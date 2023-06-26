«Что-то случилось с головой»: почему погиб артист Андрей Панин

Заслуженный артист РФ Андрей Панин скончался 6 марта 2013. С трагической даты прошло уже больше десяти лет. Однако смерть актера до сих пор вызывает вопросы. 50-летнего мужчину нашли мертвым в квартире в Санкт-Петербурге, в которой после тяжелых съемок он любил побыть в одиночестве. Тело звезды российского кино обнаружил его друг, который потерял Панина, не выходящего два дня на связь. Вещи в квартире были разбросаны, а сам артист скончался в результате кровопотери от черепно-мозговой травмы.

По данным следствия, незадолго до трагедии актер пил алкоголь, в нетрезвом состоянии он мог неудачно упасть и удариться головой, после чего запаниковал и начал беспорядочно двигаться по комнате — это объясняет, почему вещи оказались разбросаны. Медики считают, что из-за физической активности кровоизлияние усилилось, что и стало причиной гибели.

Несмотря на то, что заключение звучит достаточно логично и убедительно, 5-tv.ru решил поинтересоваться у таролога Айгуль Хуснетдиновой о том, что же на самом деле случилось в ту роковую ночь с Андреем Паниным.

Провидица разложила Таро, вышли карты: Дьявол в перевернутом положении, Девятка мечей в перевернутом положении, Тройка мечей, Башня, Двойка кубков в перевернутом положении и Луна в перевернутом положении.

По словам предсказательницы, карты подтвердили, что врачи и правоохранительные органы правы.

«Перевернутый Дьявол и Башня говорят о том, что у человека был стрессовый период, с которым он не мог справиться», — объясняет таролог.

Карта Башня указывает на то, что не исключено злоупотребление алкоголем или другими запретными веществами в результате каких-то душевных переживаний.

«Организм не справился», — утверждает Хуснетдинова.

Расклад показывает, что могло произойти кровоизлияние в мозг, повыситься давление, которое привело к смерти.

«На практике это может означать инсульты, инфаркты, кровоизлияние какие-то, то есть резкие состояния», — объясняет гадалка.

По словам таролога, никакого влияния внешних сил не было.

«Здесь нет такого, что кто-то пришел и что-то сделал, несмотря на то, что карта Дьявол может напугать», — заявляет ясновидящая.

Двойка кубков в перевернутом положении предполагает, что основная причина смерти — это личные переживания актера.

«Скорей всего, был какой-то конфликт с его дамой сердца на тот момент, организм не справился на фоне еще накопленного стресса», — говорит предсказательница.

Карта Девятка мечей означает, что тревожное состояние сохранялось у Панина долгое время.

«Много работал, мало отдыхал. Терзался сомнениями по поводу своей карьеры. <…> К сожалению, что-то случилось с головой», — подводит к итогу Хуснетдинова.

Никто не влиял на смерть артиста, как бы многим не хотелось найти в смерти артиста мистику. У Панина случилась личная драма, сильные переживания, поэтому его здоровье просто-напросто не выдержало, подытожила расклад Хуснетдинова.

Таролог советует поклонникам артиста не терзаться. Луна в перевернутом положении свидетельствует, что актер чувствует себя хорошо на «другой стороне», его душа упокоена.

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