«Он бы не дожил»: почему Сергея Зверева оскорбили слова сына о наследстве

Публичное выяснение отношений между Сергеем Зверевым и его сыном продолжается. Какие слова наследника оскорбили стилиста больше всего, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Зверев ответил на обвинения сына. И заявил, что тот специально порочит его честное имя. Что на самом деле стало причиной их конфликта? Как стилист спас мальчику жизнь? Почему отговаривал наследника жениться? И правда, что Зверев-старший хочет взять из детского дома еще одного ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сын находится 80 километров от Москвы, от квартиры до квартиры. Считаю, что это неправильно», — высказался Зверев-младший.

«Он целыми днями звонит знакомым, друзьям моим, просит деньги. Он не работал нигде ни дня. Зачем врать? Все знают», — заявил стилист.

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Недавно сын Сергея Зверева пожаловался, что знаменитый отец совсем ему не помогает. Рассказал о финансовых трудностях. И о том, что ему негде жить. Знакомые устроили его в дом тяжелобольного дедушки в подмосковной Коломне. Взамен на уход с Сергея не берут платы за крышу над головой. Это спасает. Ведь денег на аренду у него нет.

«Я в шоке был. Однокомнатная квартира стоит от трех миллионов. Снимать однокомнатную квартиру стоит 18 тысяч, плюс счетчики», — уточнил сын Зверева.

По словам Сергея-младшего, он сменил несколько работ. Но зарплата везде маленькая. Прожить на нее сложно.

«Сейчас я звукооператор и световой художник в Доме культуры», — сказал наследник стилиста.

«Нет, он не диджеит. Одним говорит одну профессию, другим другую. Он запутался. Он не знает. А на самом деле нигде не работает», — уверен шоумен.

Стилиста возмутил рассказ сына. Он считает, что наследник сам виноват в сложившейся ситуации. В свое время Зверев-младший не захотел получить профессию. Поэтому сейчас пожинает плоды.

«Я говорю: „Выбери, какое учебное заведение тебе по душе“. Он выбрал. Все. Я приехал, привез его, и поступил. И мы его каждое утро собирали на занятия, давали ему деньги, собирали завтрак. Мы думали, что он учится. Он не учился ни дня», — объяснил Зверев-старший.

Но больше всего отца оскорбили слова о том, что он зря забрал мальчика из детдома. Ведь тогда Сергей сейчас бы имел собственную квартиру. По закону воспитанникам полагается отдельное жилье от государства.

«Человек должен жить в своем доме, развиваться в своем доме, а не в арендном помещении или там… Если бы была квартира, старт был бы хороший», — уточнил наследник стилиста.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год. И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил», — признался шоумен.

В своем интервью молодой человек сказал, что и сейчас серьезно болен. Страдает от астмы и бронхита. Но к врачу не идет. Говорит: нет прописки. А значит, не может прикрепиться к поликлинике.

«Кашлять я стал аж до тошноты, до рвотного рефлекса», — объяснил Зверев-младший.

«У него есть жена, с которой они общаются. Почему у них такая любовь, почему она его не пропишет? У нее квартира есть. Пропиши своего родного мужа, любимого», — высказался известный парикмахер.

По словам Сергея-старшего, он с самого начала был против брака сына. Невеста, которая скрывала свое прошлое, вызвала у него много подозрений. Стилист пытался предостеречь наследника от ошибки. Но тот не стал никого слушать.

«Он включил в себе паранойю, что девушки отберут деньги, имущество», — вспомнил Зверев-младший.

«Я в самом начале сказал, что она отказалась от двух детей. Все поселки ее знают… Что она сидела. Все знают все. Мы говорили: „Не надо жениться“. Он женился. Мы говорили: „Не надо второй раз на ней жениться. Она аферистка“. Он женился», — объяснил шоумен.

Слова сына о том, что он якобы вычеркнул его из завещания, стилист тоже опроверг.

«Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников», — уточнил Зверев-младший.

«Я еще молодая звезда, перспективная, подающая надежды. Мне о завещании очень рано еще говорить», — заверил стилист.

Зверев-старший уверен: сын специально пытается его опорочить. Молодой человек и его жена обижены, что им не дают денег. И таким образом мстят.

«Моя репутация чиста, все отлично. Репутация у него, потому что человек не хочет ни работать, ни учиться», — заявил стилист.

Звездный отец считает, что достаточно сделал для сына. Теперь он взрослый и должен сам о себе заботиться.

«30 лет — это уже, знаете, серьезно. Это диагноз. Ждать от бабушки, просить у бабушки денег в 30 лет — это совсем стыдно», — выразил свое мнение Зверев-старший.

Стилист вспоминает: он в этом возрасте уже был ведущим парикмахером страны, победителем международных конкурсов. И ни у кого ничего не просил.

«Я уже абсолютный чемпион Европы. Это я уже чемпион мира. Я уже по всему миру несколько кругов победил. Я уже сенсация в мире моды. Это я уже сенсация в мире стиля, красоты», — подчеркнул Сергей Зверев-старший.

При этом он не отрицает: помогать надо. Но только тем, кто действительно в этом нуждается.

«Я же не сын олигархов. Но по возможности… Например, у меня там какая-то сумма, я заработал. У меня определенная часть денег идет на детские учреждения, детские дома, на реабилитационные центры», — уточнил шоумен.

Несколько лет назад Сергей даже хотел снова усыновить ребенка. Но процесс оказался слишком сложным.

«Если бы у меня была возможность, я бы даже не задумывался. Площадь нужна и определенный доход нужен. Там очень большие параметры», — объяснил стилист.

Зверев не стал связываться с бюрократическими делами. И решил, что лучше будет просто приезжать к ребятам и привозить подарки.