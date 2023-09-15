«У меня трусики»: Волочкова разрешила Шаляпину заглянуть под одежду

Почему балерина так раскрепостилась перед певцом? Новый роман?

Известная своими эпатажными выходками балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала пользователей сети. Как сообщает сайт dni.ru, Волочкова без стеснения продемонстрировала свое нижнее белье.

На опубликованной видеозаписи балерина стоит в лифте с Прохором Шаляпиным, которому со словами: «У меня трусики» — демонстрирует свое исподнее. Цвет трусов Волочкова, видимо, подбирала под цвет остальной одежды — Анастасия посещала мероприятие, посвященное тематике барби, в связи с чем и оделась во все розовое.

Балерина уже не в первый раз становится участницей скандалов. Недавно в своих соцсетях она напугала фанатов тем, что оказалась жертвой странных громких звуков, которые разбудили ее рано утром, напоминает Mash. Правда позднее выяснилось, что с Волочковой все в порядке и она отделалась обычным недосыпом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секрете молодости Волочковой.