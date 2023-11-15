Надежная помощь: какой гаситель буксировочного троса выбрать

В преддверии зимы погодные условия ухудшаются с каждым днем. Зачастую это становится настоящим испытанием для автомобиля. Стоит лишь съехать с чистого шоссе, как за поворотом может оказаться заснеженная дорога, где машина увязнет. В таком случае поможет лишь буксировка.

Неправильная попытка вытащить авто из снежной ловушки может дорого обойтись спасителю. В итоге резкого рывка с места водитель рискует оставить свой транспорт без бампера, а также задеть им другие машины или даже людей. Как безопасно вытащить автомобиль из грязи, снега или песка, выяснила «Самая полезная программа».

Для чего нужен гаситель буксировочного троса

Для того чтобы вытащить машину из гущи, в которой она увязла, используют буксировочный трос. Он прикрепляется к пострадавшему и работоспособному автомобилям, что может быть очень опасно как для машин, так и для людей. При резких движениях трос может порваться на две части, которые способны отлететь в разные стороны. Чтобы избежать такой ситуации, лучше использовать специальный гаситель, который утяжеляет трос и уменьшает силу обрыва.

Читайте также Спасение на дорогах: какой антигравий защитит автомобиль от камней и дорожных реагентов

«Гаситель троса мы используем, чтобы сам буксировочный трос, либо тот элемент, к которому он был прикреплен, не отлетел в одну из задействованных машин», — объясняет автомеханик Вячеслав Жидков.

Найти такое приспособление можно в любом автомагазине, но не все гасители справляются с поставленной задачей хорошо. Для того чтобы выяснить, какое устройство выполнит свою задачу, провели эксперимент. Были приобретены три образца разной ценовой категории: за 900, 1300 и 1800 рублей.

Гаситель троса с каким весом не справится с буксировкой

Несмотря на существенную разницу в цене, все изделия внешне очень похожи. В каждом вшиты утяжелители, и есть пара карманов для дополнительного груза.

Для эксперимента к большой полноприводной машине в качестве объекта, который необходимо спасти, с помощью троса привязали дерево.

До начала теста все образцы были взвешены. Бюджетный гаситель троса оказался самым легким — всего 265 граммов. Эксперт уверяет, что испытывать его без дополнительных утяжелителей нет смысла. Поэтому в каждый карман тестировочного образца положили по килограммовому блину от штанги. Однако данный образец все равно провалил испытание. Он не только не погасил удар, но и разорвался пополам. Так что бюджетный образец выбыл из эксперимента.

Какой вес должен быть у гасителя троса

Вес у двух оставшихся образцов одинаковый, 1 килограмм 705 граммов. Такой массы должно хватить, чтобы предотвратить удар без дополнительных утяжелителей.

Экземпляр средней ценовой категории с испытанием не справился. Трос отлетел в дерево, а сам гаситель даже дальше. То есть массы в 1,7 килограмма все еще недостаточно.

Читайте также Уверенность за рулем: как выбрать надежные форсунки для автомобиля

Поэтому в карман положили те же блины от штанги по одному килограмму, тем самым был добавлен дополнительный вес. После этого тест повторили. На этот раз трос ударился о землю в нескольких метрах от дерева, после чего просто докатился до подножья. Значит, вовремя реальный буксировки крепление точно не повредит стекло или капот автомобиля, а сам гаситель остался целым.

«Он плотный, крепкий. Хорошо сделаны швы и прострочка. И само изделие является одним куском материала. Оно не сшито в том месте, где происходит самая большая нагрузка. То есть этот экземпляр можно использовать множество раз», — заключает автомеханик.

Последним проверили дорогой образец. Его тоже тестировали с блинами от штанги. Трос ожиданий не оправдал. Он ударился о дерево. Значит, во время реальной буксировки может пострадать кузов.

Что делать, если гасителя троса нет под рукой

Когда машина застряла и ее срочно нужно вытащить, но гасителя не оказалось, можно использовать обычную куртку и тяжелые вещи.

Для проверки данного лайфхака взяли осеннюю ветровку. Так как она очень легкая, в нее положили семь килограммов утяжелителей. В результате эксперимента куртка предотвратила удар, но сама пришла в негодность.

В итоге исследования стало понятно, что в экстренной ситуации, когда нужно рывком вытащить автомобиль из кювета или болота, поможет даже обычная ветровка. Однако надежнее, если в багажнике всегда будет лежать гаситель буксировочного троса. И совсем не обязательно приобретать дорогое приспособление, потому что нужно обратить внимание на качество швов изделия и его вес.