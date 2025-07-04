Засухи не будет: какой дождеватель подойдет для автополива участка

В Объединенных Арабских Эмиратах прямо посреди пустыни прошел мощнейший ливень — такие осадки бывают здесь раз в сто лет. Но это искусственный дождь: ученые отрабатывали технологию борьбы с засухой с помощью дронов. Сотни беспилотников с лазерами наэлектризовали облака, что и спровоцировало ливень.

Проблема засухи актуальна не только для аравийских пустынь, но и многих российских регионов. Поэтому у каждого бывалого садовода на даче установлены специальные системы полива — так называемые дождеватели. Они бывают разных типов, один из самых экономичных — импульсный опрыскиватель. Он подает воду не сплошной струей, а циклично, короткими импульсами и под большим давлением.

Какой дождеватель выбрать для своего участка, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Какая комплектация у дождевателей

За счет того, что вода выпрыскивается под давлением, дождеватели охватывают большую площадь и достают до самых отдаленных уголков участка.

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Было решено испытать три импульсных дождевателя разной ценовой категории. Самый простой купили за 300 рублей. Второй образец из усиленного пластика обошелся в 700 рублей. А латунный дождеватель стоит 1200 рублей.

Друг от друга дождеватели отличаются материалами: два из пластика, третий из металла. Разные и технические характеристики. Один из основных параметров — дальность подачи воды.

«Дешевый образец, как ни странно, имеет самую дальнюю струю — 14 метров. У второго результат похуже — всего десять. У третьего экземпляра заявлено 12 метров», — говорит ведущий.

Далее оценивается еще один параметр — сектор полива. Все представленные дождеватели могут вращаться на 360°. Но не всегда нужно заливать водой весь огород по кругу. Чтобы полить пару кустов и деревьев на определенном участке, можно настроить на опрыскивателе меньший сектор орошения. У самого дешевого образца минимальный угол — 30°. Поэтому направить струю в одну точку не получится.

«Регулируем угол, в рамках которого дождеватель будет крутиться. Обратите внимание: мы разводим лапки в разные стороны, и у нас получается 360 °. Мы сводим лапки друг с другом, и все — кручение идет в одной плоскости, но уже на очень узком угле в 30°», — рассказывает он.

У дождевателей подороже диапазон настроек шире — можно выставить любой сектор полива — от нуля до 360° и направить струю на узкий участок.

А еще оросители за 700 и 1 200 рублей можно соединить между собой или с другими системами полива.

«У экземпляра за 300 рублей такой функции нет. Это дождеватель, как говорится, сам в себе», — сообщает испытатель.

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Также у дешевого образца в комплекте не оказалось пики — крепления для монтажа.

«Тут нам еще придется поломать голову, для того, чтобы понять, как его зафиксировать на земле. Иначе, если его положить, подвести шланг, то куда будет разливаться вода? Пластик у него очень хрупкий. Честно, он не вселяет в меня никакой уверенности», — объясняет Щеглов.

Прочны ли дождеватели к ударам

Для теста на прочность первый дождеватель бросают на стол с небольшой высоты.

«На соплях все держится. Стоило его немного уронить, и уже что-то отвалилось», — не удивляется он.

Впрочем, при падении откололась только часть рычага для регулировки полива. На функциональности устройства эта поломка не отразилась.

«Для чистоты эксперимента давайте просто уроним и другие дождеватели», — начинает знаток.

Второй и третий дождеватели падение на стол выдержали без поломок.

После стоит протестировать, что будет, если на участке дети решат поиграть с мячом. Второй и третий дождеватели удары мячом выдержали. А вот первый образец сразу сломался.

«Легкое движение руки, чтобы показать вам, что он лежит, а точнее висит, на одной пружине. Дождеватель каким-то странным образом у меня разошелся на две части», — проверяет он.

Дождеватель за 300 рублей выбывает из испытаний еще до того, как посмотрели его основную функцию — полив. А что насчет других образцов?

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Для дачников, у которых нет своей скважины и которые платят за водоснабжение, экономичность опрыскивателя — важная характеристика. Ведь летом полив участка влетает в копеечку.

«Я установил на пути от шланга к дождевателю вот такой водяной счетчик. Я подам воду в систему и посмотрю, какое количество воды будет расходоваться за минуту», — разъясняет ведущий.

Подключают опрыскиватель за 700 рублей, заодно проверяют сектор полива. Производитель не обманул: дождеватель вращается на 360°. А что с расходом воды?

«Второй дождеватель потребляет десять с половиной литров в минуту», — отмечает Щеглов.

Это хороший результат для импульсного дождевателя. Опрыскиватели такого типа расходуют примерно от десяти до 40 литров в минуту, в зависимости от давления. Проверяют дорогой образец.

Он тоже крутится на 360°, а расход у него оказался чуть меньше.

«Третий дождеватель потребляет за то же самое время чуть больше десяти литров в минуту. Как мы с вами сегодня выяснили, участок равномерно поливается и вторым, и третьим дождевателями. Мне очень понравилось, как они работают вкруговую», — делится ведущий.

Насколько далеко достает струя дождевателя

И финальный тест — проверка на дальность подачи воды. Поливают цветы. Для этого монтируют опрыскиватели. Первому пришлось подобрать пику-крепление от старого устройства. С самым дорогим, латунным, повозились — у него неудобные настройки.

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«Металлические ограничители очень неудобны в работе, и вот здесь настроить их, конечно, не так легко. Сейчас мне надо только выставить их правильно, чтобы он перестал вращаться», — поясняет ведущий.

Итак, все три дождевателя настроены, можно подавать воду.

«Этим самым кустом отметим то место, до которого достает дождеватель под номером два. Вообще, производитель говорит, что дальность его потока всего десять метров», — говорит он.

Неожиданный результат — опрыскиватель за 700 рублей добивает на целых 12 метров. Запускают дорогой образец.

«Как нас обманул производитель. Вообще, он говорил, что у латунного дождевателя будет 12 метров, мы же получили всего девять с половиной. Это явный брак», — указывает ведущий.

Итак, сегодня явный лидер — опрыскиватель из усиленного пластика за 700 рублей. Он и дальнобойный, и прочный, и прост в настройках. Поэтому переплачивать за него нет смысла. Но и покупать самые бюджетные устройства из хрупкого пластика не стоит — это одноразовые опрыскиватели.