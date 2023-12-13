Банка с витаминами: в чем польза квашеной капусты для иммунитета

Поздней осенью и всю зиму человек особенно нуждается в витаминах, ведь в период холодов противовирусная защита организма значительно снижается. Риски заболеть возрастают в разы. Самое время вспомнить, какие овощи считаются настоящим кладезем полезных веществ, так необходимых для поддержания здоровья.

А значит квашеная капуста, которая является одним из лучших источников витаминов, будет на столе не только вкусной, но и очень полезной закуской.

История квашеной капусты

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Изначально квашеная капуста появилась более двух тысяч лет назад в Китае. Там ее готовили с целью продлить срок хранения овоща в результате процесса брожения в соленом растворе. Однако для блюда использовали не привычную россиянам капусту, а пекинскую. Она отличается от белокочанной не только внешним видом, но и вкусом.

Постепенно блюдо начало становиться традиционным и в других уголках мира, где его сочетали с различной едой и давали уникальные названия. Например, в Южной Корее острая квашеная капуста называется кимчи, а на столе каждого коренного немца хоть раз стоял шукрут, в составе которого, помимо овоща, есть еще и какое-либо мясное изделие.

И в России капусту квасят уже много веков. С самого своего появления это блюдо стало одним из самых распространенных и дополняло практически каждое застолье. Такую популярность заготовленный овощ приобрел благодаря тому, что людям было важно сохранить осенний урожай на суровую зиму. С приходом холодов плоды становились дорогим и достаточно редким продуктом, а хорошо питаться и восполнять запас витаминов в организме было необходимо. Именно поэтому на Руси прибегали к консервации.

С тех пор квашеная капуста стала незаменимым блюдом в традиционной русской кухне. Им дополняют основные приемы пищи, а также ставят на стол на семейные праздники и различные торжества.

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста — источник витаминов A, В, B4 и С, магния, калия, органических кислот, фосфор, железа и кальция. Множество свойств, характерных этой закуске, положительно сказывается на организме, насыщая его полезными веществами даже зимой.

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Квашеная капуста крайне полезна для пищеварения. Благодаря пищевым волокнам и полезным бактериям она благотворно влияет на работу ЖКТ. Пробиотики, содержащиеся в ее составе, улучшают работу кишечника. Молочная кислота устраняет вредные микроорганизмы, а клетчатка ускоряет процесс выведения токсинов и предотвращает запоры.

Данная закуска оказывает положительное влияние на иммунитет. Квашеная капуста является источником витамина C, который укрепляет здоровье и защищают организм в сезон простуд.

Также в составе продукта содержится витамин B4, который снижает уровень холестерина в крови, что способствует уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А калий, магний, кальций и фосфор поддерживают здоровье костей.

Как приготовить квашеную капусту — правильный рецепт

Способ приготовления традиционной квашеной капусты остался неизменным с давних времен. Из-за разнообразия рецептов, постепенно появлявшихся на просторах сети и в кулинарных книгах, его даже порой называют классическим.

Для приготовления квашеной капусты в банке понадобится:

1 кочан капусты без кочерыжки;

1 морковь;

2-3 столовые ложки соли;

1 стакан воды;

1 ложка сахара (по желанию).

Рецепт классической квашеной капусты:

Первым делом необходимо отделить от кочана капусты верхние листья. Оставшуюся часть капусты и морковь нарезать на тонкие полоски или натереть на терке. Подготовленные овощи следует поместить в трехлитровую банку и плотно утрамбовать. Затем наступает время для приготовления рассола. Для этого в стакане воды нужно растворить 2-3 столовые ложки соли и 1 ложку сахара по желанию. Получившейся смесью необходимо залить наполненную банку. Капуста квасится 3-5 дней при комнатной температуре. А после приготовления ее следует хранить в холодильнике.

С чем есть квашеную капусту

Квашеную капусту можно есть как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления различных блюд.

Еще в старые времена овощ, подверженный процессу консервации, использовали в качестве начинки. Его можно было встретить в пирогах, варениках и даже блинах. По сей день квашеная капуста употребляется вместе с тестом различного вида, придавая этому сочетанию яркий вкус.

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Иногда данная капуста добавляется в щи, солянку, салаты, голубцы и многие другие блюда. Однако чаще всего ее ставят на стол отдельно. Квашеная капуста подойдет к любому основному блюду. А также она обладает насыщенным и приятным вкусом, благодаря чему порой к ней не даже требуется сопровождение.