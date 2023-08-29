Кладезь витаминов или убийцы желудка: почему на овощах и фруктах не получается похудеть

Россияне ежедневно не соблюдают рекомендованную суточную норму по употреблению овощей и фруктов.

Каждое время года диктует свои правила питания. Ранней осенью, когда наступает пора сбора урожая, многие переключаются на фруктово-овощные диеты, практически исключая из рациона другие продукты питания.

Считается, что пока есть возможность наслаждаться этими продуктами, нужно обязательно ей пользоваться, чтобы получить заряд витаминов на целый год. Однако подобное увлечение может серьезным образом сказаться на здоровье.

О пользе и вреде фруктов, овощей и ягод эксклюзивно Пятому каналу рассказал нутрициолог Алексей Исупов.

Как правильно питаться овощами и фруктами

Ежедневный рацион независимо от того, какая погода стоит за окном, должен быть максимально сбалансированным. Но, по словам нутрициолога, многие часто пренебрегают нормами питания и ограничивают себя в количестве съедаемых овощей, фруктов и ягод.

«Люди, по большей части, не соблюдают правила, рекомендованные ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения. — Прим. ред.) относительно овощей и фруктов. Их норма должна составлять около 400 граммов в сутки примерно, то есть нужно потреблять несколько порций в день, а у нас не соблюдают это», — отметил специалист.

Основная причина подобного поведения — высокая стоимость плодов в течение большей части года. Однако это очень важная доля питания. Так, если весь дневной рацион поместить на тарелке, то ее половину должны обязательно занимать овощи и фрукты. Не соблюдая суточную норму питания, человек лишает себя полезных витаминов и минералов, которые нужны для полноценной работы организма, что весьма опасно для здоровья.

Но многие осенью впадают в другую крайность. Когда наступает сезон сбора урожая и эти продукты становятся более доступными, потребители, наоборот, переходят на овощные и фруктовые диеты. Внезапная смена рациона приводит к тяжелым последствиям для организма.

«У вас может начаться вздутие живота, потому что большое количество клетчатки поступит в организм, а бактерии в кишечнике еще не будут готовы столько перерабатывать. <…> Поэтому вводить в рацион все эти продукты нужно постепенно», — предостерег нутрициолог.

Чтобы организм не испытывал дефицита питательных элементов, надо ежедневно есть продукты, содержащие белки, крахмал и сложные углеводы. Достаточно данных веществ в мясе, рыбе, яйцах и твороге, которые ни в коем случае нельзя полностью исключать из питания.

«Не забывайте про тот же белок, жир, чтобы чувство голода не настигло через полчаса-час после приема пищи», — отметил специалист.

Стоит помнить еще и о том, что разные овощи и фрукты отличаются по наличию полезных веществ. О том, какие микро- и макроэлементы содержатся в том или ином плоде, нередко «говорит» цвет, поэтому важно добавлять в рацион продукты разных оттенков.

Почему на овощах и фруктах не удается похудеть

Важно помнить, что данные продукты способны оказывать и отрицательное воздействие на здоровье. Особенно осторожными при их приеме нужно быть людям с повышенным уровнем глюкозы в крови.

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«Надо внимательно следить за уровнем сахара, если вы начали много есть фруктов. Это высокогликемические продукты, которые будут кратковременно повышать этот показатель», — прокомментировал эксперт.

Нужно осторожнее относиться к плодовым культурам и потреблять их небольшими порциями несколько раз в день. Так же стоит поступать и с ягодами. Суточная норма их не должна превышать пары горстей. Также лучше есть плоды не по отдельности, а в составе какого-либо блюда, например, в кашах или гарнирах, так как содержащаяся в других продуктах клетчатка снижает всасываемость сахара и холестерина.

Кроме того, не рекомендуется переходить на плодово-ягодные диеты, в которых исключаются другие продукты питания. Иначе образуется сильный дефицит определенных веществ, который приведет к разрушению тканей.

«Если мы едим одни овощи и фрукты, пытаясь похудеть, то скорее всего организм уйдет в дефицит по жирорастворимым витаминам, которые усваиваются в кишечнике вместе с жиром. <…> Когда мы не едим жир, часто образуются камни в желчном пузыре. И через несколько месяцев такой диеты, возможно, потребуется операция по их удалению», — предупредил эксперт.

В чем польза и вред фруктово-ягодных компотов

Чтобы организм нормально функционировал, нужно потреблять достаточное количество жидкости. Конечно, восполнять запас следует обычной минеральной водой, но иногда разрешается побаловать себя и другим напитком, например, компотом. Многие хозяйки консервируют ягоды, чтобы сохранить урожай и порадовать себя в суровый зимний сезон. В нормальных количествах компот весьма полезен.

«Пару стаканов в день после еды можно выпить, особенно, например, если у вас понижена кислотность желудка. Более кислая среда позволит быстрее переваривать все. В дальнейшем, когда пища поступит в тонкий кишечник, организм получит больше витаминов и питательных веществ», — отметил специалист.

Но с компотами не стоит перебарщивать, потому что в них серьезно повышено содержание сахара. Постоянная замена минеральной воды сладкими напитками способна привести к нарушению обмена веществ и развитию диабета II типа.

Польза и вред смузи осенью

Все большую популярность в последнее время набирают смузи. Приготовить их довольно просто: поместить овощи и фрукты в блендер и измельчить до однородной массы. Считается, что этот продукт помогает быстрее похудеть, так как содержит низкое количество калорий. Однако подходить к такому перекусу нужно с умом.

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Эксперт отметил, что, если взять для приготовления смузи правильные ингредиенты, можно получить полезный напиток, но злоупотреблять им тоже не рекомендуется.

«Надо внимательно следить за тем, чтобы компоненты содержали клетчатку, так как это все-таки жидкий продукт, он всасывается в кишечнике довольно быстро, а это вещество препятствует ускоренному всасыванию сахара», — порекомендовал нутрициолог.

В качестве основы для смузи лучше использовать, например, яблоки или груши с кожурой, добавлять семена льна или чиа. Эти продукты также содержат клетчатку.

Заморозка или сушка: как запастись овощами и фруктами на зиму

Осень — самое время, чтобы делать фруктовые, овощные и ягодные запасы. Считается, что в это время все плоды имеют максимальный уровень микро- и макроэлементов. Чтобы заготовить продукты на зиму, следует воспользоваться заморозкой, так как при низких температурах лучше сохраняются полезные свойства.

«При замораживании питательные вещества, витамины, в принципе, не теряются. Если мы начнем сушить, то да, частично польза исчезает», — прокомментировал эксперт.

Если воспользоваться данным советом, то радовать себя дарами природы можно будет еще еще долго. Нужно лишь соблюдать баланс и не отказывать себе в другой полезной еде.