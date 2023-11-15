Новогодний подарок Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2023

В предпраздничной суете многих может посетить желание что-то в себе изменить. Как раз для трансформаций появится значимый повод. Считается, что, сделав стрижку перед каскадом ярких праздников, можно избавиться от негативного груза прошлого и с новыми силами вступить в новый период.

Если смотреть на положение космических объектов на небосводе, которое сложится в конце 2023-го, можно с уверенностью сказать, что это время станет одним из самых позитивных для преобразований во внешности. Особое влияние на этот аспект будет влиять Луна. Именно спутник Земли отвечает за красоту и рост волос, поэтому перед походом в салон стоит обязательно свериться с особым календарем стрижек. Следует учитывать особые даты, когда трансформации будут иметь наиболее благоприятный эффект и помогут не только навести порядок на голове, но и разобраться в жизненных вопросах.

О том, когда в декабре 2023 следует задуматься о стрижке, рассказала ведический астролог Надежда Агаджанова.

Общие тенденции для стрижек в декабре 2023

Волосам с давних времен придавали особое значение. Их называли проводниками жизненных сил, поэтому ко всем манипуляциям подходили с особой осторожностью. Представления старины и сегодня актуальны, потому как положение некоторых космических объектов действительно серьезно влияют на судьбу каждого.

«Наши волосы — это энергетические потоки. И когда взаимодействуем с нашими ними, мы подключаемся к определенным вибрациям. И важен не только мастер, но и дни, которые мы выбираем для стрижки», — отметила ведический астролог.

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Декабрь, согласно лунному календарю, будет богат на благоприятные периоды для стрижек, так как небосводе многие планеты войдут в благоприятные знаки зодиака. Особое влияние на преобразования во внешности окажет Венера — планета красоты и любви. В благоприятном аспекте она будет находиться с 29 ноября по 25 декабря, поэтому практически весь месяц эксперименты с образом будут идти только на пользу.

«Венера окажется в своем знаке зодиака силы — Весах. В это время благоприятно заниматься красотой, уходом за собой, ходить на массаж, обращаться к косметологу, делать пластические операции, менять стиль, менять гардероб и подумать, как можно еще лучше проявляться в мире», — отметила эксперт.

Также в указанную пору многие ощутят творческое вдохновение, любовь и романтику, что благоприятно отразится на положении дел в личной жизни. Поэтому если кто-то хочет привлечь удачу, связанную с любовью, романтикой, то манипуляции с волосами в декабре 2023 позволят улучшить сферу отношений и произвести еще большее впечатление на партнера.

Самой энергетически мощной датой станет 22 число — день зимнего солнцестояния. Луна в данный момент будет находиться в созвездии Овна. Согласно ведической астрологии, это положение называется Накшатра Ашвини. Оно способствует исцелению, причем не только в плане здоровья. Если у человека давно в каких-то сферах назрели проблемы, то перемены во внешности, особенно стрижка, приведут к улучшению положения дел в данной сфере.

Самые благоприятные дни для стрижки в декабре 2023

В декабре 2023 будет восемь самых удачных дат для стрижек по лунному календарю. Смена внешности позволит сильнее раскрыть внутреннюю красоту, укрепить здоровье и заполучить успех в делах. Первым благоприятным днем станет 1 декабря. Сухие и секущиеся волосы, подстриженные в данный день, буквально сразу после процедуры станут гладкими, шелковистыми и послушными. Также новая прическа благоприятно отразится на эмоциональном состоянии человека.

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«Стрижка 1 декабря улучшит ваше эмоциональное состояние, она заменит поход к психотерапевту», — отметила эксперт.

После похода в салон появится энергия на преодоление трудностей, что мешали достичь желаемого. Большая сила поможет стать смелее и увереннее в себе.

Следующими благоприятными датами по лунному календарю станут 7 и 8 декабря. В данный период Луна окажется в убывающей фазе. Это благоприятное время, чтобы избавиться от всего старого и ненужного. Во время процедуры можно попросить Вселенную избавить от трудностей и лишних забот.

Очередная удачная дата наступит 17 декабря. Решившись, сделать стрижку в данный день по лунному календарю, следует особое внимание обращать на мастера. Если человек желает стать красивее и увереннее в себе, то нужно выбирать стилиста, который наделен этими качествами. Также, чтобы с большей вероятностью добиться результата, лучше идти к специалисту своего пола.

Благоприятной для стрижек по лунному календарю окажется и конец зимнего месяца. 21 и 22 декабря волосы, если их даже немного подровнять, станут более крепкими и гладкими. Во время манипуляций с прической можно загадывать желание и визуализировать мечту. Так как Луна будет находиться в растущей фазе, лучше формулировать запрос в космос в виде пожелания. Например, не стоит загадывать избавиться от финансовых трудностей, нужно попросить, чтобы судьба пожарила возможность получить больше денег.

«Когда стрижемся, мы можем попросить привлечения чего-то, например, денег, любви, беременности, улучшений в сфере отношений, карьерного роста, путешествий. Нужно просто представить, что все это приходит в вашу жизнь», — отметила эксперт.

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В завершении месяца выдастся еще две даты, когда стрижка принесет максимальный позитивный эффект. Тем, кому хочется вступить в новый год обновленными, лучше записаться на процедуру 28 или 29 декабря.

«В эти дни можно представлять во время стрижки, как что-то уходит из вашей жизни. Как раз в конце года благоприятно избавляться от старого, от того, что не хочется брать в следующий календарный период. И вы можете загадать, что оставляете с кончиками волос все проблемы и беды в старом году», — порекомендовала ведический астролог, сверяясь с лунным календарем.

При этом, чтобы достичь эффекта, не обязательно идти в профессиональный салон. Можно попросить кого-то из близких друзей или родственников, в чьих добрых помыслах нет сомнений, взять ножницы и помочь подравнять кончики. Необязательно кардинально менять прическу, можно просто укоротить длину на пару сантиметров. Но и самим укорачивать прическу не стоит. Таким образом можно навлечь на себя беды.

Когда делать денежную стрижку в декабре 2023

В начале зимы две особые даты позволят каждому человеку открыть невероятный денежный поток. Первой такой датой станет 21 декабря. Этот день выпадает на четверг, которым согласно ведической астрологии, управляет планета Юпитер.

«Она отвечает за финансовое расширение. Поэтому 21 декабря можно загадать себе прибавление денежного потока», — отметила эксперт.

Другим счастливым числом по лунному календарю станет день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Этот день благоприятно подходит для любых процедур, связанных с изменениями во внешности. Во время посещения салона можно загадывать любое желание.

«На этот день можно заложить какое-то намерение, например, чтобы стрижка помогла увеличить доход в два раза или позволила стать лучшей версией себя», — отметила эксперт.

Новая прическа будет иметь самый мощный эффект и поможет исполнить задуманное. Если есть желание быстрее исполнить мечту, следует воспользоваться именно указанной датой. Поскольку жаждущих кардинально изменить жизнь может быть много, лучше намного заранее записаться в салон.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2023

Нельзя никому доверять свои волосы и вообще заниматься внешностью в определенные дни по лунному календарю. Все манипуляции, проведенные в указанные числа, будут крайне отрицательно отражаться на всех сферах жизни.

«Самые неблагоприятные дни для стрижки — это 5 и 30 декабря. Если вы подстрижетесь в эти дни, то привлечете негативную карму, проблемы, препятствия, обман, испытания, ухудшение энергетического состояния», — рассказала эксперт.

В ведической астрологии также особенно относятся к дням недели. В некоторые из них не рекомендуется не только менять прическу, но и ходить на маникюр, педикюр и просто стричь ногти.

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«Понедельник и суббота — неблагоприятные дни для стрижки ногтей и волос. <…> Также в вечернее время желательно тоже не трогать прическу. Считается, что таким образом мы уменьшаем свою энергию и привлекаем болезни», — отметила астролог.

В указанные дни лучше вообще отказаться от бьюти-процедур, а если они уже запланированы, то перенести на другую дату, благоприятную по лунному календарю. Даже если, невзирая на предостережения, посетить салон, результат может серьезно расстроить. Не стоит также посещать мастера, который находится в плохом настроении, это тоже может неблагоприятно отразиться на жизни человека.

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