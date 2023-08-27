Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 204 0

Получить индивидуальный прогноз по поводу волнующего вопроса можно, выбрав всего одну руну. А вы уже попробовали?

Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

На протяжении многих столетий скандинавы использовали руны, чтобы заглянуть в свое будущее. Таинственные символы, вырезанные на камнях, помогали избежать роковых ошибок и подгадать момент для реализации давно намеченных планов.

Обратиться к магическим свойствам рун вполне реально и сегодня. Достаточно сформулировать в голове волнующий вопрос перед судьбоносным выбором и положиться на интуицию. О том, как пройдет неделя с 28 августа по 3 сентября 2023 года, эксклюзивно Пятому каналу рассказала мастер по работе с энергиями Айгуль Хуснетдинова.

Больше прогнозов и предсказаний можно увидеть здесь.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

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Выбери руну и узнай свою судьбу на неделю с 28 августа по 3 сентября 2023 года
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