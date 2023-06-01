Будет не до романтики: что принесет Клубничная Луна 4 июня 2023

Первое летнее полнолуние в народе называют Клубничной Луной. В 2023-м в данную фазу спутник Земли войдет 4 июня. Считается, что это энергетически мощный день, когда нужно завершить старые дела и начать двигаться к новым целям. В текущем году явление особенно повлияет на жизнь людей, так как те аспекты, которые Луна составит в Марсом и Сатурном, будут затруднять решение некоторых вопросов.

Как Клубничная Луна повлияет на события в любви и деловой сфере, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Почему Клубничная Луна получила такое название

Существует две версии, почему первое полнолуние лета получило такое романтичное название. Фазам спутника Земли всегда придавали особое значение. Тщательно за этим следили индейцы Северной Америки. Они и дали название каждому полнолунию года. В июне сразу после выхода небесного тела из данного положения, начинался сбор клубники. В честь ягоды древние астрологи и назвали данное событие.

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Существует и другая версия. Считается, что в начале лета Луна занимает такое положение на небосводе, что Солнце подсвечивает светило с особого ракурса, из-за чего визуально спутник приобретает красноватый оттенок, похожий на клубничный. Отсюда, по словам астролога, и пошло название астрономического явления.

У других народов также есть собственные прозвища данного явления:

в средневековой Европе явление окрестили Розовой или Медовой Луной;

в Китае — Луной Лотоса;

в южном полушарии — Дубовой или Холодной.

В некоторых национальных традициях первое полнолуние лета было особенным событием. Когда на небе появлялся круглый диск светила, устраивались праздники и гуляния.

На Шри-Ланке до сих пор соблюдаются многовековые обычаи. 4 июня 2023 ланкийцы отмечают второй по значимости буддийский праздник — Посон Поя, в который верующие читают молитвы и освящают воду.

Когда можно увидеть Клубничную Луну

По словам специалиста, в 2023-м наблюдатели смогут увидеть круглый диск спутника Земли в легких розоватых оттенках 4 июня. Точное время полнолуния — 06:42 по московскому времени. Искать светило на небосводе нужно в созвездии Стрельца.

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По словам эксперта, влияние Клубничной Луны будут усиливать две планеты — Сатурн и Марс.

Следующее летнее полнолуние летом состоится 3 июля. В народе оно получило название Оленьего.

Какие события ожидать на Клубничную Луну 4 июня 2023

Поэтическое название окружило день Клубничной Луны ореолом любви. Существует множество мифов относительно явления. Многие считают, что это время благоприятно для мечтаний, особенно по поводу романтических отношений.

Эксперт предупредила, что удачной порой для витания в облаках считается период новолуния, а вот когда на небе появляется круглый диск спутника, происходит очищение во всех сферах жизни. В текущем году 4 июня любовь вообще может отойти на второй план.

«Если говорить о реалиях и посмотреть на звездную карту, <…> то Луна составит достаточно напряженный аспект с Сатурном и позитивный — с Марсом. Эти обе планеты к романтике и любви не имеют никакого отношения, они способствуют активности и даже ограничениям», — отметила эксперт.

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Любое полнолуние несет в себе энергию очищения и освобождения от тяжелого груза прошлого. Время идеально подходит для того, чтобы определиться: что нужно обязательно продолжить и довести до конца, а где необходимо поставить логическую точку.

«В нас накопилось много внутренней энергии, и мы наконец можем выпустить ее, обновиться и идти уже дальше. <…> А так как у нас Луна окажется в Стрельце, то хорошо свои какие-то старые цели, планы обнулять, потому что они были поставлены в свое время, и сейчас уже, может быть, не несут какой-то важности», — прокомментировала специалист.

Клубничная Луна — момент мощной трансформации. Не стоит бояться тех изменений, которые она повлечет за собой. Вместе с новыми задачами появится грандиозная мотивация. Заряд бодрости и активности поможет достойно выдержать испытания.

Чтобы избежать негативных последствий необычного небесного явления, нужно расставить приоритеты самостоятельно, иначе Сатурн на правах «великого учителя», как его называли в древних текстах, наведет свои порядки.

«Эта планета ограничивает своим аспектом. Когда мы рамки самостоятельно обозначаем, убираем что-то лишнее, то он нам никак ничего не ограничит. Но если начнем думать только о романтике и ничего не станем делать, не будем работать над собой, <…> то Сатурн на нас направит свои ограничивающие установки», — предостерегла специалист.

Чтобы избежать негативных последствий, лучше не держаться за прошлое и начать новую жизни. Однако на данном этапе не стоит строить воздушные замки и надевать розовые очки.

«В иллюзиях мы не всегда принимаем четкие решения, поэтому здесь важен дополнительный баланс ограничений и мотивации, который будет прослеживаться 4 июня», — отметила астролог.

Что изменит в жизни мужчин Клубничная Луна 4 июня 2023

Особое воздействие Клубничная Луна произведет на мужчин. Подопечные красной планеты, с которыми спутник Земли составит благоприятное соединение, в указанную дату почувствуют в себе огромный заряд бодрости.

«Аспект Луны и Марса дает особую активность для мужчин. Они будут в этот день ярче демонстрировать себя. <…> Возможно, начнут проявлять эгоизм или нарциссические черты», — рассказала астролог.

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Вероятно, появится желание выделиться из толпы и совершить какой-то безумный поступок ради возлюбленной. Дамам стоит ждать каких-то широких жестов и подарков со стороны партнеров.

Мужчинам легче будет разбираться со своими целями. Успехом увенчаются деловые переговоры и публичные выступления. Способствовать достижению высоких результатов 4 июня станет не только энергия Марса, но и положение Луны в огненном знаке Стрельца.

Что изменит в жизни женщин Клубничная Луна 4 июня 2023

Женщины от природы мягче и чувствительнее, чем мужчины, поэтому воздействие полнолуния на представительниц прекрасной половины человечества окажется более сильным.

Наполненным противоположной воинственной силе Марса нежной энергии Венеры дамам 4 июня придется проявить больше усилий на пути к успеху. Препятствовать реализации планов в указанный день станет и ограничивающий Сатурном, поэтому многие решения могут даваться болезненно.

Но эффект от положения планет на небосводе в полнолуние зависит от внутренних качеств самой представительницы прекрасного пола.

«Если женщина рациональная, маскулинная, амбициозная, яркая, огненная, то она испытает прилив энергии», — прокомментировала специалист.

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Но в случае, если девушка слишком сильно реагирует на происходящее вокруг, то на первый план могут выйти тревожность, волнение, мнительность и плаксивость.

Что можно делать в период Клубничной Луны 4 июня 2023

Чтобы извлечь пользу от первого летнего полнолуния, нужно следовать определенным правилам. Под воздействием светила откроется огромный запас внутренней энергии, и его нужно рационально расходовать. В день Клубничной Луны можно:

Заниматься спортом. Зарядиться позитивом поможет любая физическая нагрузка: от легкой утренней пробежки до гонки на мотоциклах. Если на эту дату запланировано какое-либо соревнование, то в нем обязательно стоит поучаствовать.

«В принципе, хороша любая активность, которая имеет какой-то конкретный результат. Стрелец все-таки — целеустремленный знак», — отметила астролог.

Навести порядок в мыслях . Желательно продумать конкретные цели на ближайшее будущее и начать действовать уже сейчас.

. Желательно продумать конкретные цели на ближайшее будущее и начать действовать уже сейчас. Подходить к каждой проблеме творчески. Не стоит заглушать вдохновение. Возможно, в полнолуние в голову придет нестандартное решение какого-либо сложного вопроса, который долго не удавалось урегулировать.

Не стоит заглушать вдохновение. Возможно, в полнолуние в голову придет нестандартное решение какого-либо сложного вопроса, который долго не удавалось урегулировать. Избавляться от лишнего. Желательно завершить все дела, которые давно не дают покоя.

Желательно завершить все дела, которые давно не дают покоя. Проявлять активность в отношениях и проводить время со второй половинкой. Желательно устроить романтическое свидание, а если пары пока нет, то не следует сидеть на месте. Нужно сходить на какое-либо мероприятие или выставку и знакомиться с представителями противоположного пола. Возможно, именно в этот день соединятся два сердца, которым так не хватало любви.

Желательно устроить романтическое свидание, а если пары пока нет, то не следует сидеть на месте. Нужно сходить на какое-либо мероприятие или выставку и знакомиться с представителями противоположного пола. Возможно, именно в этот день соединятся два сердца, которым так не хватало любви. Заниматься самопрезентацией и публично выступать. Период Клубничной Луны — удачное время для того, чтобы проходить собеседования, продвигать личный бренд и участвовать в бизнес-форумах.

«Луна будет находиться в шестом доме. Это означает, что хорошо работать, регулировать какие-то рабочие вопросы», — отметила эксперт.

Что нельзя делать в период Клубничной Луны

Астролог напомнила, что полнолуние — особый период, когда нужно соблюдать определенное поведение, особенно в плане романтических отношений. Нельзя в этот день:

Обижаться и ссориться. Любое выяснение отношений и сцены ревности способны привести к расставанию.

«В указанный период лучше оставить эмоции и не выплескивать их на других людей, если не хочется каких-то расторжений. Это, кстати, может касаться не только на любовных, но и деловых союзах», — прокомментировала специалист.

Не поддаваться эмоциям. Во время Клубничной Луны каждого может захлестнуть буря чувств. Переполняющая энергия будет провоцировать на принятие поспешных решений. Перед тем как сделать выбор, нужно хорошо подумать.

«Каждый будет в период Клубничной Луны тянуть одеяло на себя, проявлять свой нарциссизм, так как Марс окажется во Льве. У всех появится желание показать себя. На этой почве возможны горячие споры, потому что каждый будет думать, что он лучше», — пояснила специалист.

Однако если отношения давно изжили себя, то нужно поговорить со второй половинкой по душам и мирно расстаться, что даст возможность найти нового перспективного партнера и создать с ним гармоничный союз.

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