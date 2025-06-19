Избавит от одуванчиков и конского щавеля: какой корнеудалитель поможет в огороде

Пять тысяч рублей — такой штраф грозит дачнику, если на его участке или рядом с ним обнаружат борщевик. Но избавиться от него непросто: корни этого растения могут уходить в землю на два метра, поэтому придется использовать химикаты. А вот для борьбы с мелкими сорняками есть специальные корнеудалители.

Какой инвентарь для удалению сорняков и нежелательных растений подойдет больше всего, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем нужен корнеудалитель

Опытный садовод Илья Гуйтар постоянно использует такие приспособления.

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«У многих сорняков достаточно глубокие корни, которые при обычном пропалывании остаются в земле и со временем заново прорастают. Корнеудалитель направлен на то, чтобы минимизировать прорастание и постараться вывести сорняки с участка», — рассказывает эксперт.

Главная деталь прибора — острые стальные зубцы. Они проникают глубоко в землю и целиком захватывают корень со всех сторон. Производители уверяют: такой инструмент подходит для большинства дикорастущих растений — одуванчиков, подорожника, сныти, ковыля и даже злостного сорняка — конского щавеля.

«Корневая система у него уходит вглубь, и выдернуть практически не представляется возможным. Чтобы его вытащить, нужно приложить огромное количество усилий. То есть, мы можем оторвать только лист, корень останется внизу. И единственный выход — выкапывать его лопатой», — говорит садовод.

Что из себя представляют разные корнеудалители

Было куплено три таких инструмента: за 380, 1300 и 2800 рублей. Начинают с самого дешевого.

«Сделан он из металла — это хорошо, потому что, если бы у нас была деревянная ручка, то был бы риск обламывания», — проверяет эксперт.

Еще один важный момент — проверить качество и заточку зубцов.

«Вилочка остро заточена, чтобы проникать в землю. Вот здесь я бы отметил, что, может быть, стоит наточить эту лопасть, чтобы сорняк по периметру корня обрубить», — советует он.

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В теории пользоваться таким инструментом не сложно — надо воткнуть его в землю, захватить сорняк, провернуть на 180° и вытащить наружу.

Образец за 1300 рублей тоже целиком из металла. И, судя по конструкции, работать с ним должно быть еще проще.

«Здесь есть удобная ручка. Рабочая часть тоже достаточно массивная, тяжелая. Имеются места для ноги — подножки, чтобы можно было себе помогать. В отличие от предыдущего инструмента, тут уже небольшая заточка, что является плюсом», — описывает специалист.

Интересно, чем удивит самый дорогой инструмент.

«Здесь довольно сложная конструкция. Он также вставляется в землю, нажимается педаль, захватывается конец сорняка, соответственно, корень и вынимается. Из минусов — очевидная сложность конструкции. Шесть болтов», — поясняет садовод.

Такая конструкция показалась эксперту не слишком надежной. С другой стороны, благодаря педали можно работать, не нагибаясь. А еще этот корнеудалитель легкий, потому что некоторые детали в нем из пластика.

«Да, я с таким работаю. Единственный его минус — то, что он оставляет за собой ямки. То есть, когда мы вынимаем сорняк, часто образуется кусочек земли ничем не засеянный. Приходится ее либо засевать, либо докладывать туда газончик», — объясняет он.

Как ведут себя корнеудалители в работе

Но как инструменты покажут себя в деле, точнее, в поле, где полно сорняков?

«Мы уже разделили наше поле на три надела. Воспользуемся каждым образцом для того, чтобы понять, насколько он эффективно справляется с корнями», — начинает знаток.

С первым инструментом садоводу в целом работать понравилось. Но без замечаний не обошлось.

«Видно по моей части участка, что мне удалось истребить очень много одуванчиков. Минус первый — конечно же, он подрезает корень всего на один-два сантиметра. Глубже не засунешь, как бы ни пытался, потому что потом уже будет мешать лопатка», — утверждает Гуйтар.

А еще во время работы приходилось наклоняться и нагружать спину.

Правда, убирать сорняки вторым инструментом оказалось еще сложнее.

«Это самый худший корнеудалитель, который я держал в руках. Нам этот инструмент продали как тот, с которым ты можешь стоять, разогнув спину. Но как, извини меня, ты возьмешь сам сорняк? Приходится нагибаться», — возмущается специалист.

Еще один минус второго экзепляра — большой вес. Не каждый садовод захочет таскать такой инструмент по участку. Пожилым людям явно не подойдет.

Осталось проверить в работе третий, дорогой образец.

«Сначала втыкаем. Можно без педальки, затем облокачиваемся на нее. Можно помочь себе ручкой», — говорит эксперт.

И действительно: работать механическим корнеудалителем можно не наклоняясь — спина болеть не будет. При этом инструмент глубоко захватывает корни — а значит, оставляет сорнякам меньше шансов. Но есть и минус — модель довольно громоздкая.

Можно ли работать корнеудалителем в узких местах

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Интересно, как она справится в труднодоступных местах?

«Для этого мы соорудили небольшие макеты. Это мягкий забор, то есть пластиковый, с одной стороны. С другой — плитка, которая фактически имитирует стальной забор», — рассказывает он.

Вдоль заборов растет много сорняков. Садовод пытается их удалить с помощью инвентаря. Сначала проверяется первый экземпляр.

«Главное, найти место больше 30 сантиметров, потому что длина рукоятки у нас 30 сантиметров. Это вот в принципе весь инструмент. Могу сказать, что никаких проблем не возникло. Будет это мягкий пластиковый забор или твердый, то есть несдвигаемый. Посмотрим, как с этим же экспериментом справятся другие образцы», — продолжает знаток.

А вот инструментом за 1300 рублей работать в труднодоступных местах оказалось настолько неудобно, что даже повредился пластиковый забор.

«Вот эти вот подножки часто врезаются в забор, стену. Соответственно, и ручка тоже. В плане маневренности оценка отрицательная», — заключает специалист.

На очереди — механический корнеудалитель. С задачей он справился. Единственный минус — сильно забивается землей и не совсем понятно, как его очищать.

«Третий образец самый громоздкий, но при этом надо сказать, что он и самый быстрый за счет того, что механический», — поясняет садовод.

Страшны ли корнеудалителям камни

В следующем испытании образцы проверяются на прочность.

«Когда работаешь с корнеудалителями, в земле можно наткнуться на камни. И тут вопрос, как себя поведет каждый из инструментов. Может быть, полотно повредится, а может, нет. Узнаем с помощью нашего краш-теста», — начинает он.

Для этого мы соорудили специальную конструкцию. Она позволит сымитировать столкновение корнеудалителя с булыжником.

Первый образец прошел тест на ура. Никаких повреждений. Второй тоже уцелел, но показал себя немного хуже.

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«Несмотря на то, что он более массивный и громоздкий, входит в наш экспериментальный участок он с большим трудом», — утверждает эксперт.

А вот дорогой корнеудалитель в этот раз неприятно удивил.

«Мне показалось, что данный аппарат не совсем подходит для каменистой почвы. Пару раз заклинило рукоять, камни попадают в захватывающее устройство и не дают ему нормально закрыться и раскрыться», — демонстрирует Гуйтар.

Из-за этого инструмент не сможет выполнять свою главную функцию — удалять сорняки с корнем. А раз так, отдавать за него почти три тысячи рублей нет смысла.

«Я бы свое предпочтение отдал корнеудалителю под номером один, исходя из цены и качества. Простой в устройстве, незамысловатый, недорогой. Собственно, одни плюсы», — заключает садовод.

Единственный минус в том, что во время работы придется наклоняться. Но выход есть — работать с перерывами. Это поможет снизить нагрузку на спину.