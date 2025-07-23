Польет весь огород: какую насадку купить на садовый шланг

Дачный сезон в самом разгаре, но собирать урожай пока рано. Впереди еще полтора месяца напряженного труда. И тут важно регулярно и качественно поливать всходы. Но делать это обычным шлангом долго и утомительно, а регулировать напор воды вручную неэффективно. Лучше купить специальный садовый пистолет.

Какой прибор выбрать для своего сада, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какие существуют садовые пистолеты

В первую очередь, при выборе садового пистолета нужно обращать внимание на материал корпуса. Металлические модели надежнее и служат дольше. Правда, и стоят такие дороже пластиковых. Но есть ли смысл платить больше?

Читайте также На солнечных батарейках или аккумуляторе: какие садовые фонари прослужат дольше

Для этого купили сразу четыре садовых пистолета по 100 рублей, два пластиковых за 800, а также два металлических по 500 и 1000.

«Можно сразу сказать, что первая модель очень хлипкая — дешевый пластик. Такой пистолет легко треснет во время эксплуатации», — говорит ведущий.

Если пистолет за 100 рублей целиком из пластика, то у второго образца есть резиновая ручка. Еще один плюс — специально переключатель, который регулирует напор воды.

«Вы сможете легко на любом режиме контролировать поток воды», — поясняет Щеглов.

На очереди модель за 500 рублей. Производитель уверяет: этот прибор металлический. Правда, по весу он почему-то легче пластиковых. Скорее всего, его сделали из дешевого алюминия.

«Очень неприятно люфтит у нас рукоятка. Вот такого быть не должно. Увидев его в магазине, я бы, конечно же, отказался», — рассказывает он.

Но больше всего удивил дорогой металлический пистолет. Он оказался не только легче, но еще и меньше, других моделей.

Какие режимы полива есть у садовых пистолетов

Для начала просто подключают шланг, чтобы протестировать разные режимы полива.

Читайте также Избавит от одуванчиков и конского щавеля: какой корнеудалитель поможет в огороде

Первый, второй и третий пистолеты с задачей справились. Разница только в том, что у пластиковых моделей по семь режимов подачи воды, а у недорогой металлической восемь.

«Неплохо себя показывает образец под номером три», — уверяет знаток.

А вот дорогой инструмент опять разочаровал.

«Здесь не стали заморачиваться с различными режимами, а просто позволили крутить кольцо распыления во все стороны до сконцентрировано узкого потока», — разъясняет эксперт.

Какие напоры воды у садовых пистолетов

Далее проверяют, как далеко экземпляры смогут подать воду. От этого зависит, придется ли бегать по участку во время полива, чтобы дотянуться до каждого уголка огорода.

В качестве мишеней взяли четыре пластиковые бутылки. Их ставят на стол в девяти метрах от пусковой точки.

Пластиковый пистолет за сто рублей добил до цели только с отметки в четыре с половиной метров. Из дешевого металлического образца струя вылетела на пять метров. Чуть лучше показала себя насадка за тысячу рублей — пять метров и 80 сантиметров. А победил в этом испытании дорогой экземпляр из пластика.

«Шесть с половиной метров. Если у вас, кстати, шесть соток, то это точно вам поможет. Вы можете сидеть у одной грядки, и поток воды спокойно будет добивать до нужного места. Образец оказался самым дальнобойным», — говорит специалист.

На какую площадь рассчитаны садовые пистолеты

Но важно проверить не только дальность, но и площадь расширения. Этот параметр особенно важен, когда нужно полить газон.

Читайте также Засухи не будет: какой дождеватель подойдет для автополива участка

«Из каждого пистолета мы распылили влажное пятно на брусчатку для того, чтобы измерить его и уже в цифрах определить победителя», — рассказывает ведущий.

Удивительно, но у самой дешевой и самой дорогой моделей одинаковый результат — максимальная ширина по линии 120 сантиметров. Чуть лучше справился третий образец. А в лидерах опять же пластиковый пистолет за 800 рублей.

«Выдал мокрое пятно диаметром два метра. То есть, если вы будете пользоваться таким пистолетом, то газон будет полит целиком», — объясняет он.

Можно ли отмыть вещи садовым пистолетом

Но садовый пистолет пригодится не только для полива. Им можно отмыть от грязи дачный инвентарь, и чем мощнее поток воды, тем проще будет это сделать.

«У меня такие 50-литровые пластиковые баки. Они испачканы травой. Она прилипла к белому пластику», — разъясняет знаток.

Пробуют отмыть тару. Выставляют максимальный напор и приступают.

«Три минуты я работал с помощью насадки под номером один. Я не очень доволен результатом. Обратите внимание на ведро — оно не такое чистое, как хотелось бы», — комментирует Щеглов.

То есть отмыть от травы белый пластик непросто. Ни один инструмент не смог смыть грязь на 100%.

Читайте также Прослужит несколько сезонов: какой садовый шланг выбрать для дачи

Но самая чистой выглядит чашка, которую поливали с помощью второго экземпляра.

«Еще и щеточкой пройти, и канистра снова станет белоснежной», — радуется испытатель.

Какой садовые пистолет крепче

Затем испытание на прочность. Действительно ли металлические модели крепче и надежнее пластиковых? Бросают садовые пистолеты на бетонную плитку и начинают с дешевого.

«Здесь просто все треснуло. Посмотрите, какая у нас хлипкая пластиковая деталь. Она откололась, и у нас пистолет сломан», — расстраивается ведущий.

А вот прибору за 800 рублей все нипочем. Скорее всего, от повреждений его спасли прорезиненные вставки.

Металлические модели тоже серьезно не пострадали и продолжают работать.

«Да, я вижу, что немного краска у нас облупилась, но ничего, с точки зрения функционала, не изменилось», — объясняет Щеглов.

Самый дешевый садовый пистолет брать точно не стоит — напор у него слабый, а крепкий корпус из пластика, скорее всего, развалится еще в середине сезона. Но и переплачивать за металлические модели тоже нет смысла. Лучше всего купить инструмент из прочного пластика с прорезиненной ручкой. Стоит недорого, зато послужит долго и станет отличным помощником на участке.