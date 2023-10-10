«Быстренько меня обули»: как мошенники обманули Татьяну Орлову и других звезд

Количество обманутых мошенниками россиян продолжает увеличиваться. Как у звезд выманивают деньги, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актрису Татьяну Орлову обманули аферисты. Какую сумму потеряла 67-летняя звезда «Папиных дочек»? Удалось ли ей вернуть украденные деньги? Кто еще из знаменитостей стал жертвой мошенников? И как актриса Дарья Повереннова лишилась 50 тысяч рублей на сайте объявлений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова долго ждала своего звездного часа. Из-за нестандартной внешности и низкого голоса режиссеры давали ей работу только в эпизодах и массовках. Платили копейки. Она едва сводила концы с концами. Актриса обрела славу и признание лишь в 50 лет, после того как сыграла роль секретарши в сериале «Папины дочки»

«Ко мне очень многие сейчас подходят и говорят: „Вы сделали мое детство“. Я говорю: „Господи, как?“. А люди уже где-то ровесники века. Как раз когда „Дочки“ начали снимать в 2006 году, они все пошли в школу… Все стало, пошли предложения», — рассказала Татьяна Орлова.

«У каждого свой путь и свое время. Одни люди становятся популярными в десять, другие — в 20, третьи — в 30, соответственно, она — в 50. Это не имеет никакого значения. Я считаю, что если есть цель, и ты к ней идешь, обязательно успех когда-нибудь тебя настигнет», — выразила свое мнение певица Анастасия Вознюк.

Сейчас Орлова — одна из самых востребованных актрис отечественного кинематографа. Она много зарабатывает. Не экономит на себе. Питается только в ресторанах и кафе. Артистка регулярно посещает косметологов, выбирает дорогие процедуры для лица и тела. Но Татьяна Орлова подчеркивает, что любимых среди них нет.

«Больно все… И ботокс, и гиалурон, и нить, и все. Как это может быть любимое? Там больно все», — сказала она.

Актриса уже привыкла тратить столько, сколько ей захочется. Поэтому для нее важно иметь внушительную сумму на своем счете. Однако недавно она лишилась всех сбережений. Татьяна Орлова стала жертвой мошенников. Звезда сериалов призналась, что попалась на популярный развод. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты пытались сделать перевод.

«Да, то, что нельзя говорить код, я сказала… Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно», — поделилась артистка.

Татьяна Орлова говорит: ей так и не удалось наказать аферистов и вернуть назад украденные деньги.

«Когда я позвонила в банк и сказала, что мошенники. — „Мошенники“, -. Я говорю: „Мне позвонили, такой номер“. — „Это мошенники“, — они сказали. И все», — уточнила актриса.

Дзюдоист Дмитрий Носов недавно заявил, что от его имени злоумышленники требовали с подписчиков деньги.

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«У меня недавно украли Telegram-канал, да, и начали разводить людей на всякие криптоистории. Удивительно, что нашлись люди, кто на это купился. В среднем люди отдавали в районе 100 тысяч рублей», — объяснил спортсмен.

Анна Калашникова тоже оказалась в роли жертвы. Кто-то взломал ее карту и потратил все, что заработала певица.

«Моей картой оплатили несколько отелей по всему миру одновременно. Я говорю: «Это же видно, что я не могла быть в трех-четырех отелях одновременно. Пять тысяч долларов, по-моему, если сложить все вместе. Так, существенно. Извиняюсь, 500 тысяч», — высказалась исполнительница.

Актрису Дарью Повереннову обманули по классической схеме. Она продавала вещь на сайте объявлений. Покупатель сказал, что готов перевести сумму. Для этого попросил продиктовать номер карты и трехзначный код. После этого артистка лишилась 50 тысяч рублей.

«Они увидели, что я новичок, и быстренько меня обули. Просто очень быстро: в течение десяти минут от момента, как я выложила объявление, до того, как у меня списали деньги с карты», — поделилась она.

С каждым годом мошенники придумывают все новые схемы. Людям следует быть бдительными. Проводить оплату только на проверенных сайтах. И главное, не предоставлять никому свои пароли и данные банковских карт.

«Если уже произошло такое действие, обязательно нужно сообщать в банк и попытаться отменить такую операцию. Кроме того, обязательно нужно писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела», — уточнила юрист Евгения Галкина.

Но Татьяна Орлова не последовала совету юристов. Актриса не стала обращаться в полицию из-за плотного графика и нехватки времени. Говорит, деньги она заработает, а эта ситуация станет для нее хорошим уроком.