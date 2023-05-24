Тают во рту: как приготовить нежные роллы «Филадельфия»

Роллы «Филадельфия» — одно из самых популярных блюд в мире. Это угощение точно поднимет настроение как домашним, так и гостям. Легкий рецепт сытных роллов отлично подойдет для приготовления в летний сезон. К тому же, роллы одинаково вкусные как горячем, так и холодном виде.

Как собственными руками приготовить ролл «Филадельфия» в домашних условиях и в чем секрет рецепта, Пятому каналу эксклюзивно рассказал шеф-повар Дмитрий Ознобишин.

История роллов «Филадельфия»

Вкус роллов «Филадельфия» знает каждый ценитель японской кухни. Правда, сам рецепт был придуман в США. По одной из версий, блюдо носит название американского штата, по другой — крем-сыра «Филадельфия». Поскольку ролл впервые был приготовлен в Нью-Йорке, вторая теория кажется наиболее вероятной.

Все началось в 1872-м, когда американский молочник Уильям Лоуренс задумал повторить успех французских сыроваров и приготовить знаменитый сыр Нешатель. Этот сорт отличается не только изысканным вкусом, но довольно сложным и длительным процессом приготовления. По этой же причине стоит деликатес весьма дорого.

По-видимому, Лоуренс нарушил технологию изготовления, потому что в результате у него получилась кремово-сливочная масса. Стоит сказать, что расстраивался горе-молочник недолго, поскольку его продукт мгновенно стал популярен не только на родине, но и во всем мире. Благодаря универсальному вкусу крем-чиз «Филадельфия» нашел широкое применение в кулинарии, в особенности в рецептах выпечки и десертов.

Относительно того, кто является автором ролла «Филадельфия», до сих пор ведутся споры. Так, в 2021 году шеф-повар и «Королева Суши» мадам Сайто заявила, что знаменитое блюдо придумала она.

«В 1981-м никто не знал, что такое суши, поэтому я хотела придумать для американцев особенное блюдо, которое не включало бы сырую рыбу», — вспоминает она в журнале South China Morning Post.

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Так или иначе впервые блюдо было подано к столу в 1980-е. И гости ресторана действительно были изумлены вкусом угощения.

Идея оказалась простой. Классические японские роллы готовятся по рецепту начинкой внутрь: сначала рыба, а затем рис, сверху накрытый водорослями нори. Из-за внешне непривлекательного вида многие американцы долгое время не пробовали суши и роллы. Тогда одному из нью-йоркских поваров пришла идея сделать роллы-перевертыши. Источником вдохновения послужили бейглы с сыром «Филадельфия» — популярные в США бублики.

Стоит ли говорить, что результат превзошел все ожидания — и довольно скоро интерес к японской кухне захватил США, а затем и все остальные страны.

Роллы «Филадельфия» — пошаговый рецепт

Ингредиенты к роллам «Филадельфия»:

Рис — 500 граммов;

Вода — 480 миллилитров;

Рисовый уксус — 110 миллилитров ;

; Сахар — 55 граммов ;

; Соль — 1 чайная ложка.

Самый важный компонент в роллах — это рис. Именно от его качества зависит вкус блюда. Для приготовления роллов по вкусу и текстуре больше подойдет обычный круглозерный сорт.

Готовый рис можно спокойно хранить в холодильнике в контейнере. Перед тем как скатать ролл, следует его немного разогреть в микроволновке, чтобы он стал чуть теплый.

Для приготовления одного ролла «Филадельфия» понадобятся:

Лист нори — ½ штуки;

Готовый рис — 110 граммов ;

; Сливочный сыр — 30 граммов ;

; Огурец –15-20 граммов ;

; Лосось / форель сырая — 60-70 граммов .

При выборе рыбы, важно, чтобы она была свежая, но не слабосоленая.

Для приготовления классического мини-ролла «Филадельфия» понадобятся:

Лист нори — ½ штуки;

Готовый рис — 80 граммов ;

; Начинка на выбор.

В качестве начинки подойдет лосось, огурец, авокадо, болгарский перец, тунец, креветка, крабовые палочки, чука и другие ингредиенты.

Рецепт роллов «Филадельфия»:

1. Приготовление суши начинают с риса. Крупу нужно хорошо промыть в холодной воде, пока жидкость не станет полностью прозрачной. Затем миску с рисом залить фильтрованной водой и оставить настояться в течение 30 минут, после чего пропустить жидкость через сито и выложить рис в мультиварку. На 500 грамм риса туда нужно налить 480 миллилитров воды, выбрать режим «крупы» и поставить вариться в течение 35 минут.

Примечание: Если нет мультиварки, рис можно приготовить в сотейнике на очень слабом огне в течение 15 минут. После закипания рису дают настояться также 15 минут под закрытой крышкой.

2. Следующий шаг — приготовление уксуса к рису. Для этого понадобится налить в миску 110 литров уксуса, добавить туда 55 граммов сахара и чайную ложку соли. Затем все это перемешать до однородности и нагреть в микроволновке в течение 1 минуты.

3. Сваренный рис выложить в глубокую стеклянную (не металлическую!) тару. Затем туда налить уксус и хорошо перемешать лопаткой. Чтобы рис настоялся и немного остыл, его нужно накрыть вафельным полотенцем на 40 минут. При этом каждые 10 минут рис важно помешивать, чтобы он не склеился.

4. Теперь можно собирать роллы. На циновку положить разделенный пополам лист нори и чистыми руками равномерно распределить рис по поверхности так, чтобы сверху остался примерно 1-2 сантиметра свободного пространства. Это нужно, чтобы конструкция не развалилась. Затем перевернуть лист водоросли нори так, чтобы рис оказался снизу, на циновке. По центру вдоль выложить полоску сливочного сыра. Затем нарезанные на тонкие полоски огурцы положить рядом со сливочным сыром. Почти готово! Осталось с помощью циновки скрутить все это в ролл.

5. Когда ролл уже сформировать, сверху добавить рыбу, но лучше не выбирать слабосоленые сорта, чтобы вкус получился «тот самый». Для роллов подойдет лосось или форель — нарезать тонкими кусочками и положить поверх риса. Теперь предстоит острым ножом разрезать «рулет» на кусочки. Суши можно украсить сверху капелькой майонеза и колечками зеленого лука. Еда готова к столу. Осталось «вооружиться» палочками и по желанию смочить порцию в соевом соусе.