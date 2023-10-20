Получить богатство уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2023

С давних времен люди заметили, что на красоту и здоровье волос особое влияние оказывает движение Луны. Ночное светило, согласно поверьям, активирует в человеке определенные энергии, которые оказывают серьезное воздействие на разные сферы жизни. Считается, что фазы спутника Земли определенным образом отражаются на красоте, здоровье и взаимоотношениях с другими людьми. Особенно он воздействует на состояние волос, поэтому все манипуляции с ними нужно совершать в определенное время.

Когда по лунному календарю стоит делать денежную стрижку в ноябре 2023, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции для стрижек в ноябре 2023

Перед тем как записаться в салон, следует сначала определиться с целью. Для отличающихся друг от друга типов стрижки и окрашивания подходят совершенно разные даты по лунному календарю. Однако обратиться к мастеру можно не только для кардинальной смены имиджа, но и просто чтобы подровнять кончики. Прибегнув к манипуляциям с волосами в благоприятную дату в ноябре, можно не только укрепить волосы, но и привлечь любовь и богатство.

«Если вы хотите сохранить свою прическу в первозданном виде, вам необходимо стричься на убывающую Луну — с 1 по 13 ноября 2023. Если вы хотите, <…> чтобы они росли очень длинными и густыми, то записываться нужно на растущую — с 14-го по конец месяца», — отметила астролог.

При этом важно учитывать и другие аспекты передвижения ночного светила по небосводу. От этого тоже будет зависеть, какую роль в жизни конкретного человека сыграет стрижка, поэтому обязательно следует сверяться с лунным календарем.

Самые благоприятные даты для стрижки в ноябре 2023

С древних времен считалось, что стрижка — это особый процесс. Никому из посторонних не разрешали прикасаться к собственным волосам без согласия самого человека. Так же ответственно подходили к выбору дня для процедуры. Сверяясь с лунным календарем, удавалось рассчитать дату, подходящую не только для укрепления волос, но и привлечения в жизнь нужной энергии.

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В конце осени будет несколько удачных периодов, когда проведенные манипуляции с прической внесут в жизнь яркие краски. Начнется череда счастливых чисел в первые дни месяца. Так, манипуляции со 2 по 4 ноября 2023 позволят оздоровить и укрепить локоны. Эти даты прекрасно подойдут не только для стрижек, но и для окрашивания. Другое удачное время наступит ближе к середине месяца — с 8 по 11 ноября 2023, когда на небе сложится особый аспект.

«Луна будет находиться в Весах под управлением Венеры. Это означает, что все прически, укладки, стрижки будут безумно красивыми и станут радовать вас каждый день», — отметила эксперт.

Первая дата этого периода — 8 число — идеально подходит для коротких и аккуратных стрижек без окрашивания, а вот в остальные можно с уверенность пойти на любые эксперименты. Для радикальных перемен образа особенно подойдет 11 ноября. Согласно лунному календарю, это время подходит для трансформаций, в том числе, и во внешности.

Если посетить салон 14 числа, новая прическа принесет уверенность, силы и мотивацию в будущем. Открыть дорогу новым краскам поможет стрижка, сделанная 18 ноября. Это время удачно для радикальных решений.

«Вы можете изменить свой стиль или даже мастера. Так что имейте это в виду. Качество волос станет максимально высоким», — рассказала астролог.

Обрести внутреннюю легкость и свободу позволит смена прически 19 ноября. Свежие мысли и одухотворенность позволят наконец справиться с грузом проблем, накопленных за последнее время.

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Очередной удачный период, как указывается в лунном календаре, наступит в последние дни осени.

«Стрижка 29 и 30 ноября укрепляет семейные узы, поэтому прическа укрепит ваши отношения, а также сделает ваши волосы более шелковистыми», — поделилась эксперт.

Произведенная перемена привлечет внимание окружающих. Поклонник по-новому взглянет на вторую половинку, а если любовь долгое время обходила стороной, то смена имиджа позволит наконец притянуть нужного человека.

Когда делать денежную стрижку в ноябре 2023

В ноябре, как указывается в лунном календаре, для денежных стрижек подойдут всего три даты. В эти дни не обязательно кардинально менять прическу и идти в салон, можно попросить кого-нибудь из друзей и родных срезать буквально пару миллиметров длины. Важно, чтобы человек, которому доверили ножницы, был в хорошем настроении и не имел дурных помыслов. Таким образом привлечь в свою жизнь финансовую удачу возможно в конце календарной осени.

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«22 ноября — прекрасный финансовоемкий день. Он откроет у вас интуицию, вы будете чувствовать денежный поток, так что стригитесь в этот день и получайте огромную прибыль в будущем», — порекомендовала специалист, сверяясь с лунным календарем.

Наиболее благоприятным станет 25 число. В это время удастся открыть новые возможности для увеличения дохода.

«Если вы сделаете стрижку именно в это время, получите максимальную прибыль и сможете запустить какие-то новые проекты, которые принесут вам материальный достаток», — прокомментировала эксперт.

В последнюю благоприятную дату стоит осторожно подходить к выбору парикмахера и не затрагивать щепетильных тем во время процедуры.

«26 числа — тоже прекрасный день для финансовой емкости. Однако будет повышенная конфликтность. Так что, не ругайтесь со своим мастером, иначе будут результаты очень непредсказуемые», — рассказала эксперт.

Во время процедуры можно повторять аффирмации на привлечение денег, а также визуально представить, что нужная сумма наконец появилась в жизни. Важно определить цели, на которые будут потрачены средства. Тогда доход не заставит себя ждать.

Неблагоприятные даты для стрижки в октябре 2023

Стрижка в неблагоприятную дату способна не только навредить здоровью и красоте волос, но и отвернуть богатство и удачу.

«Это у нас с вами 1, 5, 6, 7 ноября — могут подстричь слишком коротко, а 13-го будет просто шокирующий», — предупредила астролог.

По лунному календарю, во второй половине месяца также выпадет несколько неблагоприятных дат: 15, 20, 23, 24 и 27 ноября.

В указанные дни рекомендуется отказаться от всех бьюти-процедур, поскольку Луна влияет не только на состояние локонов, но и на красоту человека в целом.

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