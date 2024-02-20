Маньяк, шизофреник, изменник: почему Бьянка притягивает к себе неадекватных мужчин

Бьянка пережила нападение неизвестного мужчины. Кто пытался похитить звезду и как ей удалось спастись, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певицу Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Что за мужчина напал на артистку и чем ей угрожал? Как королеве R& B удалось вырваться из рук злоумышленника? И правда, что знаменитость не раз подвергалась преследованию и насилию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это вообще было такое в первый раз в моей жизни. Я не понимала, что происходит. Вряд ли это был поклонник, который знал, куда я еду. Как можно узнать мой график? Только если он мне чип прицепил, но это невозможно, да?» — рассказала певица.

38-летняя Бьянка до сих пор не может прийти в себя. На днях артистка отправилась на маникюр. Возле салона на нее напал мужчина. Неизвестный, угрожая палкой, приказал ей сесть в машину.

«Реально огромный, высокий. Просто подходит ко мне очень близко и говорит: „В машину быстро села“», — поделилась звезда.

Крики о помощи звезды услышала сотрудница салона. Она выбежала на улицу и тем самым спугнула злоумышленника. Мужчина скрылся. Бьянка вспоминает: нападавший был одет неприметно: темные джинсы, черный пуховик, на лицо был надвинут капюшон.

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«Он похож на типичного маньяка-убийцу. Я серьезно вам говорю. Я фильмы люблю смотреть про маньяков, про Чикатило, это все. Типичный такой маньяк, шизофреник какой-то. Взгляд такой нездорового человека», — уточнила певица.

После произошедшего Бьянке понадобилась помощь психолога. Она говорит, что больше не чувствует себя в безопасности.

«Конечно, я испугалась очень сильно. И когда пришла домой, закрылась на все замки. Предупредила соседей (у нас с соседями общая калитка). Сказала, что если я буду орать, прибегите ко мне», — заявила Бьянка.

Артистка обратилась в полицию и надеется, что в скором времени стражам порядка удастся задержать нападавшего.

«Я все рассказала: все параметры, как он выглядел, одежда его какая была. Я думаю, что были коричневые глаза у него. Пока что нет никаких зацепок, ничего непонятно. Как отследить? Допросили мою девочку, которая делала мне маникюр. Она что? Она сидела в кабинете и ничего не знает», — отметила звезда.

Бьянка признается: она как магнитом притягивает к себе неадекватных мужчин. Однажды за артисткой стал ухаживать известный боксер. Цветы, рестораны, подарки. Звезде нравилось внимание спортсмена, пока он не показал свой истинный характер.

«Оказался тоже шизофреником. Он потом меня преследовал и грозился меня побить. А для меня это триггерная очень тема», — объяснила артистка.

Ранее Бьянка признавалась, что в юности пережила домашнее насилие. Родной отец певицы в пьяном угаре жестоко над ней издевался.

«Надо, чтобы вы жили, выросли в проблемной семье, чтобы вас не любил ваш брат и чтобы вы всего добивались сама и искали по жизни эту семью, собирали вокруг себя общество, на которое вы хотите быть похожей», — сказала она.

«Так как папа был агрессивен, у нее происходит такая двойная история. Одна часть ее хочет нежности и показывает, привлекает, а вторая часть сразу же думает, что это агрессор нападает на меня», — подчеркнула психолог Галина Цех.

Артистка говорит: когда спортсмен пригласил ее в Сочи, она без раздумий согласилась. Мужчина внушал ей доверие. Но по прилету на курорт галантный кавалер сменил ухаживания на угрозы и психологическое давление.

«Он говорит мне: „Значит так, у меня сегодня у друзей праздник, и ты пойдешь со мной и будешь сидеть и говорить, что ты моя будущая жена“. Я говорю: „Ты что, ******* что ли, совсем“. А он такой: „Ты не слышала, что я тебе сказал? Ты пойдешь со мной“. И очень крепко сжал мою руку. И тогда, когда мы пришли в отель, я написала своему другу, и они приехали и меня оттуда просто забрали», — поделилась Бьянка.

Личная жизнь звезды не сложилась. Ее единственный брак с гитаристом Романом Безруковым не продлился и полгода. СМИ писали: музыкант изменил супруге. Сегодня Бьянка одинока. Но верит, что однажды встретит достойного избранника.

«Сейчас у меня есть четкое понимание, какой это должен быть мужчина, из какой сферы деятельности. Хотя любовь такая вещь, конечно, что думаешь одно, а оно по-другому все произойдет. Но я сейчас открыта к отношениям», — рассказала певица.

«Я читала интервью, какие мужчины ей нравятся. И она написала: сильные, активные, мужественные. Заметьте, для нее это образ папы: сильный, активный, мужественный, но с которым опасно. Может быть, ей следует смотреть вообще на других мужчин. Не выбирать тех, кто сильный, а выбирать тех, кто помягче, потому что они-то ей как раз и могут дать и заботу, и защиту», — выразила свое мнение психолог Цех.

Пока же Бьянка вкладывает силы в работу. Занимается собой. Она уже похудела на 30 килограммов и готовится к пластической операции. Певица мечтает сделать плоским живот и увеличить ягодицы.