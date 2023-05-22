Насекомые очень хорошо ориентируются с помощью обоняния — по нему и стоит нанести удар.

Для защиты от комаров стоит нанести на себя эфирные масла, чтобы помешать им ориентироваться в пространстве. Об этом газете «Известия» заявил эколог Вадим Марьинский.

«Запах эвкалипта или любых других эфирных масел, а также сильно пахнущих веществ за счет хорошего обоняния воспринимается насекомыми гораздо сильнее, чем людьми. Поэтому такие запахи мешают им ориентироваться», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что у комаров очень сильно развиты обоняние и зрение. Марьинский объяснил, что комары ориентируются на короткой дистанции с помощью зрения и тепла, которое излучает жертва.

А вот по запаху «кровопийцы» могут найти цель за несколько сотен метров. Эти насекомые в таком случае ориентируются на вещества, которые выделяются с потом и воздухом изо рта.

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