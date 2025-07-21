На солнечных батарейках или аккумуляторе: какие садовые фонари прослужат дольше

На садовом участке не хватает света и оригинальных предметов экстерьера? Автор ролика предложил необычную идею — соорудить фонарик из коряги. Мастер выпилил из бревна две небольшие заготовки, хорошенько их отшлифовал и соединил жидкими гвоздями. Внутрь поместил патрон, зафиксировал провода у основания и вкрутил светодиодную лампу. Светильник получился весьма оригинальным. Но если возиться не хочется, можно купить уже готовый осветительный прибор.

Какие садовые фонари выбрать себе на участок, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем отличаются разные садовые фонари

Всего лишь несколько садовых фонарей помогут осветить участок.

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«Если мы хотим осветить территорию, то у нас есть два варианта: использовать электричество, которое в сети, или же автономные светильники, которые сейчас продаются в большом ассортименте», — говорит электрик Игорь Плотницкий.

У светильников, работающих от сети, мощный свет и долгий срок службы. Но для их установки нужно прокладывать по всему участку проводку. Да и стоят такие модели недешево — около трех-пяти тысяч рублей. Чтобы подсветить территорию — например, дорожки, — вполне достаточно автономных светильников. Они гораздо дешевле.

«Их существует два вида. Те, которые работают от аккумуляторов или батареек или от фотоэлектрических модулей. Сюда попадает солнечное излучение, и в течение дня накапливается электроэнергия в аккумуляторе», — рассказывает эксперт.

Если верить производителям, светильники на солнечных панелях работают по шесть-десять часов. Их очевидный плюс — экономия на источниках питания. Есть и минусы — такие фонари обычно менее яркие, чем приборы на батарейках, и их работа зависит от солнца — зимой и в пасмурные дни заряда недостаточно.

Для проверки взяли два образца: первый работает на солнечных панелях, второй — на пальчиковых батарейках или аккумуляторах.

Стоит первый вариант около 500 рублей, который на батарейках — примерно 600.

Устойчивы ли садовые фонари

Первым делом выясняют, легко ли собираются эти светильники.

У второго фонаря конструкция сложнее — отсек для аккумуляторов крепится на двусторонний скотч.

«Если это бабушка или дедушка купят, то им достаточно сложно будет. Надо обязательно надевать очки», — сообщает специалист.

Садовый фонарь должен надежно фиксироваться в земле и не падать даже при сильном ветре. Устанавливать светильники в грунт и попробуют свалить их с помощью воздуходувки.

«Направим напор воздуха на анемометр, чтобы понять, какая у нас ветровая нагрузка. А потом на фонари», — начинает электрик.

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Фиксируют скорость воздушного потока — 23 метра в секунду (м/с). По факту, на съемочной площадке мог быть настоящий шторм — когда ветер гнет большие деревья срывает шифер с крыш — с такими параметрами.

Оба фонаря это испытание выдержали. Увеличивают скорость потока до ураганной — 34 м/с.

При таком ветре светильник на солнечной батарее начал пошатываться, но все же устоял. Фонарь на аккумуляторах едва шелохнулся. Он оказался чуть более устойчивым.

От чего могут сломаться садовые фонари

Продолжают испытания. На очереди — тест на прочность.

«Если бегают дети на даче, собаки задевают или при другом малейшем ударе, и он разлетается на части, то, конечно, такой фонарь не очень эффективный в эксплуатационном смысле», — уверяет Плотницкий.

Представляется ситуация: дети решили сыграть на участке в футбол — прицеливаются и бьют мячом по первой мишени.

Фонарь на солнечной батарее развалился на части после первого же удара, причем эксперт явно бил несильно. Далее смотрят, насколько прочный второй светильник. Этот фонарь оказался более крепким.

«С третьего раза только мы его смогли сломать. И причем сама стойка сломалась, то есть, не в месте соединения», — комментирует он.

Берут запасные фонари и приступаем к следующему испытанию. Проверяют приборы на герметичность. У обоих образцов заявленный класс пылевлагозащиты — IP44. Это значит, что светильники должны выдержать дождь и снег. Имитируют сильный дождь с помощью садовой лейки, а затем разберают светильники и посмотрим — не попала ли внутрь вода.

«Посмотрим фонарь под номером один с фотоэлектрическим модулем. Здесь влаги нет совсем, внутри тоже сухо, так что все хорошо», — утверждает знаток.

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Второй светильник тоже успешно пережил интенсивный полив: внутри — ни капли.

Насколько ярко светятся садовые фонари

Переходят к следующему тесту — проверяют яркость. Измерения проводят с помощью специального прибора — люксметра.

«Первый фонарь с фотоэлектрическим модулем показал порядка 75-72 люкс (л), который на батарейках доходил до четырех с половиной тысяч (л)», — рассказывает мастер.

Иными словами, фонарь на солнечных батареях выдает тусклый, сумеречный свет. А прибор на аккумуляторах — яркий, почти как солнце в полдень. Впрочем, по мнению эксперта, первый фонарь светит так слабо не только из-за маломощных солнечных панелей, но и из-за наличия всего одного светодиода.

«А там, где батарейки, там полоса целая светодиодная. Поэтому, конечно, он помощнее», — поясняет он.

Как долго работают садовые фонари

И финальный тест — проверка на автономность. Фонарь на солнечных батареях заряжали весь день, а во второй светильник установили новые элементы питания. Включают, засекают время и ждут, когда фонари погаснут.

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Первый прибор продержался два часа и 47 минут, второй — три часа, 26 минут.

Выходит, что фонарь с солнечными панелями подойдет только для коротких летних ночей и локальной, декоративной подсветки. Прибор с аккумуляторами оказался заметно мощнее — при его свете можно даже читать книги. Кроме того, у этого фонаря есть датчик движения — если рядом никто не ходит, светильник выключится через 20 секунд. Это здорово сэкономит заряд аккумулятора — не придется тратить львиную долю семейного бюджета на покупку батареек.