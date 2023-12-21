Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

ВЦИОМ: Костомаров стал спортсменом 2023 года, а Прилепин — писателем

Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Опрос был проведен среди россиян, которые также выбирали писателей.

Фигуристы Роман Костомаров и Камила Валиева стали спортсменами года по результатам опроса ВЦИОМ, а Захара Прилепина россияне назвали писателем года. Информация об этом следует из исследования общественного мнения.

Опрошенным предлагали назвать до трех имен в каждой категории. Среди спортсменов они выделили фигуристов Костомарова (8%) и Валиеву (5%). Еще в 2% случаев респонденты вспоминали фигуристок Александру Трусову и Евгению Медведеву, хоккеиста Александра Овечкина и лыжника Александра Большунова. Среди опрошенных 72% затруднились с ответом, еще 7% называли других российских спортсменов.

Называя претендентов на звание писателя 2023 года, респонденты говорили как о современнике Захаре Прилепине (5%), так и покойных классиках — например, Александре Пушкине (3%). Еще 2% опрошенных назвали Бориса Акунина*, по 1% набрали Федор Достоевский, Михаил Лермонтов, Михаил Булгаков и другие. Почти 80% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

ВЦИОМ проводил опрос в период с 8 по 16 декабря методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров честно рассказал о жизни после ампутаций.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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