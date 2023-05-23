Праздник выпускников ежегодно приковывает внимание миллионов зрителей по всему миру.

Всероссийский праздник выпускников «Алые паруса» в 2023 году пройдет 24 июня, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Где и во сколько можно увидеть потрясающее зрелище в онлайн-формате, рассказывает 5-tv.ru.

Где смотреть «Алые паруса» 2023

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса» всегда проводится строго после сдачи всех экзаменов. Традиционно датой «Алых парусов» выбирают 20-е числа первого летнего месяца, и 2023-й не стал исключением. В этом году мероприятие запланировано в ночь с 24 на 25 июня.

Для вчерашних школьников, открывающих новую главу в своей жизни, отведут самые лучше места на Дворцовой площади и набережных Петербурга.

Телевизионная трансляция празднования начнется в 22:00, и завершится грандиозным водно-пиротехническим шоу. Ориентировочно шоу с фейерверками и шествием брига «Россия» продлится чуть больше 20 минут. Бриг пройдет по акватории Невы под разведенным Троицким мостом к Стрелке Васильевского острова.

Обычно в день проведения праздника «Алые паруса» в Петербурге заблаговременно ограничивают движение автотранспорта по центральной части города.

Как попасть на «Алые паруса» 2023

Попасть на концертную часть праздника выпускников «Алые паруса», которая традиционно проходит на Дворцовой площади, могут только выпускники школ и сопровождающие их учителя или родители.

Все старшеклассники Северной столицы, а также медалисты из других регионов России получат бесплатные пригласительные. Билеты на мероприятие не продаются. Ежегодно внешний вид пригласительных меняется и держится в строгом секрете.

Кто выступит перед выпускниками на «Алых парусах» 2023

По традиции, гостей праздника ждет масштабный концерт, световое и водно-пиротехническое шоу. Кульминацией станет проход по Неве брига с алыми парусами под оглушительные залпы салюта.

Официальная программа и имена артистов до последнего держатся в секрете. В 2022-м выпускников с окончанием школы поздравили группа «Руки вверх!», Полина Гагарина, Ханна, Люся Чеботина, Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, Анатолий Цой, а также дуэт Galibri & Mavik.

Как правило, организаторы выбирают хедлайнеров среди самых популярных у молодежи артистов.

Что известно о празднике «Алые паруса»

Эффектное водно-пиротехническое шоу и проход брига с алыми парусами по Неве — праздник «Алые паруса» — считается одним из самых грандиозных и масштабных не только в Санкт-Петербурге, но и во всем мире.

Специально для мероприятия за считанные дни организаторы устанавливают в центре Северной столицы большую сцену и огромные экраны.

После полуночи на берегах Невы разворачивается театрализованное шоу. Каждый год тема праздника меняется. Пока организаторы держат в секрете подробности мероприятия.

В завершение праздника под классические музыкальные произведения в акватории Невы появится бриг «Россия». Главный символ шоу «Алые паруса» традиционно проходит по акватории Невы, а выпускники в этот момент загадывают желания и прощаются с детством. Небо окрашивают яркие краски грандиозного фейерверка.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся в ночь с 27-го на 28-е июня 1968 года.