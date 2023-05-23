«Сделала себе гитарку»: Алена Апина честно рассказала о пластических операциях

Звезда 90-х Алена Апина изо всех сил старается выглядеть моложе. На что она готова пойти ради этого, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алена Апина заявила, что отказывается стареть. Как певица сохраняет молодость? Что за пластические операции сделала звезда 90-х? Из-за чего ее критикуют хейтеры? И чему артистку научила Ольга Бузова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Как бы хорошо было: лежать на диване, смотреть сериалы, жрать тортики. А вечером еще то пиво, то шампанское, смотря по ситуации. Это была бы прекрасная жизнь», — мечтает Алена Апина.

Певице в этом году исполнится 59 лет. Но она уверяет, что совершенно не чувствует себя на этот солидный возраст. И всячески старается остановить естественные процессы. Следит за питанием и занимается спортом.

«В любое время года. Если это мороз, значит, мы занимаемся в мороз на улице. Если это жара, значит, в жару. Вот такой у меня тренер, с прибабахом, но я его очень люблю», — призналась звезда.

Алена признается: диеты и упражнения — это только часть работы над собой. И без современных технологий обойтись невозможно.

«Это и массажи, и аппаратная косметология, и хорошие доктора с инъекциями и прочими радостями. Все, чем богат современный косметологический бьюти-мир», — рассказала она.

Чтобы оставаться молодой и красивой, артистка пошла на радикальные меры — легла под нож хирурга.

«У меня плечики, талия и попа — все такие, как березка. А я хотела „гитарку“. Я думаю, что после 50 имею право позволить себе любой каприз. Я позволила, сделала себе „гитару“», — заявила певица.

Апина осталась в восторге от результата. И теперь при любой возможности демонстрирует окружающим свою сексуальную фигуру.

«У меня хотя бы теперь появилась попа. У меня никогда ее не было, а теперь появилась. И я, в общем, хожу и кручу в разные стороны», — похвасталась звезда.

Разделить счастье с певицей готовы не все. В последнее время Апина получает много негатива в свой адрес. Ей напоминают о цифрах в паспорте и советуют одеваться скромнее.

«Стыдно, не положено, нельзя. Куда в таком виде? Это все: этот мрак, марево, которое ложится на тебя. Ты в этом облаке ходишь и чувствуешь себя каким-то червяком», — сказала Алена Апина.

Женщина делится: сначала было обидно. Она читала комментарии и расстраивалась. Но потом Апина познакомилась с Ольгой Бузовой. И изменила свое отношение к жизни.

«Оля, конечно, уникальна в этом плане, потому что одна из первых персонажей новой волны, которые столько острого хайпового на себя взяли. Не знаю, я бы сошла с ума уже. А она, совершенно гордо подняв голову, идет дальше», — восхищается певица.

Алена насмотрелась на младшую коллегу и решила, что тоже больше не будет обращать внимание на общественное мнение.

«Просто я для себя сделала вывод, что буду как Бузова. Не буду оборачиваться на то, что говорят. И как надо, и как положено», — заявила певица.

Теперь Апиной нет дела до слов посторонних людей. Главное, что она сама получает удовольствие от отражения в зеркале.

«Человек, который ходит с такой шапкой отмены в голове: нельзя сиськи показать, нельзя жопу пришить, нельзя то-се. В какой-то момент ему и нельзя будет дальше жить. А зачем?» — уверена исполнительница.

«Если человеку нужно, пока он жив, пускай делает все, что хочет. Пока есть возможности. А мы будем с вами: хейтить — не хейтить, нравится — не нравится, лайкать — не лайкать», — считает телеведущая Юлиана Шахова.

Певица заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом. Она и дальше продолжит совершенствовать себя. Результатами проделанной работы обязательно поделится с поклонниками.