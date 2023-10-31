Свили гнездышко: как живут Владимир и Марина Левкины в своем загородном доме

Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин уже 11 лет женат. За это время супруги построили крепкую семью и обзавелись загородным домом, который показали программе «Светская хроника».

Владимир и Марина (Маруся) Левкины пригласили программу «Светская хроника» к себе на дачу и рассказали историю своего знакомства. Почему у супругов разные версии этого события? И правда, что Марина мечтала о встрече с Владимиром с детства?

Эксклюзивная экскурсия по звездному саду и огороду. Каким фирменным блюдом супруги угощают гостей? И в чем заключается секрет идеального шашлыка от Левкина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Участок небольшой, но очень функциональный. Здесь есть место и для хранения инструментов, и для того, чтобы посидеть, пожарить шашлык, барбекю сделать, потом сходить в баню», — рассказал экс-участник группы «На-На».

У исполнителя и его жены, актрисы Марины Левкиной (Ичетовкиной) есть просторная квартира в Москве. Но после рождения дочери Ники супруги поняли, что их тянет на природу.

«Когда у тебя уже появляется полноценная семья, всегда хочется что-то свое иметь. Так и родилась идея найти уютный маленький домик в Подмосковье», — рассказала Марина Левкина.

Найти подходящий вариант оказалось непросто. Но как только пара увидела участок рядом со Звенигородом, они сразу поняли: это то, что надо.

«Мы посмотрели очень много домов. Были такие хоромы с бассейнами, с прочим и прочим. Но мы приехали в этот маленький городок, увидели этот участок абсолютно без ландшафта. Но какая-то энергетика… Вы знаете, когда встречаешь своего человека, ты понимаешь: это моя любовь», — призналась жена певца.

Супруги признаются: за городом чувствуют себя намного комфортнее, чем в столице. Владимир Левкин обожает наслаждаться тишиной по утрам.

«Я просто рано встаю. Меня никто не трогает. И я с утреца этим всем занимаюсь. Или поздно вечером, потому что поздно ложусь», — объяснил артист.

Левкины часто приглашают к себе на дачу друзей. Для домашних застолий Владимир специально построил мангал, который больше напоминает печь. Огонь разжигает только сам. Шашлык жарит по особому рецепту.

«Я не мариную мясо. Я вообще считаю, что мясо нельзя мариновать. Соль, перец…» — уточнил певец.

А зимой Левкины устраивают у себя на даче настоящий аттракцион.

«Снега много. Мы его насыпаем на эти лесенки, и это становится горкой», — поделилась жена исполнителя.

Когда гостей собирается много, Левкин угощает их своим фирменным блюдом — пловом.

«Я считаю, что это просто идеальное блюдо, если ты ждешь очень много гостей, и тебе нужно всех покормить и мясом, и устроить какое-то из этого шоу», — заявила актриса.

Ну а после сытного ужина можно и чаю попить. В качестве десерта часто бывает шарлотка.

«Вообще у нас лучше всего шарлотку делает дочь. Но она сейчас в школе. Поэтому пойду шарлотку готовить и расскажу вам про свой фирменный рецепт», — подчеркнула жена певца.

А в это время дизайнер Артем Ваганов накроет для них праздничный стол.

«Пока наши хозяева пекут вкусную шарлотку, я занимаюсь как раз красотой этого стола. Центр стола займет такая осенняя композиция с дарами природы. Что сейчас? Сейчас очень красивые листья в саду и на природе, очень красивые плоды, например, здесь и калину мы видим, и плоды шиповника. И, конечно же, яркая оранжевая тыква», — рассказал он.

Тем временем Левкины увлечены готовкой. Прославленный музыкант и кумир всех девчонок 90-х уверенно режет яблоки. Маруся делится: для него это обычное дело. Муж спокойно помогает ей на кухне.

«Если Володя начинает готовить, то у него получается вкуснее, чем у меня. Хотя я готовлю неплохо», — призналась она.

Готовить вместе супругам удается нечасто. Оба много работают. Жизнь артиста состоит из постоянных гастролей. Рядовой домашний ужин превращается в праздник. Но они не жалуются. Супруги обожают свою профессию. К тому же именно благодаря ей и родилась их семья. Правда, у каждого своя версия этой истории. Владимир Левкин считает: все началось с творческой встречи, которую он несколько раз переносил и куда в итоге опоздал.

«Очень долго ехал. И когда уже в конце концов приехал, такой большой стол стоит. Причем за ним ничего уже не было. Видимо, все выпили и съели», — вспомнил артист.

«Вообще! Это какая-то мужская версия спустя 14 лет, Владимир Александрович. Ужасно. Всю романтику вот так сбил», — запротестовала жена музыканта.

Марина возмущена. Ведь она мечтала о знакомстве с Владимиром Левкиным много лет.

«А как же девочка 12 лет, пришедшая на концерт к кумиру? Влюбилась, повесила плакаты и начала мечтать», — сказала жена певца.

Маруся с детства была поклонницей Левкина. Она знала наизусть все песни группы «На-На» и верила, что когда-нибудь этот красавчик с обложки станет ее мужем. Девушка упорно шла к своей цели. Специально поступила в Пермский институт искусства, а после его окончания переехала в Москву. И пришла на ту самую встречу.

«За большим столом много людей сидело. И я начал говорить тихо, чтобы каким-то образом обратить на себя внимание и самому собраться с мыслями. И девушка с другого конца стола, далеко-далеко: „А говорите, пожалуйста, погромче. А то я не слышу“. Я говорю: „Не слышишь, бери стул, садись рядом и сиди здесь“. Видите, теперь она готовит еще ко всему прочему», — вспомнил Левкин.

Пирог готов, пора доставать его из духовки.

«Пойдем, нас ждет там красота», — сказал артист.

«Есть осеннее настроение…? Старались, чтобы вам было приятно, уютно. Чтобы вас накрыла такая осенняя гармония», — уточнил дизайнер Ваганов.

«Настроение: скорее достать телефоны и начать фотографировать», — отметила Марина Левкина.

Стол накрыт. Вокруг яркие краски осени. Что может быть прекраснее? Маруся и Владимир говорят: для полного счастья им не хватает только дочки Ники рядом. Но скоро девочка приедет домой из школы. И вся семья будет в сборе.