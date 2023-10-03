Уверенность за рулем: как выбрать надежные форсунки для автомобиля

Установка надежных деталей делает поездки на машине не только безопаснее, но и намного комфортнее для водителя и пассажиров.

Дорожная пыль, грязь, брызги из луж и насекомые. Все это попадает на лобовое стекло автомобиля летом и очень мешает обзору. За чистоту данного элемента транспортного средства отвечают как дворники, так и форсунки.

Какие детали прослужат дольше — веерные или струйные? Можно ли с помощью форсунок сэкономить на покупке стеклоомывателя? Какая модель устойчивее к загрязнениям? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Веерные и струйные форсунки: в чем разница

Данные устройства в автомобиле постоянно используются водителем. Со временем в форсунки попадает грязь или известковый налет. Они уже не справляются со своей задачей, начинают хуже разбрызгивать стеклоомыватель. Изношенные детали нужно срочно менять.

Форсунки для омывания лобового стекла используются двух типов: веерные и струйные. Первые распыляют жидкость по принципу пульверизатора (мелкими каплями). Струйные же подают воду одним или несколькими мощными потоками.

Какая модель форсунок быстрее и эффективнее очистит лобовое стекло

Для проведения экспериментов исследователи решают купить сразу несколько вариантов форсунок. Три из них — струйные (с двумя, тремя и четырьмя соплами) и одни — веерные.

«Чтобы нам было на чем произвести эксперимент, мы подготовили наше лобовое стекло. Нанесли на него предварительно грязь. В процессе эксперимента будем менять форсунки, проверять, как они работают, и будем наносить новую грязь для того, чтобы проверить следующую форсунку», — объяснил специалист.

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Первой тестирование проходит струйная форсунка с двумя соплами. Жидкость поступает под сильным напором, но большая часть лобового все равно остается сухой. Эксперт уверяет: из-за этого щетки будут только размазывать грязь и царапать стекло. Да и сам процесс очистки займет много времени.

Форсунка с тремя соплами захватывает большую площадь, чем предыдущая. Тем не менее на поверхности еще много сухих зон, и это не очень хорошо.

Что ж, возможно, модель с четырьмя отверстиями поможет отмыть стекло лучше. Увы, похоже, это как раз тот случай, когда количество никак не влияет на качество. Форсунка выпускает слишком тонкие струи, поэтому особой разницы между моделями с тремя и четырьмя соплами нет.

Остается проверить последний образец — деталь веерного типа. По границам распыления два крупных — пятна, а между ними — мелкие капли. Сухих зон в этом случае явно намного меньше.

«Если мы с вами разделим лобовое стекло пополам, то в среднем зона попадания влаги примерно где-то процентов 30-40 составляет от 100% площади данного стекла», — уточнил автоэксперт.

Если учесть, что на автомобиль устанавливают всегда по два распылителя, то площадь покрытия достигнет уже 80%. Пока что это лучший результат.

Какие форсунки экономичнее расходуют стеклоомыватель

Следующее испытание позволит проверить, какие форсунки экономичнее расходуют стеклоомыватель. С помощью имеющихся образцов жидкость перекачивают из канистры в мерную колбу и сравнивают, за какое время каждая деталь наполнит емкость до отметки 100 миллилитров.

Быстрее всех с этой задачей справляется модель с тремя соплами. Ей для достижения цели требуется лишь семь секунд. А дольше всего (12 секунд) набирает жидкость веерная форсунка. На первый взгляд разница несущественная. Но если эксперимент продолжить, то веерная модель опустошит трехлитровую канистру омывающей жидкости за шесть минут, а образец с тремя соплами — всего за три с половиной. Почти вдвое быстрее.

«Вывод можно сделать только один, что действительно, по факту веерная форсунка меньше расходует для этого воды, то есть более эффективна», — отметил эксперт.

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Какие форсунки устойчивее к загрязнениям

Напоследок эксперт предлагает провести еще одно испытание. Добавить в омывайку песок, чтобы сымитировать жесткую водопроводную воду, и несколько раз прогнать ее через каждую форсунку. Это позволит понять, какая модель засорится быстрее.

Первыми сдаются образцы с двумя и тремя соплами, а веерная и четырехструйная детали оказались по-настоящему стойкими. Они продержались примерно в три раза дольше.

Однако если форсунки в автомобиле все-таки засорились, не стоит сразу бежать в магазин за новыми. Надо взять шприц с тонкой иглой и набрать в него воды, затем вставить в сопло и промыть систему. Для лучшего эффекта процедуру можно повторить два-три раза. Если и это не помогло, придется все-таки заменить деталь.

Таким образом, эксперименты показывают, что лучше всего выбирать веерную модель форсунок для машины. Она быстрее очищает поверхность и при этом экономично расходует стеклоомыватель.