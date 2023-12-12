Не счастливый конец: как сложились судьбы актеров из киносказок Александра Роу
Любимые с детства актеры обрели всесоюзную славу, но судьба уготовила им совсем другую, не сказочную жизнь.
Фото: Кадр из фильма "Огонь, вода и... медные трубы", режиссер Александр Роу, 1967г.
На сказках кинорежиссера Александра Роу выросло не одно поколение советских детей. Доброта, ответственность, ценность дружбы и любви, смелость и справедливость — именно этому учат старые киноленты.
Роу всегда со всей ответственностью подходил к выбору актеров как на главные, так и на второстепенные роли. Многие из них после премьеры обрели всесоюзную славу, однако далеко не у всех судьба сложилась благополучно.
Вася из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
Фильм-сказка «Огонь, вода и…медные трубы» была экранизирована Александром Роу в 1968 году. Главная роль доброго молодца Васи досталась 19-летнему Алексею Катышеву. После премьеры сказки парня призвали в армию, где в молодом человеке признали звезду экрана и определили на участие в творческих вечерах. Служить от окончил досрочно. Этому поспособствовал Роу, который пригласил его на роль Андрея в «Варвару-красу, длинную косу».
Казалось, жизнь актера начала налаживаться — популярность, роли в кино, свадьба. Однако первая трагедия в жизни Катышева случилась совсем скоро. Из-за халатности врачей его новорожденная дочка умерла. Супруги смогли пережить потерю, позже жена подарила ему дочку Оксану.
Однако после семейной трагедии актера ждал фактически крах карьеры. После еще пары ролей почему-то больше в кино Катышева не звали. Жена настояла, чтобы он хотя бы временно устроился на другую работу. Так, главного сказочного молодца взяли водителем молоковоза. Вместе с потерей работы он лишился и квартиры. Родные обманным путем продали долю актера.
Проблемы у экс-знаменитости сказок Роу нарастали, как снежный ком. И единственным выходом из сложившейся ситуации он видел только алкоголь. Однажды его собутыльники пригласили в дом двух незнакомок. А в ходе посиделок попытались изнасиловать. Катышев заступился, но, как и все, друзья оказался на скамье подсудимых. В местах лишения свободы он провел несколько месяцев, пока потерпевшая все-таки не отозвала заявление.
Все это не могло не отразиться и на личной жизни. Актер устал от давления жены, а она, кажется, и вовсе разочаровалась в своем выборе. Потому когда на экс-звезду напали хулиганы и он пытался найти защиту в доме супруги, та не пустила его на порог. В тот момент Катышев поставил для себя жирную точку в браке.
В последние годы он никак не мог устроиться на нормальную работу, потому приходилось соглашаться на все. Его часто обманывали, а в 2006-м на Катышева напали. Врачи диагностировали ему легочную и сердечную патологии и в последствие развившийся сепсис. Его не стало в конце осени того же года. Ему было всего 57 лет.
Аленушка из сказки «Морозко»
В это сложно поверить, но Наталья Седых сыграла Настеньку из фильма «Морозко» и Аленушку из «Огонь, вода и медные трубы» совершено случайно. Красавица с детским голосом и огромными глазами понравилась Александру Роу — режиссер увидел ее хореографическое выступление и позвал в кино. После премьеры девушка сразу стала идеалом для женщин и мужчин.
Ей прочили блестящую кинокарьеру, однако долго на экранах актриса не задержалась, выбрав танцевальную карьеру и прослужив в Большом театре. Такой же верной она была и в личной жизни. Ее первым и единственным мужем стал композитор Виктор Лебедев, оставивший ради ее свою первую семью. Однако не все в их отношениях было гладко. Он работал в Ленинграде, она — в Москве. Лишь после рождения сына Алексея в 1981 году они попытались создать подобие семейной жизни, но их хватило ненадолго.
Многочисленные разъезды и длительные разлуки стали причиной измен композитора. Наталья Седых не смогла простить предательство и подала на развод. После разрыва отношений у Натальи Седых были незначительные романы, но узами брака актриса больше никогда себя не связала.
В начале 2000-х она сыграла несколько ролей. Сейчас ей 75 лет. По ее словам, она находится в творческом отпуске, однако телешоу все же частенько посещает.
Баба-Яга из «Василисы Прекрасной»
Александр Роу долгое время искал актрису на роль Бабы-Яги в сказке «Василиса Прекрасная» и неожиданно нашел ее в лице Георгия Милляра. Его скрипучий голос, огромные глаза на перепачканном сажей тощем лице вызывали у детей неподдельный страх.
Актеру от кинорежиссера досталось немало сказочных ролей. Он сыграл в таких сказках, как «Кащей Бессмертный», «Огонь, вода и медные трубы», «Золотые рога», «Марья-искусница», «Варвара-краса, длинная коса», «Морозко»», «Королевство кривых зеркал», «Финаст — Ясный сокол». После его даже пригласили на эпизодическую роль к Гайдаю в «Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика», в киноэпопею «Война и мир» Сергея Бондарчука, а также в исторический фильм «Баллада о Беринге и его друзьях».
Но, как и многие артисты, после смерти Роу в 1973 году Милляр оказался не у дел. В последние годы жизни Милляр мало снимался и лишь за пять лет до смерти был удостоен звания народного артиста РСФСР.
Главной Бабы-Яги страны не стало в начале лета 1993-го. Милляр не дожил всего несколько месяцев до 90-летия. Умер во сне от воспаления легких. Но друзья позже признавались — не болезнь его погубила, а то, что о его таланте в один момент просто забыли.
Оля и Яло из сказки «Королевство кривых зеркал»
Десятилетние Ольга и Татьяна Юкины вытянули счастливый билет, пройдя конкурс близняшек для детской сказки. На долгие 15 лет они стали самыми популярными двойняшками страны, пока их не сместили с негласного пьедестала братья Торсуевы из «Приключений Электроника».
Родители сначала очень обрадовались за дочерей, а потом их эйфория быстро сошла на нет. Гонорар по 80 рублей за главные роли показался слишком маленьким, а бешеный натиск поклонников — слишком раздражающим. Сказочных близняшек заваливали письмами, а их подъезд — изрисовывали признаниями в любви.
После школы Татьяна пыталась поступить в театральный институт, а Ольга в технический вуз, но обе провалили экзамены. Юкиным пришлось отдать документы в машиностроительный техникум. Получив диплом, девушки, не испытывавшие дефицита внимания со стороны противоположного пола, выскочили замуж: Оля — за студента из параллельного класса а Таня — за водителя.
Сестры утроились на работу в гостиницу «Интурист». Жизнь начала бить ключом: поездки за границу, общение с иностранными туристами и спецзаказы. Но после распада Советского Союза и дефолта им пришлось несладко. Девушки перебивались небольшими заработками и распродавали технику, которую нажили в «сытные» годы.
От всех неприятностей Ольга, к тому моменту уже разведенная, начала пить. Бывшая кинозвезда перенесла два инсульта и скончалась на 52-м году жизни в 2005-м от сердечного приступа. Татьяна очень тяжело перенесла смерть сестры. У нее ухудшилось здоровье, чему поспособствовали и пережитый стресс, и проблемы с мужем, со стороны которого она, предположительно подвергалась побоям, а после топила горе в спиртном. Татьяна умерла в 58 лет в 2011-м от атеросклероза.
Морозко из сказки «Морозко»
Репертуар актера Александра Хвыля был многообразен, он снимался в кино и играл в театре. Но в память зрителей он врезался именно после сказок Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Марья-искусница». Долгие годы Хвыля ассоциировался с главным Дедом Морозом страны и даже выступал перед детьми на Кремлевской елке.
После сказки он удостоился звания народного артиста РСФСР и стал лауреатом Сталинской премии III степени. После смерти Александра Роу актер практически не снимался и тяжело болел астмой.
Скончался в 1976-м на 72-м году жизни.
Невеста Кощея из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
Вера Алтайская впервые сыграла в кино, когда ей было 20 лет, а всенародная слава ее настигла почти в 40 лет после роли Тетушки-Непогодушки в сказке «Марья-искусница». Александр Роу оценил талант актрисы, потому в дальнейшем пригласил ее и в «Вечера на хуторе близ Диканьки», и в «Морозко», и «Золотые рога».
Еще до нахлынувшей популярности актриса вступила в отношения с коллегой Алексеем Консовским. Вскоре она вышла за него замуж и родила дочку Светлану. Но спустя девять лет брак рухнул. А после смерти Роу в 1973-м и ее карьера стала утихать. Последние годы актриса тяжело болела.
Алтайская умерла в 1978-м. Ей было 59 лет.
Чернобородый из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
Лев Потемкин в кинокартинах Роу сыграл немало сказочных ролей: Цап-Царапа в «Коньке-Горбунке», разбойника в «Морозко», Чернобородого в сказке «Огонь, вода и медные трубы», генерала Ать-Два в сказке «По щучьему велению».
Он был близким другом кинорежиссера. Потому смерть Роу сильно подкосила Потемкина. Он ушел из театра и перестал сниматься в кино. Позже его сразили один за другим несколько инсультов, а когда не стало его любимой жены Нины, решил, лучше ему будет в Доме ветеранов, где и доживал последние свои годы. Актера не стало в марте 1989. Ему было 83 года.
Йагупоп из «Королевства Кривых зеркал»
Йагупоп из «Королевства Кривых зеркал», дьяк Афоня из «Варвары-красы», а еще король из «Новых похождений Кота в сапогах», Баклажан из «Чиполлино», кум Панас из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — Анатолий Кубацкий идеально вписывался в сказочные истории. Однако в начале 1990-х он принял решение уйти на пенсию. Если вдруг найдется для него роль — сами пригласят, думал актер.
Его личная жизнь сложилась и счастливо, но и трагично. После 55 лет брака умерла его любимая супруга. После ее смерти, Кубацкий перебрался в Дом ветеранов. Там он сетовал на отсутствие коллег по цеху и редкие визиты сына Юлия. Его не стало в конце 2001 года на 94-м году жизни.
Царь Федул VI из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
Для Леонида Харитонова образ царя Федула VI из сказки «Огонь, вода и медные трубы» не стал ключевым. До этой картины у него уже был приличный список киноработ. Но несмотря на востребованность в кино, долго продержаться на плаву ему не удалось. Кроме того, и личная жизнь заслуженного артиста РСФСР не столь удачно складывалась.
Харитонов был женат дважды. Его первой женой стала сокурсница Светлана, но брак продлился всего два года. О причинах расставания неизвестно. Второй супругой стала актриса Джемма Осмоловская. Она родила актеру сына Алексея.
Семейная жизнь сильно изменила внешность звезды. Из подтянутого парня он превратился в округлившегося мужчину, в котором зрители не сразу узнали того молодого Харитонова. Также актер начал выпивать. Жена долго это терпеть не стала и ушла от него. Ролей тоже поубавилось. Никто не хотел иметь дело с зависимым от спиртного работником. Все это привело к болезни. В 1980-м Харитонов перенес первый инсульт, спустя три года — второй. В 1987-м — третий, после чего его сердце остановилось. Ему было 57 лет.
Царевна Софьюшка из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
С самого начала своего кинопути заслуженная артистка РСФСР Муза Крепкогорская была недовольна судьбой. Потому закатывала истерики знаменитому мужу Георгию Юматову, который, как мог, помогал жене в ее актерской карьере. Тот ставил ультиматумы режиссерам, угрожая, что если они не дадут роль жене, он не будет сам сниматься. Дома народный артист РСФСР исправно стирал, готовил, убирал и покупал любимой дорогие наряды. А она в ответ даже не захотела подарить супругу наследника, каждый раз делая один за другим аборты — Крепкогорская боялась упустить свою главную роль. В итоге пара так и осталась бездетной, и Юматов от горя запил.
Постепенно и у него ролей поубавилась. Зритель стал забывать актера, но он вскоре о себе напомнил громким скандалом. Юматова обвинили в убийстве, но через два месяца после ареста выпустили на свободу. Жизненные трудности, казалось, поставили актера на путь истинный. Он бросил пить и стал религиозным. Но вскоре тяжело заболел. Врачи диагностировали аневризму брюшной аорты, от которой он так и не смог вылечиться. Юматова не стало в 1997-м году на 72 году жизни.
Крепкогорская только после смерти мужа поняла, кого она потеряла. Депрессивное состояние она начала заглушать алкоголем. И через два года не стало и ее.
Водяной из сказки «Огонь, вода и медные трубы»
Актерская карьера Павла Павленко началась еще в начале 1920-х годов. Однако в сказки он попал, лишь разменяв седьмой десяток. Сначала актер перевоплотился в главнейшего церемониймейстера в «Королевстве Кривых зеркал». Потом в отца Настеньки из «Морозко» и Водяного из «Огня, воды и медных труб».
После смерти режиссера Александра Роу в 1973-м он снялся в нескольких картинах, и на этом его творческая карьера завершилась. О его личной жизни известно немного. Павленко был женат на Анне Потапенко. Детей у супругов не было. Его не стало в марте 1993-го на 91 году жизни.
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