Актриса Мария Берсенева, как и многие другие звезды, сталкивалась с неадекватными фанатами. Что избавило ее от назойливого внимания, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Мария Берсенева рассказала о неадекватном поклоннике. Как фанат чуть не довел ее до инфаркта? И что помогло избавиться от преследователя? Правда ли сериал, который сделал актрису звездой, разрушил ее брак? Из-за чего Мария скрывает ото всех своего третьего мужа? И почему она много лет терпела дикую боль и не обращалась к врачам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне не за что, как мне кажется, стыдиться и нечего скрывать. Я вот так, душа нараспашку», — заявила актриса.

Мария Берсенева запомнилась зрителем по сериалу «Маргоша». История о мужчине, который из-за злой колдуньи оказывается в теле женщины, имела грандиозный успех. Исполнительница главной роли в одночасье проснулась знаменитой.

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«В торговом центре мне устраивали встречу с поклонниками. И тогда я офигела. Я приехала и увидела огромную площадку торгового центра. Это как концерт, я не знаю, блин, Бейонсе», — сравнила артистка.

Берсенева делится: внимание, конечно, приятно. Но иногда поклонники заходят слишком далеко. Об одном из таких случаев она до сих пор вспоминает с содроганием. Мужчина долгое время заваливал ее письмами откровенного содержания.

«Человек со мной общался так, как будто он со мной видится каждый день. Он знает про меня все. Куча пошлостей, но пошлостей таких каких-то тоже странных», — рассказала Берсенева.

Затем таинственный поклонник решил рассекретить свою личность и подкараулил актрису около театра.

«Тут я заметила: незнакомый молодой человек. Подозрительный сразу мне показался, потому что он очень волновался, у него бегали глаза. И когда он мне этот цветочек вручал, чуть ли не так его пихнул. И быстрее, быстрее… И я поняла, что это он», — уточнила звезда.

С тех пор фанат стал приходить на все спектакли Берсеневой. А однажды и вовсе появился на пороге ее дома.

«Смотрю, кто-то стоит у ящиков почтовых. Мало ли там, объявления. И он ко мне, значит, подбегает, сует мне какой-то лист и говорит: „Это вам“. Я его беру, поднимаю на него глаза, а он так: ха-ха-ха. И уходит», — поделилась Берсенева.

В тот момент Марии стало по-настоящему страшно. Усугубила ситуацию неожиданная новость. Как раз тогда они с мужем узнали, что будут родителями. И тревога за себя переросла в волнение за будущего ребенка.

«Я понимаю, что человек неадекват. И хрен его знает, что ему взбредет в голову. Сейчас он мне украшения дарит. А завтра он мне кислотой в лицо плеснет. Я думаю: так-то я за себя могу постоять. Но живот. Это самое уязвимое место», — рассуждала Берсенева.

Супруг окружил актрису заботой. Сопровождал ее везде. Но однажды ему пришлось уехать в командировку. Актриса гуляла с собаками, когда вновь столкнулась с преследователем лицом к лицу.

«В какой-то момент я останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу этого додика. В этих очках с пакетиком. Он ля-ля-ля такой. И я ему: „Э, чувачок. Иди-ка сюда“. Во мне сидит этот гопник из девяностых периодически. Он раз — и свалил», — вспомнила она.

Эта встреча стала последней. Поклонник неожиданно пропал. Берсенева считает: его отпугнул округлившийся живот. Но вскоре выяснилось, что он так и не оставил попыток добиться своей цели.

«Он написал еще одной моей коллеге, что мне, наверное, нужно исчезнуть из ее жизни, пока ее дочери не стукнет 18», — рассказала звезда.

Девочка, которую также как и ее маму назвали Марией, появилась на свет в декабре 2022-го. Берсенева признается: сейчас в ее душе, наконец, полная гармония. Рядом дети и любимый мужчина. Третий брак стал удачным.

«Я никогда не мечтала 48 раз выйти замуж, да, и 154 папы своему ребенку представить. Поэтому третий раз я понимала, что все, это уже финал. И сейчас я не могу ошибиться», — отметила актриса.

О своем третьем супруге Мария Берсенева старается лишний раз не говорить. Даже его имя знают только самые близкие.

«Мы не скрываемся, но не афишируем в силу многих причин», — уточнила артистка.

Берсенева объясняет: она слишком долго шла к своему женскому счастью. Поэтому боится его спугнуть.

«Возраст-то все-таки приходит. Мудрость какая-то должна же быть. И немножечко как-то надо не так все вываливать», — заявила звезда.

Ее первый брак с бизнесменом Гурамом Кофенлу закончился спустя всего полгода после рождения сына Никиты.

«Я могу за себя постоять. Меня нельзя бить, потому что я отвечу. И я отвечу так, что потом не обижайся», — подчеркнула актриса.

А второй — со спортсменом Николаем Берсеневым, не выдержал популярности Марии. Сериал «Маргоша» принес ей славу. Но разрушил семью.

«24 на семь я практически каждый день, иногда, бывало, без выходных пропадала на съемочной площадке. И это, конечно, тоже играет свою роль», — рассказала звезда.

Берсенева вспоминает: после второго развода не хотела и думать о новых романах. Сосредоточилась на работе и здоровье. Ее много лет мучили боли в спине. Она стойко терпела. Пока однажды не произошло страшное. Актриса стояла около кроватки крестника. И вдруг поняла, что не может двигаться.

«Я кашлянула, и у меня что-то такое щелкнуло там. Я просто вот так раз — и согнулась, оперлась на кровать. И я поняла, что у меня как будто что-то сломалось просто», — поделилась Мария Берсенева.

Скорая, МРТ. Врачи сразу сказали: нужна срочная операция.

«У меня был вылетевший позвонок, на котором выросла грыжа, которая дала какие-то нейрохрени», — сказала актриса.

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Потом была длительная реабилитация. Берсенева долго ходила в специальном корсете. Сидеть на больничном не могла. Надо было кормить себя и сына.

«Я убрала каблуки. Я снимала (корсет. — Прим. ред.) только перед спектаклем. И я такая была, как на соплях», — вспомнила артистка.

Мария Берсенева вспоминает этот период как один из самых тяжелых. От депрессии ее тогда спасла любовь. Мужчина окружил ее заботой и взял на себя решение всех бытовых проблем.

«Он мне и каши варит, и пироги печет, и супчики разные делает, ежики, голубцы ленивые. То есть он прям вот… Нет, у меня муж золотой», — заверила актриса.

Берсенева уверена: она заслужила быть счастливой. И надеется: назойливый поклонник окончательно поймет, что у него нет шансов. И навсегда оставит ее семью в покое.