеймсом в танцевальной студии, оба вампира отражаются в зеркалах. Однако в самом начале «Новолуния» во сне Беллы Эдвард не отражается в зеркале.

Кадр из фильма "Сумерки", режиссер Кэтрин Хардвик, 2008г.

То же самое можно сказать о фотографиях. Например, на снимке, сделанном Элис на дне рождения Беллы, четко виден Эдвард.

Блуждающая голова Виктории

После того, как Эдвард убил любовника Виктории, рыжеволосая мстительница искала возможности отнять жизнь у Беллы, действуя по принципу «око за око». Однако ее планам не суждено было сбыться, и хладнокровная вампирша была обезглавлена. Правда, положение ее головы на разных кадрах почему-то разное, что может навести на мысли будто злодейка продолжает жить.