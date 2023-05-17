Меняй правила: топ-5 способов выстроить бизнес по-женски

Как построить бизнес по-женски, эксклюзивно Пятому каналу рассказала четырехкратная чемпионка России по бальным танцам и директор танцевальных школ в Москве Елена Успенская.

Внимание к деталям

Ни для кого не секрет, что мужчины хороши в решении глобальных задач, но, как правило, сыпятся на мелочах. Женщины же мыслят иначе, мгновенно продумывая незначительные нюансы. И этим преимуществом надо несомненно пользоваться.

«Мужчины концентрируются на больших целях, ну а женщины всегда замечают детали, которые бывают принципиальными для построения бизнеса и производства классного продукта», — объяснила предпринимательница.

По ее словам, идеальным решением для бизнеса может стать семейный тандем, где муж отвечает за стратегические задачи, а жена занимается непосредственно воплощением идей.

Женский шарм

Никто не станет отрицать, что эффектная женщина всегда украшает собой любое мероприятие. Легкий макияж, свежий маникюр, аккуратная прическа, приятный парфюм, лучезарная улыбка — с таким партнером всегда легче найти точки соприкосновения.

Некоторые женщины стараются держаться с мужчинами наравне, разговаривать железным голосом, одеваться в строгие костюмы. Однако эксперт советует полностью не отказываться от своего преимущества, ведь это дополнительный механизм воздействия в бизнес-арсенале.

«Безусловно, женщины в отличие от мужчин могут пользоваться своей сексуальностью. Никто не спорит, что мужчины на это обращают внимание. Это помогает заключить правильный договор, подписать его более выгодно», — пояснила чемпионка.

В конце концов психологически воздействовать на коллег никто не запрещал, а вот от откровенного флирта лучше сразу отказаться.

Также не лишним будет проявлять женскую гибкость. Например, вовремя прекратить спор, сделать шаг назад, а после вновь вернуться к обсуждению важных моментов.

«У меня был случай, когда я проявила мягкость на совещании и вместо одной площадки в регионах, получила целых пять. Мне кажется, это шикарный способ получать желаемое не давлением, а расположением людей к себе», — рассказала Успенская.

Фокус на конечной цели

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Предпринимательница советует женщинам определиться с конечной целью — чего хочется достичь по итогам года, каким должен стать бизнес через пять лет. Желаемую высоту нужно зафиксировать визуально — записать в ежедневник, расклеить на стикерах над рабочим столом или на солнцезащитном козырьке в салоне авто. Это поможет регулярно отслеживать свои достижения и не застрять в рутине.

Эксперт уверена: женщина ввиду своей многозадачности способна вычислить более короткие пути к желаемому, если будет регулярно напоминать себе о главной цели.

«Чем этот подход отличается от мужского? Только одним — женщины выбирают другие стратегии и часто добиваются своего намного быстрее и проще», — объяснила она.

Женская интуиция

Казалось бы, чем в мире денег, поставок, договоров и инвестиций может помочь пресловутое шестое чувство. Однако если интуицию всего лишь назвать иначе, например, профессиональным чутьем, это качество тут же из предрассудка превращается в серьезный скилл.

«Мужчины, конечно, логики, и вряд ли так используют интуицию как женщины», — пожала плечами Успенская, подчеркивая, что доверяющие свои чувствам люди всегда движутся к цели быстрее и удивительным образом обходят препятствия.

Особая мотивация

Безусловно, свое дело открывают всегда ради прибыли. При этом целей для развития бизнеса всегда бывает несколько. Например, самореализация, социальная польза, независимость.

«Женский мотиватор, их вдохновение, это, конечно дети, родители, семья. Я уверена, что мужчины, как бы они ни прикрывались теми же целями, они все же больше соперничают друг с другом. А женщины строят бизнес из любви — к себе, близким, своему увлечению», — подвела она итог.

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Кроме того, предпринимательница посоветовала женщинам присмотреться к наиболее подходящим сферам для самореализации:

Любимое хобби. Танцы, рисование, вышивка, шитье, садоводство — все, к чему лежит душа, можно монетизировать. Главное, проанализировать местный рынок, понять, чего людям не хватает, и занять нишу. Однако если особых талантов не выявилось, не стоит отчаиваться. В эпоху блогинга можно привлечь аудиторию своей личностью. Допустим, среди сотни начинающих бизнесвумен, люди пойдут к той, кто красиво формирует контент, не боится рассказывать о своих неудачах, эмоционально хвалится достижениями и приоткрывает завесу секретов личной жизни.

Социально полезное дело. Хорошим решением станет изучение местного производства на предмет «Чем я могу быть полезна людям?». Это может быть что угодно: продукты питания, косметика, амуниция для животных, бытовая химия, сервисный центр, садовый инвентарь и многое другое. Пусть это не модный стартап, зато жителям города или региона давно нужен именно такой производитель.

Обучение. Передавать знания — всегда благородный труд. И неважно, речь идет о подготовке к ЕГЭ по истории, способах борьбы с вредителями на даче или о постулатах правильного питания. Если накопленный опыт позволяет обучать людей, это нужно делать.