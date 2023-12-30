«Скорей любите нас»: как создавался мультфильм «Бременские музыканты»

Мультфильм «Бременские музыканты» вышел на экраны в 1969 году. Средневековая сказка в современном прочтении мгновенно покорила детей и вызвала много вопросов у взрослых.

Рисованный мюзикл действительно не вписывался в советские стандарты, однако быстро стал культовым, а песни главных героев уже более полувека напевают несколько поколений зрителей.

Пятый канал собрал факты о том, как создавалась рисованная история бродячих друзей и почему она до сих пор находит отклики в сердцах.

Модные хиппи-музыканты

Кадр из мультфильма «По следам бременских музыкантов», режиссер Василий Ливанов, 1973 г.

Изначально персонажи должны были выглядеть совсем не так. Их отрисовали более детскими, пухлыми, одетыми по моде прошлых столетий в нелепые костюмы с рюшами и жабо. Однако режиссер картины Инесса Ковалевская увидела интересные образы в импортном журнале и попросила мультипликаторов все перерисовать.

И поскольку на конец 60-х пришелся расцвет движения хиппи и рок-музыки на Западе, а история была как раз про европейский квартет, вся мульт-команда предстала в нетипичном и очень привлекательном для советской молодежи образе. Ультракороткое облегающее платье Принцессы, брюки-клеш и батник с вырезом Трубадура, пышная прическа и джинсы Осла, кожаные сапоги и очки-стекляшки Кота, цветастая рубашка и рок-гитара Пса — все это в одночасье переквалифицировало «Бременских музыкантов» из детского мультика в молодежный.

«На дворе стояли 1960-е, заграничным миром правили хиппи, даже у нас витал какой-то нереальный запах свободы. А еще мы были очень молоды, и нам отчаянно хотелось сделать что-нибудь разэдакое», — вспоминал потом поэт Геннадий Гладков.

Друзья отрицали все законы королевства, колесили по городам на телеге-чемодане, раздавали рок, побеждали разбойников мирными методами и вместо заманчивых сводов дворцов неизменно выбирали свободу. И хотя это вроде как старомодное королевство, музыканты поют в микрофоны, их голоса усиливают новомодные колонки, а от электрогитар тянутся толстые провода.

«В Трубадуре усматривали Элвиса Пресли, в этих четырех зверушках — битлов. Элементы пародии если и имели место, то доброжелательной, свойской. Не сатира, а именно мягкий юмор», — объяснял Гладков.

Любовь стала главной в сюжете

Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссер Инесса Ковалевская, 1969 г.

В классической сказке авторства братьев Гримм пожилые Осел, Пес, Кот и Петух мечтают стать музыкантами, а по дороге выгоняют лесных разбойников из хижины и остаются там жить. Однако авторам хотелось вложить в детскую историю больше смыслов, поэтому было решено изменить сюжет.

Композитор Геннадий Гладков посоветовал добавить любовную линию и ввести новых персонажей — Трубадура, Принцессу, Короля и охранников. Кстати, парень с гитарой появился по задумке Василия Ливанова, который впоследствии, кстати, снял продолжение мультика — «По следам Бременских музыкантов».

Так, начальные главные герои проекта — четверо зверей музыкантов, таким образом, стали второстепенными.

Один голос озвучивал всех

Кадр из мультфильма «По следам бременских музыкантов», режиссер Василий Ливанов, 1973 г.

Изначально для озвучки героев был подобран целый каст актеров и певцов. Олег Анофриев должен был петь за Трубадура, Зиновий Гердт — за Атаманшу, Зоя Харабадзе — за Принцессу, Олег Янковский — за Осла, Юрий Никулин — за Пса и Балбеса, Андрей Миронов — за Кота, Георгий Вицин — за Петуха и Труса, Евгений Моргунов — за Бывалого.

Однако в финальном варианте, как ни странно, зрители почти везде слышат только одного Олега Анофриева.

А все дело в том, что студия «Мелодии», где планировали писать фонограмму для «Бременских музыкантов», была очень востребована. И для озвучки смогли выделить только ночные часы. К назначенному времени приехал только Анофриев, и то лишь затем, чтобы предупредить, что он не сможет работать с температурой 39. Перенести запись на более-менее обозримые сроки было нереально. Пришлось уговаривать заболевшего актера подарить свой голос не только Трубадуру, но и заодно частично животным, грубоватым разбойникам, тонкоголосому королю и худосочной охране.

«Я сперва посопротивлялся, но мне и самому вдруг стало интересно: смогу ли я один озвучить всех героев. Мы попробовали, и я настолько вошел во вкус, что хотел спеть даже за Принцессу! Жаль, авторы не дали. Мы работали всю ночь. А когда под утро я измерил температуру, градусник показал 36,6. Вот она, великая сила искусства!» — вспоминал он.

Партию Принцессы в итоге исполнила певица Эльмира Жерздева, а животных — поэт Анатолий Горохов. Король получил голос композитора Геннадия Гладкова.

Только после записи песен мультипликаторы принялись за отрисовку героев.

Трус балбес и бывалый из кино перешли в мультфильм

Кадр из мультфильма «Бременские музыканты», режиссер Инесса Ковалевская, 1969 г.

Мультипликаторы долго не могли решить, как должны выглядеть бременские разбойники. Все варианты и образы не подходили. Мучительные раздумья затягивались, пока кто-то не предложил срисовать «работников ножа и топора» с популярной в те годы троицы — Вицина, Моргунова и Никулина. Их полюбила вся страна после выхода «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая.

Идея была поддержана и успешно реализована. Так хулиганы и нарушители закона переквалифицировались в средневековых разбойников.

Атаманша стала балериной Вишневой и актрисой Раневской

Кадр из мультфильма «Бременские музыканты» , режиссер Инесса Ковалевская, 1969 г.

Прожженная и артистичная атаманша в «Бременских музыкантов» была срисована с двух известных женщин.

Заслуженная артистка РСФСР балерина Тамара Вишнева, супруга режиссера Вячеслава Котеночкина, тогда любившая иногда устраивать танцевальные шоу на бочке, подарила героине пластику и движения. А у народной артистки СССР Фаины Раневской «забрали» поведение и манеру говорить.

Кстати, в других персонажах тоже можно узнать их прототипов. Так, короля рисовали с актера Эраста Гарина, неоднократно исполнявшего монарших особ в фильмах-сказках («Золушка», «Обыкновенное чудо», «Каин XVIII», «Полчаса на чудеса»). А Принцесса по разным версиям похожа на супругу Юрия Энтина Марину или на европейскую модель из журнала тех лет.

Голос Магомаева сделал мультфильм легендарным

Кадр из мультфильма «По следам бременских музыкантов» , режиссер Василий Ливанов, 1973 г.

Музыкальная составляющая — один из выигрышных факторов «Бременских музыкантов». И это заслуга поэта Юрия Энтина и композитора Геннадия Гладкова. Была даже версия, что команда сначала написала песни, а потом уже под них рисовала мультик.

В первом мультипликационном мюзикле прозвучали 7 песен: «Ничего на свете лучше нету» («Песня друзей»), «Дуэт Принцессы и Трубадура», «Песня разбойников», «Песня Охраны», «А как известно, мы народ горячий», «Куда ты тропинка меня привела» и «Песня друзей», но уже в другой аранжировке.

Голоса героям подарили Олег Анофриев, Анатолий Горохов и Эльмира Жерздева. Параллельно с выходом мультфильма была выпущена версия на грампластинках, общий тираж которых за два года достиг 28 миллионов копий. В те годы «бременский рок-н-ролл» звучал изо всех приемников и по всем радиостанциям.

В продолжении мультика прозвучали тоже 7 композиций: «Песня гениального сыщика», «Песня придворных (Такая-сякая)», «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)», «Дуэт Короля и Принцессы (Ах, ты бедная моя трубадурочка)», «Вторая песня разбойников (Пусть нету ни кола и ни двора)», «Звезды континентов (Мы к вам заехали на час)», «Колыбельная песня (Баю-баюшки-баю)».

Звездой второй части стал поэт Муслим Магомаев, исполнивший романтическую песню влюбленного Трубадура. Кстати, мало кто знает, что он же пел в начале мультика за хитрого Сыщика. Другие песни записаны уже знакомыми по первой части Анатолием Гороховым, Геннадием Гладковым и Эльмирой Жерздевой.

По одной из версий Анофриева заменили, потому что Трубадур повзрослел и окреп голосом. По другой — актеру запретили участвовать в работе из-за нелепой сцены в Кремлевском дворце на большом правительственном концерте. Якобы он пропел, уходя со сцены: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы!», и такой жест чиновники истрактовали не в его пользу.

Кстати, некоторые вокальные партии принадлежат экс-солисту «Веселых ребят» Леониду Бергеру. Его имя не попало в кадры, потому что к моменту выхода мультфильма на экраны артист эмигрировали из СССР.

И если композиции побили все рекорды по количеству проданных пластинок, то сам мультфильм, увы, не получил ни одной награды.