Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок в июне 2023

Юпитер готовит новые сюрпризы для представителей всех знаков Зодиака — с 16 мая 2023 планета «большого счастья» переехала в гости к Тельцу и проведет здесь ближайший год, до 25 мая 2024-го, — примерно на столько он задерживается в каждом из 12 созвездий.

Переход ознаменуется переменами в финансах, карьере и личных делах. И это неудивительно — гигант Солнечной системы на мелочи не разменивается: если планы, то ураганы; если успех, то оглушительный; если неудача, то полная.

О том, когда Юпитер покажет характер, кому будет симпатизировать, а кому нет и почему — на эти и другие вопросы в эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астролог Евгения Шустина.

Кого ждут подарки от Юпитера

Господствовать в созвездии Тельца Юпитер начал с 16 мая. И уже вот-вот начнутся сюрпризы. Но бонусы полагаются тем, кто прежде хорошо потрудился, пока царь планет последние четыре месяца, по 15 мая включительно, завершал дела в гостях у Овна.

Время было непростым, хлопотным и полным сюрпризов — кто-то за место под солнцем боролся не на жизнь, а на смерть. Агрессия и зло так и преследовали по пятам. Справились сильнейшие, и примерно через месяц Юпитер перейдет к церемонии награждения — кому-то — финансы, кому-то — любовь, кому-то — и то, и другое.

«Пока Юпитер находился в знаке Овна, мы могли очень многое сделать, если действовали конструктивно. А тем, кто так действовал в течение четырех с половиной месяцев, причитается подарок», — уверяет эксперт.

В мае 2023 придет пора замедлиться

Пока же — в ближайшие недели — придется снизить темп. На первый план выйдут материальные и профессиональные вопросы, предупреждает астролог.

«Будет три вектора нашего с вами движения. Если у вас небольшая жилплощадь, очень захочется переехать в большую. Если небольшая зарплата или невысокая должность, тоже захочется это изменить. Что я хочу сказать — дерзайте! Профессиональное развитие сейчас как нельзя кстати», — подчеркивает Шустина.

И третий вектор — личный комфорт. На этом вопросе сосредоточится почти треть населения. Одни будут решать его за счет тотального ремонта, другие городской жизни предпочтут загородную. Все средства окажутся хороши ради душевного уюта.

«Юпитер в Тельце — это время, когда хочется наслаждаться тем местом, где ты живешь, местом работы, например. Партнером, с которым хочется расслабиться и отдохнуть», — добавляет эксперт.

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Юпитер заставит знаки начать поиски себя

Еще один важный момент для данного периода — поиск себя. Многие вдруг поймут, что находятся не на своем месте и начнут с чистого листа. Будет цель — будет и результат: кто-то взлетит по карьерной лестнице, а кто-то в конце концов почувствует себе цену в виде хорошего заработка.

«Люди начнут искать ту работу, которая будет приносить и удовольствие, и материальный достаток», — подчеркивает астролог.

Нерешительным Юпитер принесет трудности

А вот бесцельная жизнь — трясина. На чудеса и благосклонность Юпитера в таком случае рассчитывать не стоит. Царь планет амбициозен и любит себе подобных. Потому лучше взять себя в руки и распрощаться раз и навсегда с ролью жертвы. Иначе придется трудно, особенно в ближайший месяц.

«Часто нет сил, чтобы справиться с внешними обстоятельствами, у тех людей, которые не видят цели перед собой. Рекомендую всем и каждому поставить цель — так легче переживать сложные периоды. Можно почитать об этом в любой литературе и принять это к действию», — советует астролог.

Если смелости не хватит сделать первый шаг, Вселенная это просто так не оставит — обстоятельства все равно вынудят принять решение и к начать чему-то стремиться.

По мнению астролога, против страха хорошо работает девиз: боюсь, но делаю. С таким настроем надо продержаться хотя бы вторую половину мая.

Кому из знаков зодиака Юпитер принесет подарки

Зато потом, в июне, — райский период. Особенно для тех, кто верой и правдой трудился в первой половине 2023-го года, и до сегодняшнего дня. Особенно щедрым Юпитер будет к Девам и Козерогам, а серебро припас для Тельцов.

«Но на втором месте Тельцы только при том условии, если они не ленились. А у них был очень большой соблазн на это. Кто-то делал чуть меньше, чем требуется, значит, не так много будет причитаться», — отметила Евгения Шустина.

Остальным же придется подождать до второй половины июня. На этот период царь планет приготовил презенты для представителей всех знаков зодиака.

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Гороскоп на июнь 2023 для всех знаков зодиака

Так, у Овнов будет возможность найти свою цель в жизни. Представители огненного знака и прежде об этом задумывались, но душа ни к каким вариантам не лежала — скоро все изменится.

Тельцам в свою очередь наконец удастся повысить свой авторитет, а Близнецы сосредоточатся на вопросе материального благосостояния и не напрасно — шансы добиться своего очень велики.

Для Раков все сложится так, что получится найти очень близкого человека или научиться чему-то важному. Львы же, вероятно, решат проблему с жилплощадью — шансы приобрести квадратные метры попросторнее очень высоки. У некоторых, возможно, на вторую половину июня запланирован праздник, и они отметят его с большим размахом — воспоминания останутся на всю жизнь.

Дев ждут внушительные успехи в бизнесе, а Весов — в поиске работы мечты.

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Скорпионы в конце концов найдут общий язык с партнерами по бизнесу, а кто-то разрешит все недомолвки с союзниками по жизни.

Для Стрельцов выдастся прекрасная возможность получить из ниоткуда финансы и выйти на новый уровень. А Козероги, скорее всего, совершат прорыв в профессии — многим предложат стать наставниками и отказываться от этого не стоит.

Водолеи тоже стремительно поднимутся по карьерной лестнице — и сами не заметят, как окажутся на две-три ступеньки выше.

Рыбам же повезет с единомышленниками, а для кого-то наступит звездный час — популярность накроет с головою.



