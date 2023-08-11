Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 14 по 20 августа 2023 года

Мария Замотаева
Мария Замотаева 10 0

Узнать индивидуальный прогноз по поводу волнующего вопроса можно, выбрав всего одну руну.

Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 14 по 20 августа 2023 года

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Много веков скандинавы использовали руны для предсказания будущего. Таинственные символы, вырезанные на камнях, помогали избежать роковых ошибок и подгадать момент для свершения давно намеченных планов.

Обратиться к магическим свойствам рун возможно и сегодня. Достаточно сформулировать в голове волнующий вопрос перед судьбоносным выбором и положиться на интуицию. О том, как пройдет неделя с 14 по 20 августа 2023, эксклюзивно Пятому каналу рассказала мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова.

Больше прогнозов и предсказаний можно узнать здесь.

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