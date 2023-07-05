Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в июле 2023

Середина лета — самое время для пересмотра отношения к тем событиям, которые происходят в жизни. Это нужно, чтобы скорректировать негативные аспекты своей деятельности и к концу года достичь поставленных целей. К тому же, положение космических объектов на небосводе в июле как раз будет способствовать этому. Особенно внимательно надо отнестись к финансовой сфере, так как именно денежные вопросы в указанный период, согласно гороскопу, выйдут на первый план.

Эксклюзивно Пятому каналу астролог и психоаналитик Алина Кузьмийчук рассказала, каких изменений в материальной сфере ожидать во второй летний месяц.

Алина Кузьмийчук

Астролог, психоаналитик

Финансовый гороскоп на июль 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

Июль будет насыщен судьбоносными событиями. На это указывают перемещения небесных тел. Астролог уверена, что в ближайшее время завершатся глобальные события в области экономики, поэтому это самое время, чтобы, учтя ошибки прошлого, продолжить двигаться к поставленной цели, в том числе и в финансовой сфере. Эксперт подробно рассказала о влиянии всех главных перемен на небосклоне.

Венера в соединении с Лилит

До 10 июля финансовые вопросы продолжат вызывать волнение, так как Венера, отвечающая за материальную сферу жизни окажется в соединении с Лилит. Это фиктивная точка на небосклоне, но несмотря на это она оказывает невероятное влияние на жизнь каждого знака зодиака, постоянно спутывает планы и испытывает на прочность.

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«Лилит — это Черная Луна, которая пробуждает самые тайные страхи. В данный период они затронут темы финансов и красоты. Помните, что возникшие трудности и сомнения — это лишь иллюзии, фатальных проблем она не дает», — предупредила эксперт.

Однако под влиянием Черной Луны люди могут совершать необдуманные поступки. «Подгонять» к принятию важных решений станет и Марс. «Красная» планета также будет находиться недалеко от указанной точки. Это небесное тело символизирует своенравие, активность и силу, поэтому ускоряет все жизненные процессы.

Но важно помнить: в данный период спешить никуда не следует. Важно — обдумывать каждый шаг, так как недобросовестные люди могут втянуть человека в какую-нибудь авантюру, последствия которой негативно отразятся в будущем.

Лунные узлы меняют знак

Во второй половине месяца ситуация изменится. 17 июля произойдет масштабный переход Лунных узлов. Долгое время эти точки находились на оси Скорпион-Телец, что имело прямое отношение к финансовой сфере.

«Уже полтора года, пока Лунные узлы не менялись, происходила полная перестройка экономики в мире. И сейчас мы поймем, к чему все шло, и вскоре появится новое финансовое пространство», — предрекла астролог.

Июль, согласно гороскопу, — самое благоприятное время, чтобы проанализировать события последних полутора лет и выяснить самые успешные сферы для заработка.

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Теперь же ось сместится в положение Овен-Весы. Это гармоничный аспект для того, чтобы проявлять собственную индивидуальность и учиться чему-то новому. Полученные знания и творческий подход к решению проблем позволит в это время достичь желаемого успеха.

Большой квадрат на небе с участием Плутона и Меркурия

Положение космических объектов на небосводе, как говорится в гороскопе, будет сохранять напряженность. Три планеты 11 июля выстроятся в фигуру, напоминающую прямоугольный треугольник. Такая позиция небесных тел создает временные трудности в различных сферах.

Плутон и Меркурий разместятся по разным углам этой фигуры и будут находиться в оппозиции в течение полутора месяцев. Подобное событие одновременно сулит и конфликт, и развязку сложных отношений.

«Плутон — это планета силы, войны, больших финансовых ресурсов, а Меркурий отвечает за коммуникацию и логистику. Можно сделать вывод, что происходит экономический переворот, а за ним придут договоренности, которые повлияют на уклад нашей жизни», — прокомментировала астролог.

Во второй половине июля начнется удачное время для перемен в собственной жизни. Но обольщаться не стоит. Следует постоянно оставаться начеку и проявлять осторожность, так как запущенные в указанный период процессы будет сложно остановить.

Венера становится ретроградной

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Решающую роль в материальной сфере в июле сыграет Венера. 23 июля планета войдет в ретроградную фазу. Небесная покровительница любви и тесных межличностных связей окажет влияние на коммуникацию между людьми и заставит навести порядок в денежной сфере.

«В этот период стоит быть аккуратнее в финансовых вопросах и в теме красоты. Изменения и новые действия могут привести к разочарованию в будущем, поэтому поберегите нервы и проведите это время более разумно и спокойно», — посоветовала астролог.

Однако если какие-то дела долго не могли сдвинуться с мертвой точки, то самое время к ним вернуться. Появятся силы и возможность запустить приостановленное строительство, продолжить борьбу за свои права в затянувшемся судебном процессе или воплотить в жизнь то, что ранее сделать никак не удавалось.

Период ретроградной Венеры — также удачный момент для возврата одолженных средств. Вероятно, человек, который давно брал деньги наконец их вернет.

Овен — финансовый гороскоп на июль 2023

Для Овнов июль будет успешным в финансовом плане, но ради успеха придется серьезно постараться. Как сказано в гороскопе, в середина лета появится большой объем работы, возможно, представителям знака зодиака предложат участие в каком-либо масштабном проекте. Нужно с благодарностью принять этот подарок судьбы.

Звезды советуют повышать свою значимость в обществе. Это поможет не только реализоваться в карьере, но и найти дополнительный источник дохода.

«Вы можете начать с идеи, которую начнете реализовывать в последующие месяцы. Если вы работаете в найме, то можете заняться изучением новых тем в вашей сфере или вовсе изменить направление деятельности», — прокомментировала эксперт.

Не стоит останавливаться на достигнутом. Представителям знака зодиака нужно много учиться и работать в два раза активнее, тогда результаты и финансовые дивиденды не заставят себя ждать.

Телец — финансовый гороскоп на июль 2023

В июле Тельцам следует пересмотреть взгляды на финансовое благополучие. Надо мыслить шире и масштабнее, менять шаблонный сценарий жизни.

«Гениальные идеи будут приходить к вам в середине месяца, используйте их для увеличения своего материального положения», — посоветовала астролог.

Особенно сильно вдохновение охватит рожденных под данным знаком зодиака в конце месяца. В этот момент его представители могут замахнуться на реализацию самых смелых замыслов. Нужно только проявить решимость и действовать. Тогда все мечты обязательно сбудутся.

Близнецы — финансовый гороскоп на июль 2023

У Близнецов тема денег будет особенно актуальна в июле. Финансовая энергия начнет помогать им шагать вперед по карьерной лестнице.

«Постарайтесь реализовать давно отложенные задачи. Вам важно — довериться интуиции и посмотреть на свою деятельность с другой стороны», — отметила эксперт.

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Творческий потенциал поможет найти дополнительный источник дохода. Чтобы увеличить заработок, знаку зодиака стоит подумать над собственным имиджем, концепцией компании или личного бренда.

Июль — не время для нахождения в тени. Положение небесных тел благоволит только тем, кто выйдет из тени и проявит себя по максимуму.

Рак — финансовый гороскоп на июль 2023

У Раков много энергии будет уходить на анализ финансового положения. Возможны излишние тревоги и переживания по поводу материального благополучия.

«Вы должны понимать, что это всего лишь ваши предрассудки. Надо включить логику и здравый смысл. Финансы напрямую зависят от уверенности в себе и в своем деле. В этом месяце чувства нужно осушить и довериться разуму», — посоветовала эксперт.

Водному знаку зодиака следует задуматься над качеством предоставляемых им услуг и создать стратегию развития в выбранной ими сфере. Возможно, следует записаться на курсы повышения квалификации. Главное — не зацикливаться на переживаниях и понять, что они хотят добиться в жизни.

Лев — финансовый гороскоп на июль 2023

Львам в июле понадобится много энергии, чтобы осуществить задуманное. Продуктивным и активным представителям знака зодиака все будет по плечу.

«Хорошо, если вы готовы действовать и будете проявлять потенциал. Финансы напрямую зависят от принятых вами решений, не стоит перекладывать ответственность на других», — отметила эксперт.

Огненный потенциал поможет запустить очередной важный проект. Нужно только не бояться брать инициативу. Июль также благоприятен для смены профессии и расширения деятельности.

Дева — финансовый гороскоп на июль 2023

Девы в июле, как утверждается в гороскопе, будут находиться в подвешенном состоянии из-за напомнивших о себе старых финансовых вопросов. Чтобы решить эти трудности и открыть денежный поток, надо наполнить свою деятельность новыми смыслами. Это поможет привлечь стабильность.

«Подумайте не только о технической части работы, но и о ценностях, которые вы несете в мир. Во всех сферах жизни должен появиться смысл», — отметила астролог.

Поиск жизненных ориентиров и понимание личного предназначения позволят укрепить карьерные позиции и привлечь дополнительные ресурсы для реализации мечты.

Весы — финансовый гороскоп на июль 2023

Весам в июле предстоит сделать важный выбор, но логически к сложному вопросу подходить нельзя. Правильный вариант подскажет только сердце.

«Постарайтесь довериться Вселенной, и она укажет новый путь развития. Если вы чувствуете нестабильное состояние, то будьте особенно внимательны в финансовых вопросах», — предостерегла эксперт.

Особых финансовых преимуществ воздушный знак зодиака в июле не получит. Деньги будут поступать в необходимом количестве, но для этого нужно навести порядок в мыслях. Чтобы привлечь больший доход, потребуется трезвый взгляд и психологическая устойчивость. Как утверждается в гороскопе, надо обдумывать каждый шаг. В середине лета важно стремиться к гармонии и стабильности.

Скорпион — финансовый гороскоп на июль 2023

Скорпионам не привыкать к активной деятельности, но в июле они смогут устроить себе небольшую передышку.

«Период спокойный, глубокий, деньги будут приходить в должном объеме. Контролируйте этот процесс, но не стоит пока переходить к решительным действиям», — предупредила астролог.

Скорпионам в середине лета нужно подумать о новых способах заработка. Возможно, водный знак зодиака решит начать какой-либо стартап, но в одиночку ему не справиться. Следует обязательно подключить к проекту кого-нибудь со стороны. Свежий взгляд и дополнительные руки помогут быстрее развивать свое дело и уже к осени вывести его на новый уровень.

Стрелец — финансовый гороскоп на июль 2023

В июле Стрельцов ждет невероятный финансовый успех. Вероятно, откроются новые карьерные возможности. Важно — не стоять на месте и продолжать развиваться.

«Ваша задача — не упустить момент. Делайте акцент на качестве вашей работы или ваших услуг. Займитесь развитием компании: обновите дизайн сайта, на котором демонстрируете свои товары, или просто украсьте ваш офис», — прокомментировала эксперт.

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Не следует забывать о продвижении. Вероятно, пришло время освоить современные схемы маркетинга и начать пользоваться ими в профессиональной деятельности.

Козерог — финансовый гороскоп на июль 2023

Чтобы добиться финансового благополучия, согласно гороскопу, Козерогам надо изменить привычный уклад жизни или даже выбрать другую сферу деятельности.

«Если вы чувствуете себя на своем месте, то продумайте новую концепцию продвижения или займитесь развитием этого направления. Если чувствуете, что имеющаяся работа — не дело вашей жизни, то ищите то, что станет вдохновлять на новые взлеты», — прокомментировала астролог.

Проблема выбора часто пугает земной знак зодиака, но при затруднениях стоит обратиться за помощью к друзьям. Их взгляд со стороны позволит сделать правильный выбор. Если Козероги последуют совету звезд, то получат невероятный заряд энергии и приобретут весьма полезные связи.

Водолей — финансовый гороскоп на июль 2023

Водолеи наконец начнут пожинать плоды долгого и упорного труда. В середине лета их ждут крупные финансовые поступления.

«Все наработки прошлого периода будут максимально полезны сейчас. Июль откроет новые возможности и при этом закроет раз и навсегда отжившие, потерявшие актуальность темы», — прокомментировала эксперт.

Согласно гороскопу, воздушному знаку зодиака надо выйти из режима «неутомимого трудоголика» и запрограммировать себя на получение удовольствия от своей деятельности. Привить себе полезную привычку будет довольно сложно, но отчаиваться преждевременно. Внутренняя энергия и стойкость помогут не потерять баланс и принять произошедшие в жизни благоприятные изменения.

Рыбы — финансовый гороскоп на июль 2023

К Рыбам в июле придет энергия дисциплины и порядка. Им нужно обязательно разобраться в собственных мыслях и поставить перед собой новую карьерную цель. Пока все будут отдыхать в отпусках, этому знаку зодиака представится шанс выйти на новый уровень.

«Стоит задуматься над тем, как вы работаете, какие действия предпринимаете для устойчивого роста доходов. Пока все отдыхают, желание развиваться и продуктивность позволят вам обеспечить себе достойное будущее», — отметила астролог.

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Чтобы привлечь в свою жизнь денежную энергию, Рыбам надо найти источник вдохновения и не стесняться мыслить творчески. Креативный подход поможет добиться расположения Фортуны и получить подарок в виде денежной премии.

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