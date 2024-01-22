«Разврат, баня, женщины»: 70-летний Алексей Глызин вспомнил про кутеж на гастролях

Певец Алексей Глызин в свои 70 остается подтянутым и энергичным. Как звезде 90-х это удается, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Алексею Глызину исполнилось 70 лет. Как заслуженному артисту России удается оставаться в форме? Почему вторая жена певца хотела с ним развестись? Смогли ли супруги преодолеть кризис? И что заставило Глызина пересмотреть свое отношение к алкоголю? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда рука еще держит стакан граненый, полный хорошим напитком, и после этого ты еще… И потом еще узнаешь людей. Вот это замечательно. Это главный подарок для себя любимого», — заявил певец.

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Алексей Глызин отметил юбилей 16 января. Знаменитому артисту исполнилось 70. Но, глядя на подтянутого и энергичного певца, с трудом верится в такой солидный возраст. Глызин по-прежнему элегантен, как и десятки лет назад. И все так же любит флиртовать с молодыми поклонницами.

«Надо же охмурять как-то девушек. Кольцо наденешь: „О, с ним все понятно“. А так есть надежда… Еще не все деревья посажены, еще не все девушки выгуляны. Так что у меня много-много планов», — объяснил артист.

Певец никогда не скрывал, что не может устоять перед красивыми женщинами. Именно это в свое время стало причиной его развода с первой женой Людмилой.

«Теперь понимаю, что этого я бы, допустим, не сделал, так бы я не поступил. И все равно это такие университеты, которые приходят к тебе только уже с определенным знанием, опытом, мудростью», — уточнил Алексей Глызин.

Во втором браке с гимнасткой Санией Бабий он тоже часто позволял себе легкомысленные поступки. И когда уезжал выступать в другие города и страны, ни в чем себя не ограничивал.

Почему Алексей Глызин пропал со сцены на самом деле

«На гастролях знаете, что бывает? Сплошной разврат. Гастроли — это просто разврат, баня, водка, женщины», — рассказал Глызин.

Недавно артист признался, что в конце концов его поведение привело к серьезном кризису в отношениях с женой. Сания устала от гулянок мужа и подала на развод. Только тогда Глызин понял, что натворил. Страх потерять возлюбленную заставил его полностью изменить образ жизни.

«Нет идеальных людей, поэтому, как говорят, на ошибках учатся. Я тоже наступал на грабли неоднократно и набивал шишки», — признался певец.

С тех пор прошло более 30 лет. Алексей и Сания счастливы в браке. Они вырастили сына Игоря. Наследник Глызина от первого брака Алексей-младший вместе со своей семьей тоже часто бывает у отца в гостях. В 2005-м у певца родился внук Денис.

«Я супердедушка. Мы играем в различные азартные игры, допустим, в города, в морской бой, в прятки, в жмурки», — перечислил артист.

Когда-то звезду 90-х часто можно было заметить в увеселительных заведениях, где он отрывался на всю катушку. Но теперь признается: это осталось в прошлом. Слишком много перед глазами печальных примеров.

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«Столько было артистов ушедших, музыкантов: и Крис Кельми, и Женя Осин, и Женя Белоусов. Я могу список этот продолжить. Именно музыкантов талантливых, которые ушли по причине чрезмерного употребления. Просто надо… Не каждый человек может остановить себя», — отметил исполнитель.

В свои 70 Алексей Глызин не только легко отрабатывает сольный концерт, но и сидит за штурвалом самолета. Любовь к авиации появилась у артиста в юности, во время службы в ВВС (военно-воздушных силах).

«Достаточно много людей боятся высоты. У многих аэрофобия. Я в себе это поборол в какой-то момент и считаю, что ощущение полета — это одно из несравнимых ни с чем ощущений», — подчеркнул он.

Глызин старается не бросать опасное хобби. К сожалению, летать часто не получается. Это удовольствие не из дешевых.

«Во-первых, керосин очень дорогой. А потом, там же техники, обслуживание. Они стоят денег, естественно… От тысячи долларов», — объяснил музыкант.

Алексей Глызин обожает самолеты. Но у него есть еще одна тайная мечта, которая воплощается только во сне.

«Снится космический корабль, в котором я нахожусь. Я вижу в иллюминаторе Землю, причем это настолько бывает явно, что когда я просыпаюсь, говорю: господи, зачем я проснулся?» — рассказал Глызин.

Певец делится: он никогда не прекращает мечтать. И, несмотря на внушительные цифры в паспорте, продолжает верить в чудеса. Возможно, именно в этом секрет его молодости.