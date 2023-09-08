Восьмое чудо света: как приготовить суши-пиццу со спайси соусом

Пицца или суши — этот выбор часто вводит в ступор многих любителей заказывать еду. Определиться действительно сложно. Раз и навсегда уладить споры можно, если приготовить японские роллы в виде итальянского деликатеса.

Авторским рецептом суши-пиццы со спайси соусом эксклюзивно с Пятым каналом поделился шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

Братья по несчастью: как к пицце и роллам пришла популярность

Во многих странах японские роллы и итальянская пицца стали одними из видов фастфуда. Пара треугольничков дрожжевого теста с колбасой и сыром или сет из рыбы, обернутой рисом и листиком из водорослей нори, быстро помогают утолить голод вечно спешащим обитателям мегаполиса. Но не только это привлекает покупателей. Производители утверждают, что и роллы, и пицца — яркие представители национальных кухонь своих стран. Однако это не совсем так.

Если поклонники приедут на «прародину» популярных кушаний, то увидят, что технологии приготовления там немного отличаются. На самом деле в привычном виде эти блюда впервые появились в США. Их придумали иммигранты, которые решили удивить обычных американцев. Но до того, как пиццу и роллы полюбили во всем мире, их рецепты претерпели большие изменения.

Кто первым положил на лепешку кусок сыра — доподлинно неизвестно. Рецепты подобных угощений встречаются с древнейших времен. «Незапатентованная» находка разошлась по многим странам. В Европе практически каждая национальная кухня не обходится без пирога с молочным продуктом в начинке. Однако больше всего стала известна именно пицца.

Впервые это слово появилось в южном приморском городке Италии Гаэте в Х веке, где им называли дешевые лепешки для нищих. Прошло еще шесть столетий, пока данное блюдо не стало национальным достоянием. В 1522-м в Италии впервые увидели томаты. Диковинные фрукты, как их считали на Аппенинах (итальянское pomodoro так и переводится — «золотое яблоко», поскольку первые прибывшие товары были желтого цвета), сразу же стали добавлять в угощения из теста. В XVI веке пицца стала настолько популярной, что появилась даже отдельная категория поваров пиццайоло, специализирующаяся только на одном блюде.

Кушанье любили и простолюдины, и высокопоставленные особы. Известна легенда, что пиццайоло Раффаэле Эспозито, чтобы выразить почтение королеве Маргарите Савойской создал новый вид угощения с помидорами, моцареллой и базиликом, представив его в национальных цветах королевства. Этот вид до сих пор называют «маргаритой».

В конце XIX столетия пицца вместе с иммигрантами из Италии попала на американский континент. Там она немного видоизменилась. Если на Аппенинском полуострове ее готовят на тонком тесте и стараются сделать более легкой, поскольку считают кушанье «разминкой» перед основным горячим, то в США блюдо стали делать на толстой лепешке с более сытным наполнением. А также за океаном появилась привычная круглая форма с объемным краем.

Популярность на «чужбине» пришла и к роллам — это разновидность традиционных японских суши. На родине блюдо называют «суси», видоизмененное название тоже родилось в США. Считается, что придумал современные роллы американец японского происхождения Ичиро Машита.

Но история блюда берет свое начало еще во II веке нашей эры, когда жители островов заметили удивительные свойства риса. Оказалось, что крупа продлевает срок годности морепродуктов. Поначалу в зернах рыбу просто мариновали в белых зернах, но сам рис не ели.

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Но к XVI веку продукт начали считать пригодным к употреблению. В маринад наливали рисовый уксус, а из самой крупы готовили угощения. Это сделало процесс приготовления пищи удобнее и быстрее. В XIX–XX столетиях было предпринято несколько попыток усовершенствовать кушанье, чтобы сделать его более дешевым и доступным для потребителя. Но на самом континенте сделать популярным деликатес не получилось. Только на другом конце океана появился рецепт, известный на весь мир.

Ингредиенты для приготовления суши-пиццы с острым соусом

Чтобы приготовить необычные суши в виде пиццы потребуется сделать несколько шагов: отварить рис, сделать соус и приготовить сами суши.

Для первого этапа потребуются:

рис — 500 граммов;

вода — 480 миллилитров;

рисовый уксус — 110 миллилитров;

сахар — 55 граммов;

соль — 1 чайная ложка.

Для соуса надо взять:

майонез — 50 граммов;

икру мойвы — 25 граммов;

кисло-сладкий соус — 1 столовая ложка;

соус шрирача — 1 чайная ложка;

чеснок — 1 зубчик;

кунжутное масло — 1 чайная ложка.

Основание изготавливается из двух частей: борта и самого ломтика. Для края суши-пиццы необходимо взять:

лист нори — ½ штуки;

готовый рис — 80 граммов;

начинку на выбор (лосось, огурец, авокадо, болгарский перец, тунец, креветка, крабовые палочки, чука и т. д.).

Ломтик будет также состоять из листа нори, покрытого кляром с добавлением начинки. Положить на кусочек можно:

лосось/форель;

тунец;

огурец;

авокадо;

зеленый лук;

кунжут.

Суши-пицца с острым соусом — пошаговый рецепт

Самым важным компонентом суши, конечно, является правильно приготовленный рис. Для данного блюда подойдет круглозерный сорт.

1. Перед тем как отварить крупу по восточной технологии, следует промыть ее, пока жидкость не станет полностью прозрачной. Затем рис заливают фильтрованной водой и дают ему настояться полчаса. После этого его высыпают в сито. Это помогает избавить зерна от лишней жидкости.

Затем рис помещают в мультиварку. На 500 граммов сыпучего продукта в чан нужно налить 480 миллилитров воды, выбрать режим «крупы» и поставить вариться в течение 35 минут. Если на кухне нет подобного гаджета, можно сварить в сотейнике на очень слабом огне в течение 15 минут. После закипания рису дают настояться еще столько же под закрытой крышкой.

Если в холодильнике уже есть вареный рис, то перед приготовлением необходимо его просто немного подогреть.

2. После приготовления самого главного ингредиента можно приступить к соусу. Для этого надо соединить майонез, икру мойвы, соевый, шрирача и кисло-сладкий соус, давленый чеснок. Желательно все это разнообразие полить столовой ложкой кунжутного масла. Все это перемешивают до однородности. Соус готов!

3. Можно приступить к самим суши. Для ролла на бортик нужно взять половинку листа нори. Слегка смочив руки, на полосу из водорослей выкладывают вареный рис так, чтобы сверху осталась незаполненная небольшая часть. На подушку из крупы выкладывается начинка. Для нее можно взять любое сочетание, например, кусочек форели и авокадо. С помощью деревянного коврика роллам легкими движениями придают привычную форму.

4. Для основы вырезают из листа нори треугольник с закругленным основанием. Далее смачивают одну сторону ломтика в кляре. Сделать тестоподобную структуру можно, если в 100 миллилитров холодной воды добавить 50 граммов муки и маленький желток, а после получившуюся массу взбить венчиком до однородности. Нори в кляре следует погрузить в заранее разогретое масло и обжарить до румяной корочки.

На треугольную основу тоже выкладывается рис и устанавливается бортик в виде ролла. На подушку из крупы выкладывается икра тобика — летучей рыбы. Этот деликатес очень ценится в Азии.

5. Украшают суши-пиццу нарезанными кубиком лососем, тунецом, авокадо и огурцами, а также посыпают кунжутом и зеленым луком.

Блюдо готово! Соус можно подавать отдельно или сразу полить им ломтик, чтобы прочувствовать все грани вкуса и удовольствия.