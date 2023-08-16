«Как будто рюкзак ношу»: что произошло с Бьянкой и почему ей так тяжело похудеть

Певица Бьянка активно занялась своей внешностью. Что ей уже удалось сделать ради красоты и что еще предстоит, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью певицы Бьянки. Правда, что артистка поправилась из-за серьезных проблем со здоровьем? Сколько лишних килограммов ей уже удалось сбросить? Из-за чего у звезды начались панические атаки? И почему 37-летняя королева R& B решила заморозить свои яйцеклетки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В январе 2023 года после долгого перерыва в работе певица Бьянка триумфально вернулась на сцену. Однако вместо восторга ее преданные поклонники испытали потрясение. Они не узнали артистку: отекшее лицо, лишний вес. Вместо привычных зажигательных танцев исполнительница раздвигала ноги, сидя в кресле.

А месяц назад она шокировала публику откровенным нарядом. Знаменитость без стеснений демонстрировала зрителям нижнее белье. Пользователи активно комментировали появление артистки на публике.

«Совсем все плохо, видимо… Человеку нужно лечение».

«Она отекшая вся, выпивает часто».

В эксклюзивном интервью Бьянка призналась, что ей было больно читать подобные сообщения. Она действительно поправилась, но не из-за алкоголя, как многие подумали, а по причине гормонального сбоя на фоне стресса. Проблемы с карьерой, неустроенная личная жизнь довели звезду до нервного срыва.

«Это был очень большой удар. Это как будто качество жизни снизилось в три раза. У меня это было 30 килограммов, то есть это очень много. Я как будто рюкзак ношу 30-килограммовый постоянно сзади. Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть», — призналась артистка.

Из-за лишнего веса у Бьянки появились различные недуги: пищевая аллергия, заболевание желудка, серьезные проблемы со спиной. В феврале звезде потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

«Я лежала в больнице. У меня была операция тяжелая. Я два с половиной месяца после нее отходила. Было очень плохо, грустно. У меня была какая-то депрессия, потому что я легла под общий наркоз. И не ради какой-то красоты, а потому что у меня действительно были показания по здоровью», — рассказала певица.

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После выписки Бьянка обратилась в специализированную клинику, сдала анализы. Врачи назначили ей гормональную терапию и рекомендовали низкоуглеводную диету.

«Я всегда очень любила мясо. Я отказалась от мяса. То есть птицу я ем, рыбу я ем. Очень люблю из сладкого единственное, что я люблю, — это мороженое», — уточнила Бьянка.

Певица возобновила тренировки в спортзале, стала посещать бассейн. Результаты не заставили себя ждать. Бьянка уже похудела на десять килограммов. Стала снова нравиться себе. Но артистка говорит, что еще не достигла идеальной фигуры.

«Мне еще нужно скинуть пять килограммов. Но я все-таки хочу скинуть еще десять и после этого сделать себе операцию по пересадке жира с живота на жир на жопе. Для меня внешность — это не способ какого-то взаимоотношения с мужчинами или со внешним миром. Для меня это способ выражения себя», — заявила звезда.

После похудения жизнь певицы изменилась. Она открыла собственный продюсерский центр, купила квартиру и намекнула, что нашла свою любовь. Но связывать себя узами брака не спешит.

«Гостевой брак. Почему? Потому что я пришла к выводу, что я замечательно чувствую себя одна. По ночам особенно, когда никто не храпит, не пердит, не вафлит и не шуршит. Потому что у меня чуткий сон, а женщина должна очень хорошо высыпаться. Если она плохо высыпается, она плохо выглядит», — уверена певица.

Бьянка призналась, что не доверяет мужчинам и боится заводить семью из-за детской травмы. Родной отец певицы злоупотреблял спиртным и в этом состоянии избивал ее за каждую провинность. Из-за домашнего насилия у звезды начались панические атаки.

«Это всегда мне портит настроение. Но тут дело только связано с детством, больше ничего не могу сказать. Первая паническая атака была именно тогда. Из-за чего, почему? Не хочу сейчас это мусолить», — уточнила артистка.

Однако Бьянка не исключает, что однажды ей захочется семейного уюта и детского смеха. 37-летняя певица даже решила заморозить свои яйцеклетки.

«Замораживайте все, что вы хотите. И вообще не парьтесь по поводу того, что скажет общество. Я постараюсь заморозить все, что успею заморозить. Главное, найти на все время», — сказала она.

Пока же Бьянка вплотную занимается собой. Она продолжает худеть, ходит на массаж. А также записывает новые песни и продюсирует артистов. Певица обещает: она снова будет радовать поклонников своим творчеством и внешним видом.