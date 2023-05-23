Волшебная пилюля от страданий: 29 мая 2023 произойдет парад планет

На небосводе 29 мая произойдет уникальное событие — парад пяти планет. В одну линию выстроятся Сатурн, Нептун, Юпитер, Меркурий и Уран. Они расположатся в близких друг от друга созвездиях Водолее, Рыбах, Овне и Тельце. Любопытные наблюдатели смогут увидеть некоторые космические объекты невооруженным глазом.

Люди еще в древние времена с осторожностью относились к любым изменениям на небосклоне. Именно свыше ждали знака о наступлении тех или иных событий. Особенно боялись, что какое-либо явление повлечет за собой череду стихийных бедствий или даже конец света.

Многие и сейчас полагают, что выравнивания планет приведет к негативным событиям, так как в массовой культуре продолжают утверждать, что данное перемещение небесных тел сопровождается стихийными бедствиями и катастрофами. Однако это не совсем так. Парады на небосводе действительно меняют энергетическую ситуацию на Земле, но это не всегда наносят огромного вреда.

Чего на самом деле ожидать от соединения пяти планет 29 мая 2023, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Таша Игошина.

Что такое парад планет

В научной литературе это явление принято называть выравниванием. Наблюдателям с Земли действительно кажется, что объекты Солнечной системы выстраиваются в один, пусть и не совсем стройный, ряд и «устраиваются» по одну сторону от Солнца.

Читайте также Неудачи по всем фронтам: названы самые опасные дни лета 2023

«Ранним утром 29 мая на небольшом участке неба можно будет увидеть планеты, которые визуально выстраиваться в линию, хотя на самом деле это не совсем так», — отметила астролог.

Единая линия видна только над горизонтом, на самом деле космические объекты во Вселенной разделяют десятки тысяч километров. Для того чтобы парад «состоялся», на небосводе должны встретиться как минимум три космических тела. Если в одном участке неба «сходятся» только два, это явление называют сближением или соединением.

Выравнивание планет — событие отнюдь не редкое. Три объекта по одну сторону от Солнца выстраиваются несколько раз в год. Подобное соединение называют мини-парадом. Малое выравнивание небесных тел происходит, когда на небосводе сходятся сразу четыре планеты, встречается оно с периодичностью примерно единожды или дважды в год.

Хорошо наблюдаемое с Земли «скопление» пяти, как при параде 29 мая 2023, или шести космических объектов случается раз в 20 лет. Его ученые окрестили большим выравниванием.

Самым редким считается полный или великий парад, во время которого наблюдается соединение сразу семи — восьми планет Солнечной системы, иногда к ним робко присоединяется карликовый Плутон, лишенный подобного космического статуса. Это явление наблюдается раз в 179 лет. В последний раз ученые наблюдали его в марте 1982 года, поэтому увидеть повторение подобного выравнивания человечество сможет увидеть только через семь поколений — 2161-м. Если верить дальновидным прогнозам астрономов, это случится 19 мая.

Как наблюдать за парадом планет 29 мая 2023

В 2023-м стоит обязательно понаблюдать за выстраиванием планет. Лучше всего это событие будет заметно в ночь с 28 на 29 мая.

Чтобы точно не пропустить главное астрономическое событие весны, стоит хорошенько подготовиться:

уточнить прогноз погоды;

скачать мобильное приложение для определение созвездий или найти карту звездного неба;

взять бинокль;

уехать подальше от города, чтобы свет фонарей не препятствовал наблюдениям;

взять с собой теплую одежду.

Читайте также Не упусти счастье: астролог назвала самые удачные дни лета 2023

Самое удачное время для наблюдений — за час до рассвета, ориентировочно в три часа утра. Некоторые небесные тела зрителю окажется возможным заметить даже без телескопов, но для полноты картины лучше вооружиться дополнительными инструментами.

«Три из них будут видны невооруженным взглядом. А две (Нептун и Уран), конечно же, будут видны через бинокль или в телескоп. Для астрономов — это обычное явление, для людей — просто красивое зрелище, которое называется парадом планет», — прокомментировала эксперт.

Среди всех объектов звездного неба найти нужные довольно легко. В отличие от реальных звезд они обладают «постоянным» ярким свечением и не «мерцают». Чтобы точно определить, где наблюдать за соединением пяти небесных тел, рекомендуется воспользоваться специальными приложениями. При наведении камеры на небо они точно укажут, где расположение тех или иных объектов.

Узнать о влиянии астрономических событий на жизнь каждого знака зодиака можно тут >>

Чтобы увидеть планеты на небе, необходимо выехать подальше от города, где огни фонарей, билбордов, рекламных экранов и прочие мощные осветительные приборы не препятствуют наблюдению. Также мешать поклонникам астрономии насладиться созерцанием звездного неба способна погода. В указанную дату не должно быть туч и облаков, иначе даже в самом темном уголке за явлением окажется сложно наблюдать.

Наблюдатели некоторых регионов мира получат возможность полюбоваться парадом планет не только 29 мая, но и за несколько дней до и после указанной даты.

Чем опасен парад планет 29 мая 2023

Если для обычных людей парад — это просто красивое зрелище, то астрологи особое внимание уделяют данному расположению планет на небосводе. Позиция космических объектов высвобождает определенные энергии.

«Это время точек бифуркации (состояние, при котором происходят масштабные изменения — прим. ред.), которые есть смысл энергетически использовать для продвижения своих целей», — порекомендовала эксперт.

Читайте также Придут финансы и любовь: когда делать денежную стрижку в июне 2023

Особое влияние на людей в этот день окажет Нептун. Эта планета будет самой энергетически мощной из-за благоприятного расположения в созвездии Рыб.

«Нептун подарит веру, если вы находитесь в хаусе, разочаровании, депрессии, а также подарит поддержку и сострадание, если они вам нужны. Только не забудьте попросить об этом у Вселенной», — отметила специалист.

В момент парада планет, вероятно, обострится интуиция, которая поможет разобраться в сложных жизненных ситуациях. Чтобы наполниться позитивной энергией, нужно обратиться к духовным практикам в этот день.

«Достаточно качественно провести медитацию, и вы получите волшебную пилюлю вдохновения и духовности, которая стопроцентно не помешает в нашей суете сует», — порекомендовала астролог.

Считается, что наиболее подходящим временем для медитаций является раннее утро, а проводить «подзарядку» лучше всего на природе. Поэтому тем, кто собирается наблюдать за астрономическим событием воочию, стоит не просто рассмотреть небесные объекты, но и попросить у них поддержки или поразмыслить над тем, что происходит в жизни. Тогда эти люди смогут наполниться большим количеством энергии для реализации грандиозных планов.

Когда пройдут следующие парады планет 2023

В 2023-м ожидается еще два выравнивания планет, в ходе которых на небосводе «встретятся» по три космических объекта. Первый мини-парад пройдет 26 июля. На небосводе соединятся Марс, Венера и Меркурий.

Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок в июне 2023

А на закате 24 августа к заходящим Меркурию и Марсу присоединится восходящий Сатурн. В ту же ночь наблюдатели смогут увидеть и второй парад. На небосводе произойдет малое выравнивание Сатурна, Нептуна, Юпитера и Урана.

Еще больше астрологических прогнозов и гороскопы на каждый месяц можно найти по ссылке.