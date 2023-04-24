Лишь бы любимый был счастлив: на что готова Буланова ради молодого жениха

Певица Татьяна Буланова собирается в третий раз стать женой. Какие противоречия есть между влюбленными, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова готовится к свадьбе. Будут ли молодожены подписывать брачный контракт? Возьмет ли артистка фамилию мужа? Почему жених долгое время не хотел переезжать в квартиру своей невесты? Из-за чего Буланова три года не была в отпуске? И зачем певице тысяча пар обуви? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Счастье — это когда есть все, о чем ты мечтал. И еще впереди у тебя много всяких желаний, мечтаний, которые тоже будут сбываться», — считает певица.

Этим летом у Татьяны Булановой радостное событие — свадьба. Для певицы брак будет третьим. Несколько месяцев назад она говорила, что мечтает о скромной церемонии в кругу близких. И даже не хотела покупать специальный наряд. Но ее избранник Валерий Руднев проходит все впервые. Поэтому настоял на пышном празднике. Невеста сдалась.

«У меня будет традиция. У меня будет прям платье, шлейф, все дела», — поделилась артистка.

По словам Татьяны, она не собиралась и поднимать вопрос брачного контракта. Но если жених попросит, без проблем подпишет все необходимые бумаги.

«Если Валера захочет брачный договор, то почему нет? Пожалуйста. Я к этому спокойно отношусь», — уверяет певица.

После свадьбы Буланова планирует изменить фамилию. Бумажная волокита со сменой документов ее не пугает. Лишь бы любимый был счастлив.

«Я возьму двойную фамилию — Буланова-Руднева», — уточнила невеста.

По словам исполнительницы, мужчина мечтает о ребенке. И 54-летняя звезда не против исполнить его желание. При условии, что Валерий Руднев обеспечит ее помощниками.

«Если, допустим, будет вдруг материнство, то мне мой будущий муж сказал, что он только будет заниматься нянями, нанимать и организовывать», — рассказала Буланова.

Певица слишком любит свою работу, чтобы уходить в декрет и полностью посвящать себя детям.

«Я не готова пожертвовать своей работой ради того, чтобы растить детей. Я не мама-домохозяйка, к сожалению», — уточнила звезда.

Читайте также Буланова и Газманов не согласились с рецептом Винокура для крепкого брака

Ради Валерия невеста готова на многое. Единственное, на что пока не соглашается артистка, — переезд за город. Руднев хочет иметь собственный дом, а Татьяне комфортно в квартире.

«Я загород не люблю вообще. Хотя Валера любит пригород. Он говорит: „Будем жить за городом“. Я говорю: „Я нет, точно“. Мне чем центрее, шумнее, тем лучше. А когда этого совсем нет, реально понимаю, что, наверное, я глупости говорю, но для меня это ощущение как на кладбище. Когда деревья, тишина, я не могу. У меня такая история», — поделилась артистка.

Сейчас певица живет в просторных апартаментах в центре Петербурга. Когда их отношения стали серьезными, к ней переехал Руднев.

«Валера долго сопротивлялся, но я сказала: „Знаешь, я не хочу переезжать куда-то и менять, потому что мне настолько тут реально удобно. Рядом школа ребенка, и ему удобно. Мы все уже привыкли“. И он, в общем-то, смирился. Так и живем», — сказала Буланова.

Певица с детства не любила выезжать из мегаполиса. И когда мама на даче сажала овощи и фрукты, она знала: дочку приобщать к садоводству бесполезно.

«Максимум на меня возлагалась обязанность набрать из колодца воду в бочку, чтобы она нагрелась потом. Я говорю: «Мамуль, мне кажется, проще пойти на рынок и купить, что тебе надо», — вспоминает Буланова.

Возможно, жениху все-таки удастся уговорить возлюбленную передумать. Главное, найти дом с просторной гардеробной, где исполнительница сможет расположить свою коллекцию обуви. У нее более тысячи пар.

«У меня мама, царство ей небесное, сокрушалась раньше все, что: „Таня, ты же никому не продашь, они 35 размера все“. Я говорю: „Я не собираюсь продавать“. И я не хвастаюсь, я просто реально тащусь от красоты обуви, формы каблука, формы носка какой-то, материала, из которого сделаны», — объяснила певица.

Буланова делится: приобретение красивой обуви поднимает ей настроение. Однако были случаи, когда она жалела об импульсивной покупке.

«Самое главное — наличие средств. Если есть деньги, то я могу позволить потратить их на себя. Иногда мне стыдно, потому что надо было это сделать, это сделать, а я взяла, купила очередную пару туфель», — призналась Буланова.

Но теперь рядом с ней есть мужчина, который поддерживает увлечение возлюбленной. И Татьяну больше не мучают угрызения совести.

«Да, Валера приносит деньги. То есть знаете как: деньги мои — это мои, а деньги мужа — это общие», — заявила артистка.

Совершенно не секретно: Татьяна Буланова доверила помощнице самое сокровенное

Валерий окружил ее заботой и освободил от решения бытовых проблем. Буланова призналась, что уже давно мечтает об отпуске. Не могла себе позволить сделать перерыв в работе, приходилось обеспечивать семью. Она надеется, что после свадьбы, наконец, сможет отдохнуть.

«Думаю, что, наверное, летом. Не знаю куда, но, может быть, получится уехать летом. Я не отдыхала три года», — рассказала певица.

Но больше всего артистку радует, что Руднев нашел общий язык с ее сыновьями. Никите — 16, он еще учится в школе. Александру недавно исполнилось 30. Молодой человек давно живет отдельно со своей девушкой.

«Он же сделал предложение. Правда, прошло четыре года. Мы ждем, когда же все состоится, но пока что-то он медлит», — поделилась звезда.

Буланова предполагает, что своим примером они с Валерием подтолкнут старшего сына к более активным действиям. И следующим летом погуляют уже на его свадьбе.