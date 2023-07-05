Обратная сторона Венеры: почему после 23 июля 2023 нельзя играть свадьбу

Во второй половине лета 2023 произойдет знаменательное астрологическое событие, способное изменить ход человеческих судеб. 23 июля Венера, покровительница любви, изменит свое движение и вступит в ретроградную фазу. Это изменение на небосклоне продолжит серьезно влиять на жителей Земли вплоть до начала осени.

К каким последствиям приведет обратный ход небесного тела, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Что такое ретроградная Венера

Все планеты Солнечной системы перемещаются по собственной траектории. Во Вселенной эти орбиты имеют форму эллипса, а вот жителям земного шара кажется, что другие небесные тела двигаются по небосклону то в одну сторону, то в другую.

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Оптическая иллюзия связана с тем, что Земля также не стоит на месте в космическом пространстве и непрерывно вращается вокруг Солнца. Несмотря на то, что ретроградность — всего лишь обман зрения, астрологи убеждены: влияние обратного хода небесных тел на жизнь людей значительно.

«На самом деле это иллюзия, конечно же, никакого вращения назад не происходит. Тем не менее, это движение накладывает на нас огромный отпечаток», — пояснила эзотерик.

Движение вспять, которое начнет совершать Венера в конце июля, осложнит коммуникацию между людьми, особенно трудно окажется выстроить отношения со второй половинкой.

Ретроградная планета также способна повлиять на эстетическую и финансовую сферы жизни, поэтому стоит внимательнее относиться к событиям, связанным с ними.

Чем опасна ретроградная Венера 2023

Период ретроградной Венеры повторяется раз в полтора-два года и длится примерно 40 дней. В 2023-м это событие будет наблюдаться с 23 июля по 4 сентября.

Усугублять негативное воздействие планеты на человечество станет Лилит (Черная Луна). На небосводе увидеть данный космический объект нельзя, потому что это мнимая отдаленная точка на орбите естественного спутника Земли. Грядущее соединение Венеры с этим объектом активирует кармический опыт, усилит страхи и комплексы.

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В указанный период стоит быть осторожными со своими желаниями. В это непростое время не стоит поддаваться сиюминутным соблазнам. Важно — постоянно концентрироваться на позитивных моментах, чтобы легче преодолеть непростой этап.

«Венера будет входить в поле Черной Луны, поэтому обращайте внимание на что-то позитивное», — посоветовала эксперт.

Как ретроградная Венера отразится на сфере любви летом 2023

Когда Венера входит в фазу ретроградности, могут возникать проблемы в чувственной сфере. Не стоит кардинально менять быт: устраивать переезды, делать предложения руки и сердца, подавать заявления в ЗАГС.

«Именно в этот период некоторые уходят из отношений, появляется склонность к изменам, люди могут заводить любовников или любовниц, но это лишь отражает то, что, возможно, давным-давно уже следовало разорвать связь с данным избранником», — пояснила эксперт.

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Вероятно, в этот момент появится человек, к которому возникнет сильное чувство. Возможно, что это будет какой-то бывший партнер, потому что периоды ретроградности часто вызывают тени прошлого. Притяжение способно оказаться невероятно сильным, но поддаваться ему не следует.

«Это время будет накладывать очень жесткий отпечаток, поэтому я не рекомендую вступать в новые отношения», — отметила эксперт.

Желание что-то изменить в своей жизни может появиться и из-за того, что человека перестанет устраивать его положение на работе или отражение в зеркале. Эстетическое неудовлетворение будет заставлять кардинально сменить имидж.

«Вы будете категорически воспринимать свою внешность, и это должно стать для вас мотивацией, чтобы что-то усовершенствовать, возможно, стоит сконцентрироваться и стать лучшей версией самих себя», — посоветовала эксперт.

Однако при принятии подобных решений следует все тщательно обдумать и взвесить за и против.

Можно ли вступать в брак в период ретроградной Венеры 2023

Ретроградная Венера не благоволит брачующимся. Начинать совместный путь и играть свадьбу в конце июля — августе 2023 не рекомендуется.

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«Поверьте, лучше подождать. <…> Ваши чувства станут только крепче. Это такой период тестирования себя своей любви и к себе, и к своему партнеру, который следует пройти достойно», — отметила эзотерик.

Если все-таки отменить торжество не получается, то нужно тщательно подготовиться к непредвиденным обстоятельствам. Возможно, в день торжества испортится платье, сломается каблук на туфлях или жених опоздает на праздник.

Не стоит резко реагировать на подобные ситуации, нужно взять себя в руки. У судьбы на каждого свои планы, поэтому все вокруг происходит так, как должно быть.

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