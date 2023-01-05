Левкин рассказал о привороте от солистки Hi-Fi: «Ходил, как заколдованный»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Экс-директор группы «На-На» Юрий Назаров: Левкин был как робот с Олешко

Левкин рассказал о привороте от солистки Hi-Fi: «Ходил, как заколдованный»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певец Владимир Левкин натерпелся от своей коллеги по цеху, исполнительницы Оксаны Олешко. Бывшие коллеги мужчины по коллективу «На-На» считают, что появление селебрити в его жизни повлияло негативно. В частности, ради солистки он пошел на большие жертвы, но в итоге остался ни с чем.

«Он ходила в специальный китайский центр, заказывала какие-то зелья, приспособления, чтобы приворожить Володю. Он реально ходил как заколдованный, просто как робот», — поделился бывший директор группы «На-На» Юрий Назаров в передаче «Хватит слухов!» на одном из федеральных телеканалов.

По словам продюсера Бари Алибасова, проработавшего с Левкиным много лет, Олешко, покинув Владимира Александровича оставила его без денег. Алибасову, как отметил Бари Каримович, пришлось даже ехать успокаивать Левкина, поскольку тот рыдал.

После разрыва женщина дважды была замужем за бизнесменами. В последнее время она ведет закрытый образ жизни. Левкин же женился в третий раз на актрисе Марии Ичетовкиной, с которой растит дочь Нику. Пара преодолела все невзгоды, включая онкологию исполнителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что могло вызвать рак у Левкина.

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