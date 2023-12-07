Пока никто не достал оружие: как спасти ребенка от школьной травли

Колкие шутки и словесные перепалки — не редкость в школе. Настоящие проблемы начинаются, когда конфликт перерастает в систематическую травлю.

Не всем детям удается найти друзей в школе. Особенно часто проблемы начинаются, когда ребенок переходит в среднюю школу, превращаясь из очаровательной первоклашки в нескладного подростка. В школьной иерархии, где до этого звездами класса были послушные отличники, все переворачивается вверх дном.

Учащаются случаи стычек и травли среди школьников, которые иногда заканчиваются трагедией. О том, как действовать родителям, чьи дети стали жертвой буллинга, и какие меры предпринимать, если дело грозит перерасти в уголовное, эксклюзивно Пятому каналу рассказала кризисный психолог Анна Елистратова.

Кто чаще всего становится жертвой травли

Социализация в подростковом возрасте нередко проходит в самых настоящих спартанских условиях. Оказаться в числе «отбросов» можно буквально за любую мелочь: фамилию, особенности внешности, финансовое положение, интересы.

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Сложнее прочих приходится детям с тихим и спокойным характером. На них нацеливаются в первую очередь, чтобы показать свое превосходство и «крутость», не боясь получить отпор. Начинают подрастающие задиры с малого — издевки, скрытые угрозы, неприятные клички. А со временем, когда жертва полностью смиряется с ролью местного «козла отпущения», даже переходят к физической расправе.

На подростка, помимо бушующих гормонов и череды кризисов самоопределения, наваливается тяжкий груз бесконечной травли. Впоследствии школьник закрывается в себе — обрастает комплексами, отказывается от общения и молниеносно скатывается в рейтинге успеваемости. На коммуникацию и учебу попросту не остается сил.

Задача родителей — как можно раньше заметить изменения в поведении чада. Среди наиболее частых признаков выделяют:

Нежелание ребенка идти в школу и отказ назвать конкретную причину;

Отсутствие друзей и избегание контактов со сверстниками;

Резкое и необъяснимое падение успеваемости;

Плохой аппетит и подавленное настроение большую часть времени;

Школьные принадлежности и одежда подростка нередко испорчены;

Пропадают личные вещи;

На теле и лице появляются синяки и ссадины.

В этот момент важно не совершить грубую ошибку — зачастую родители бьют расспросами о возможном буллинге прямо в лоб. Вероятность того, что подросток тут же расскажет о случившемся, ничтожно мала. Напротив, он закроется и не станет делиться наболевшим, применяя излюбленную тактику, молча снося все допросы, так как после от него точно отстанут, хоть и ненадолго.

Кроме того, чересчур инициативный взрослый может лишь добавить проблем. Тревожные родители нередко учиняют громкие скандалы, узнав, что их чадо стало жертвой буллинга. Прилюдные разборки с обидчиками помогут лишь на время, после чего ситуация кратно усугубится, ведь теперь тихоню будут считать стукачом и «маменькиным сынком».

Учителя не реагируют на буллинг: как действовать в этом случае

Лучшим решением со стороны родителей станет разговор со взрослыми, а не детьми. Поэтому в первую очередь важно провести беседу с классным руководителем. Тот поможет прояснить ситуацию и связаться с семьей обидчиков для дальнейшего улаживания конфликта.

Однако случается и так, что педагог не идет навстречу, стараясь сберечь репутацию школы. Тогда задача родителей не пускать все на самотек, а довести до вышестоящих лиц.

«Если [после общения с учителем и директором атаки] продолжаются, вы должны защитить своего ребенка. Лучше всего писать заявление — записки учителю официальные, директору с просьбой разобраться в этой ситуации. И, соответственно, в некоторых случаях, я не рекомендую это делать всем подряд, поговорить с матерью ребенка, который обижает», — рассказала психолог.

От излюбленного вредного совета «не обращать внимание, и тогда задиры отстанут» нужно отказаться. Эта тактика работает далеко не всегда и лишь на первых порах, когда подростки не заходят дальше словесных оскорблений. Намного чаще отсутствие реакции наоборот раззадоривает — обидчику с еще большей силой хочется вывести тихоню на эмоции, из-за чего он начинает рукоприкладствовать.

Недетские проблемы: когда родителям пора вести ребенка к психиатру

Это же касается и фразы «дать сдачи». Во-первых, агрессивное поведение, хоть и в целях самообороны, может спровоцировать на более жесткие и смелые действия в будущем. Во-вторых, жертва в подобной ситуации не обладает достаточным авторитетом, и если начнется драка, более вероятно, что другие дети не заступятся, а присоединяться к избиению.

К тому же не исключена ситуация, что ударив нападавшего в ответ, тихоня разобьет тому нос или губу. После чего свежая ссадина начнет беспокоить родителей обидчика. Впоследствии жертва сама окажется в роли агрессора.

Как помочь ребенку справиться с издевательствами в школе

Появление в школе или классе агрессивного ребенка из неблагополучной семьи серьезно тревожит многих родителей. Потенциальный задира может как травить ребенка, так и склонить на свою сторону. Понять, что происходит на самом деле, пока чадо почти весь день находится в школе, а головы родителей забиты бытовыми и рабочими вопросами — задача не из легких. Однако существует несколько советов, благодаря которым удастся разрешить мучившую долгое время проблему.

Ввести в привычку разговоры по душам

Отсутствие доверительного общения с собственными детьми — большая проблема для многих родителей. Чаще всего семейные диалоги ограничиваются избитыми вопросами: «Как прошел день?», «Какие оценки заработал?» или «Что нового в школе?». Не привыкший откровенничать школьник почти всегда отвечает односложно.

Немалую проблему в коммуникации также создает неумение взрослых воспринимать сложности, с которыми сталкивается подросток. Любые жалобы кажутся незначительными и легко решаемыми. Сравнение, а уж тем более принижение переживаний ребенка рано или поздно приведет к тому, что тот перестанет общаться вовсе и найдет тех, кто его наверняка поймет и выслушает.

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«Один прием, который я бы назвала правилом общения в семье между родителями и детьми — это [чаще] говорить с ребенком и всегда быть честным. Потому что, когда мы спрашиваем стандартные вопросы, он ответит вам: „нормально“, „хорошо“. И на этом вы расходились. Но когда вы ведете честные разговоры, вы можете рассказывать о своих чувствах, ребенок будет вам отвечать тем же», — прокомментировала психолог.

Быть чересчур честным с чадом тоже не стоит. Все же темы для обсуждений должны соответствовать возрасту.

«Если в вашей семье действуют такие правила, ребенок всегда расскажет причины. Вы услышите о потребностях ребенка. И, как взрослый родитель, можете попробовать закрыть их в другом месте. То есть, определить его в секцию, допустим», — дополнила эксперт.

Чего уж точно нельзя делать, так это включать «строгого родителя». Бесконечные запреты и холодный тон лишь оттолкнут подростка. Всегда нужно объяснять детям причинно- следственные связи: чем может быть чревато общение с агрессивным сверстником.

Восстановить утраченное ощущение безопасности

Если нападки задиры уже переросли в систематический буллинг, параллельно с разбирательствами родителям важно уделить внимание и пострадавшему ребенку. Нередко жертв травли преследуют тревожные мысли, например, что они сами виноваты в произошедшем и заслужили плохое отношение.

«Когда агрессор нападает — психологически или физически давит на вашего ребенка — он чувствует что, [тот] не уверен в своей безопасности. В этом случае полезно будет, например, походить в секцию самообороны», — прокомментировала эксперт.

Получив поддержку близких и нового окружения, жертва травли больше не будет прогибаться под давлением обидчиков, так как у школьника появится внутренняя уверенность, что в этот раз точно получится дать отпор.

Обратиться в правоохранительные органы

Если ребенку поступают серьезные угрозы ножевой расправой или жестоким избиением, важно не медлить и обращаться в полицию. Нельзя терять время и надеяться, что подростки всего лишь решили припугнуть одноклассника. Правоохранительные органы совместно с директором урегулируют ситуацию и обратят внимание на потенциально опасного школьника.

«Естественно, лучше сопровождать ребенка до школы и из школы. А также сделать эту ситуацию как можно более освещаемой», — рассказала специалист.

Главное, не преуменьшать проблему и сразу же реагировать на изменения в поведении чада. Зачастую родители отказываются доводить дело до полиции, считая, что подростковый конфликт не перерастет в уголовщину. Однако, как показывает практика, словесные перепалки и порча имущества — исписанные тетради, выброшенный рюкзак или порванная рубашка — это лишь первый по-настоящему тревожный звоночек.