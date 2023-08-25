«Выплачиваем пособие»: Охлобыстин помогает жителям новых регионов России

На попечение актера находится 22 семьи.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что регулярно ездит в новые регионы России с гуманитарными целями, в рамках которых помогает многодетным семьям, сообщает Херсонское агентство новостей. На его попечение находится 22 семьи.

«Мы многодетным семьям, тем, кто лишился кормильцев, выплачиваем ежемесячное пособие дополнительное — 30 тысяч. Это помимо того, что привезли лекарства, наборы для первоклассников и прочее», — рассказал он.

Охлобыстин подчеркнул, что посещает не только Донецк и Мариуполь, но также Мелитополь и Геническ.

Прежде 57-летний актер заявлял, что хотел лично отправиться на фронт и отдать долг Родине. Он уже давно изъявляет желание стать священником в Донбассе. Однако пока что он не получил одобрение.

Мужчина открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский актер на волне всеобщих признаний в зависимостях рассказал о своем пристрастие к алкоголю. По словам знаменитости, он уже несколько лет внимательно контролирует себя, чтобы не случился новый тяжелый запой.