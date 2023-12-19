«Отстегни папе ножку»: Костомаров честно рассказал о жизни после ампутаций

Поддержка родных и близких заставляет олимпийского чемпиона двигаться вперед.

Роман Костомаров не перестает удивлять всю страну силой воли и необыкновенной выдержкой. Недавно он поделился подробностями жизни, в которой он оказался после череды ампутаций.

На съемки одного из проектов спортсмен приехал с женой Оксаной Домниной, пишет издание StarHit.ru. Она постоянно поддерживает супруга и тот, готовясь выйти на сцену, не упускал возможности переглянуться с ней.

Свою речь олимпийский чемпион начал с грустной шутки. Он признался, что публичная речь на протяжении всей жизни давалась ему тяжело, в то время как его «коньком» были настоящие фигурные коньки.

Костомаров печально отметил, что после недавних событий «приходится меняться». Всего монолог спортсмена занял около 40 минут.

Он поделился с поклонниками рассказом, как начал заниматься фигурным катанием и почему решил завершить профессиональную спортивную карьеру. Не смог Костомаров обойти и новый этап своей биографии, который внес большие коррективы в его жизнь.

Фигурист рассказал, что не был готов столкнуться с неожиданной болезнью, приведшей к таким последствиям. То, что произошло, стало для него настоящим «концом света».

«И все те страшные события, которые происходили со мной, переживали больше всего мои близкие, друзья. Спасибо моей жене, моей маме, они ощущали ту боль, которую я не ощущал. Все, что они перенесли, это ужасно», — отметил поддержку родных Костомаров.

Именно семья заставляет спортсмена двигаться дальше. Особенную благодарность он выразил супруге, вместе с которой они выкарабкались «из болота», а также маленькому сыну, который старается помогать отцу в быту. Мальчик считает, что папины «кожаные ноги были гораздо тяжелее».

«Сын уже привык, когда я вечером ложусь в кровать, говорю: „Отстегни папе ножку“. Илья помогает, относит ее в сторонку», — делится чемпион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров и Татьяна Навка выступили в дуэте на шоу Ильи Авербуха.