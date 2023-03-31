Самая главная ошибка Костомарова: почему фигурист до сих пор на грани жизни и смерти

Фигуриста снова прооперировали. Смогли ли врачи победить сепсис — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию. Но специалисты считают, угроза жизни все равно остается. Из-за чего докторам не удается остановить распространение инфекции? И почему отец Юлии Началовой считает, что фигурист повторил ошибку его дочери — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Уже почти три месяца медики борются за жизнь фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен попал в больницу с пневмонией. Состояние было критическим. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ввели в медикаментозную кому.

«Огромный объем легких поврежден. Организм уже не может самостоятельно восстанавливать кислородный баланс. Поэтому наступает необходимость проведения ИВЛ, дальше ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация. — Прим. ред.), и в результате возникает поражение органов», — рассказал кардиолог Алексей Жито.

Из-за осложнений начался сепсис. Чтобы остановить распространение инфекции врачам пришлось пойти на крайнюю меру — ампутацию. Как сообщает источник 5-tv.ru, спортсмен лишился обеих стоп, голеней и кисти правой руки. Перенес два инсульта. У него появились проблемы со зрением, один глаз практически не видит. Начала отказывать печень. При росте 182 сантиметра он похудел до 50-ти килограммов. Но несмотря ни на что, Роман продолжает сражаться с болезнью. Тысячи людей молятся о его выздоровлении.

«Это трагедия. Дай бог, чтобы он пришел в себя. Как-то человек, наверно, будет продолжать жить, но мне безумно жалко его: и мастерство, и спортивные навыки, и все его награды», — поделился певец Митя Фомин.

«Он всю жизнь своим примером показывает, насколько можно отодвинуть границы возможного и насколько человеческий организм, действительно, всесилен. Все-таки выиграть олимпийскую медаль — это нужно иметь определенную силу воли», — считает фигурист Александр Энберт.

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Поклонники надеялись, что организм Романа, закаленный физическими нагрузками, справится с болезнью. Но, по мнению специалистов, профессиональный спорт серьезно влияет на здоровье.

«В какой-то момент органы уже устали, они настолько измотаны длительными повседневными тренировками. У них заканчивается потенциал к реабилитации и самовосстановлению. Поэтому, как мы знаем, многие спортсмены болеют тяжело, рано уходят из жизни», — пояснил кардиолог Жито.

Когда после серии операций Костомаров пришел в сознание, всем казалось, что опасность позади. Ошиблись. Вскоре начали чернеть пальцы левой руки. Их тоже не удалось спасти. По словам врачей, если и это не поможет, придется ампутировать всю кисть целиком.

«Гангрена — это некроз. Ткань умерла. Более того, она имеет тенденции к прогрессированию. Поэтому сколько будет возникать, столько будут удалять. Сохранять в данном случае бессмысленно. Бороться не за что», — считает психиатр Василий Шуров.

Друзья и коллеги переживают за Романа. И не понимают, как ковид привел к таким страшным последствиям. Но врачи объясняют: беда в том, что фигурист долгое время не придавал значения ухудшающемуся здоровью.

«Многие пациенты не обращаются к врачу своевременно. Особенно это характерно для мужчин, для спортсменов. Это самая, я думаю, главная ошибка», — полагает кардиолог.

«Если ты себя плохо чувствуешь, не нужно заниматься самолечением. Нужно сразу ехать в больницу либо вызывать на дом врача», — считает блогер Мария Погребняк.

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Отец певицы Юлии Началовой сравнил ситуацию Костомарова с историей своей дочери. Певица тоже считала болезнь несерьезной и обратилась за помощью слишком поздно.

«Серьезные проблемы появляются тогда, когда опоздали с диагнозом, а значит, и лечением. Роман, как и моя дочь Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда», — поделился точкой зрения продюсер Виктор Началов.

«Она (Юлия Началова. — Прим. ред.) больше десяти лет мучилась с подагрой, привыкла терпеть боль. Вот в ее картине мира — перетерпеть, отмучаться, отлежаться, попить таблетки, и будет все нормально», — рассказал доктор Шуров.

Тогда, в 2019-м, врачи настаивали на ампутации ноги, но артистка отказалась. Это решение стоило ей жизни.

«Естественно, своевременно проведенная ампутация в пределах здоровых тканей, как правило, позволяет избежать смерти пациента», — отметил психиатр.

Костомаров и его супруга полностью доверились врачам, не препятствуя ампутации. По информации СМИ, Роман прекрасно осознает, что с ним произошло. И сначала воспринимал происходящее стойко.

«Об этом трудно говорить, особенно когда знаешь Рому, какой он человек: позитивный, настоящий, искренний, веселый», — поделилась фигуристка Аделина Сотникова.

«Мой дедушка, допустим, был инвалидом Великой Отечественной войны без двух ног с протезами. Он каждое утро вставал, возил меня на каток на „Запорожце“ с ручным управлением. Если дано жить, значит, надо жить!» — рассказала фигуристка Анастасия Гребенкина.

По информации прессы, после выхода из очередной комы спортсмен вдруг начал вести себя агрессивно. Специалисты говорят, ему пока сложно принять новую реальность. Мужчине дают успокоительные препараты, с ним работают психологи.

«Генерализованный инфекционный процесс, высокая температура, масса инвазивных процедур. Мозг просто не выдерживает такой нагрузки. Естественная реакция — бей и беги. Действительно, частичная ампутация раз за разом чудовищна для самого Романа — это все наблюдать. Она говорит о том, что какой-то положительной динамики нет», — подытожил доктор Шуров.

Медики признают, что состояние Костомарова продолжает вызывать серьезные опасения. Если инфекция не отступит, ему грозит новая ампутация. Близкие Романа, его друзья и поклонники обещают во всем поддерживать спортсмена, помочь с протезированием. Самое главное, чтобы он жил.