«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко

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Полина Долгова
Полина Долгова 29 0

Диана Гурцкая не может пережить утрату мужа и ходит на его могилу почти каждый день

«Ей пока сложно»: Диана Гурцкая почти не уходит с могилы Петра Кучеренко

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Сегодня певице исполняется 45 лет, но праздновать свой юбилей она не будет.

Сегодня 45 лет исполняется знаменитой певице Диане Гурцкая. По словам брата артистки Роберта, она ничего отмечать не будет. Все из-за трагедии, произошедшей незадолго до события — звезда потеряла мужа.

28 июня исполнилось 40 дней с момента кончины Петра Кучеренко. Он немного не дожил не только до юбилея супруги, но и до дня рождения сына.

«Диана, конечно же, знает, что жизнь продолжается, что есть сын. Знает, что Петя не захотел бы, чтобы она опустила руки, но ей пока сложно», — признался родственник Гурцкая в интервью МК.

По словам Роберта, вдова много времени проводит в компании матери Петра. Также она почти каждый день ездит на могилку к мужу на Троекуровское кладбище, поэтому информация СМИ о том, что она уехала в Абхазию — ложная.

«Поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребенок. Здесь уже дело в Косте, поэтому я сказал: „Не даю право это сделать“. Но все остальное время в течение 40 дней она была на кладбище», — сообщил старший брат.

В мире шоу-бизнеса все знают, что для Дианы Петр делал буквально все, она была его любовью, которую он опекал и носил на руках. Вместе возлюбленные прожили больше 17 лет, поэтому женщина очень тяжело переносит утрату.

Горе в семье произошло 20 мая. В самолете по дороге в Москву из командировки скончался ее муж Петр Кучеренко. Замглавы Минобрнауки РФ почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах. Однако поднявшиеся на борт медики не смогли спасти жизнь 46-летнего Кучеренко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену после смерти мужа.

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